Seravezza Pozzi, il nuovo allenatore è il ‘Condor’ Vitaliano Bonuccelli
Grande attaccante da giocatore da allenatore ha guidato grandi piazze e conquistato una storia promozione in C a Gavorrano
È Vitaliano Bonuccelli è il nuovo allenatore del Seravezza Calcio.
Viareggino, classe 1968, Bonuccelli è un allenatore di grande esperienza nel panorama calcistico toscano e nazionale. Da calciatore è stato un attaccante di spessore, conosciuto con il soprannome di Condor, vestendo, tra le altre, le maglie di Viareggio, Camaiore, Pontedera, Alessandria, Massese, Cisco Roma, Gavorrano e Pisa. Conclusa la carriera da calciatore, ha intrapreso quella da allenatore, maturando importanti esperienze sulle panchine di Fortis Juventus, Follonica Gavorrano, Massese, Lornano Badesse, Real Forte Querceta, Pianese, Grosseto e San Donato Tavarnelle.
Tra i risultati più significativi del suo percorso tecnico spicca la storica promozione in serie C conquistata alla guida del Gavorrano nella stagione 2016/2017, dopo aver dominato il campionato di serie D. Un curriculum importante, fatto di esperienza, conoscenza della categoria e profonda familiarità con il calcio toscano.
A mister Bonuccelli va il più caloroso benvenuto da parte della società, con l’augurio di buon lavoro e delle migliori soddisfazioni sulla panchina verdazzurra.