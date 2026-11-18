Coppa Italia, Piacenza-Lucchese: segnano ancora i biancorossi, è 4-0
Dopo il 2-0 del primo tempo, Bassanini incrementa il vantaggio e Trombetta sigla il quarto
Piacenza Calcio-Lucchese Calcio 4-0
PIACENZA CALCIO: Versari, Manzi, Silva, Sereni (1’st Rrapaj), Tremolada, Bagnaschi, Fofana, Trombetta, Poledri (1’st Bassanini), Milani, Capelli (16’st Raffini). A disp.: Fantoni, Mazzantini, Ferri, Putzolu, Mazzaglia, Guerci. All.: Franzini
LUCCHESE CALCIO: Vespier; Pogliano (25’st Papi), Santeramo, Benvenuti; Massari (26’pt Giordani), Onu (1’st Boiano), Picchi, Suriano (1’st Aradei), Esposito; Dionisi, Gaias. A disp.: Guacci, Lombardi, Zitelli, Biasiol, Cecchini. All.: Morgia
ARBITRO: Pasquetto di Crema (Foglietta di Foligno e Serenellini di Ancona)
MARCATORI: Capelli (rig.) 5’pt, Tremolada 20’pt, Bassanini 18’st, Trombetta 25’st (P)
NOTE: Ammoniti Manzi 13’st, Raffini 21’st (P). Recupero: 2’pt
La Lucchese si presenta al Garilli di Piacenza rivoluzionata rispetto alla sfida di campionato sul campo del Follonica Gavorrano, con dieci cambi e diversi juniores, come aveva preannunciato mister Massimo Morgia alla vigilia. Non solo negli uomini, cambia anche il modulo: 3-5-2, invece che il consueto 4-3-3. Vespier tra i pali. In difesa confermato solo capitan Santeramo che occupa la posizione centrale, Pogliano alla sua destra e Benvenuti alla sinistra. A centrocampo Massari ed Esposito sulle corsie laterali, Onu, Picchi e Suriano i tre centrali. Davanti Gaias a supporto di Dionisi. Subito dal primo minuto Onu, appena rientrato anticipatamente dal prestito al San Giuliano.