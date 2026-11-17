È Vitaliano Bonuccelli è il nuovo allenatore del Seravezza Calcio.

Viareggino, classe 1968, Bonuccelli è un allenatore di grande esperienza nel panorama calcistico toscano e nazionale. Da calciatore è stato un attaccante di spessore, conosciuto con il soprannome di Condor, vestendo, tra le altre, le maglie di Viareggio, Camaiore, Pontedera, Alessandria, Massese, Cisco Roma, Gavorrano e Pisa. Conclusa la carriera da calciatore, ha intrapreso quella da allenatore, maturando importanti esperienze sulle panchine di Fortis Juventus, Follonica Gavorrano, Massese, Lornano Badesse, Real Forte Querceta, Pianese, Grosseto e San Donato Tavarnelle.