La Lucchese si presenta al Garilli di Piacenza rivoluzionata rispetto alla sfida di campionato sul campo del Follonica Gavorrano, con dieci cambi e diversi juniores, come aveva preannunciato mister Massimo Morgia alla vigilia. Non solo negli uomini, cambia anche il modulo: 3-5-2, invece che il consueto 4-3-3. Vespier tra i pali. In difesa confermato solo capitan Santeramo che occupa la posizione centrale, Pogliano alla sua destra e Benvenuti alla sinistra. A centrocampo Massari ed Esposito sulle corsie laterali, Onu, Picchi e Suriano i tre centrali. Davanti Gaias a supporto di Dionisi. Subito dal primo minuto Onu, appena rientrato anticipatamente dal prestito al San Giuliano.