Piacenza Calcio-Lucchese Calcio 4-0

PIACENZA CALCIO: Versari, Manzi, Silva, Sereni (1’st Rrapaj), Tremolada (28’st Guerci), Bagnaschi, Fofana, Trombetta, Poledri (1’st Bassanini), Milani, Capelli (16’st Raffini). A disp.: Fantoni, Mazzantini, Ferri, Putzolu, Mazzaglia. All.: Franzini

LUCCHESE CALCIO: Vespier; Pogliano (25’st Papi), Santeramo, Benvenuti; Massari (26’pt Giordani), Onu (1’st Boiano), Picchi (45’st Biasiol), Suriano (1’st Aradei), Esposito; Dionisi, Gaias. A disp.: Guacci, Lombardi, Zitelli, Cecchini. All.: Morgia

ARBITRO: Pasquetto di Crema (Foglietta di Foligno e Serenellini di Ancona)

MARCATORI: Capelli (rig.) 5’pt, Tremolada 20’pt, Bassanini 18’st, Trombetta 25’st (P)

NOTE: Ammoniti Manzi 13’st, Raffini 21’st (P). Recupero: 2’pt, 3’st

La Lucchese si presenta al Garilli di Piacenza rivoluzionata rispetto alla sfida di campionato sul campo del Follonica Gavorrano, con dieci cambi e diversi juniores, come aveva preannunciato mister Massimo Morgia alla vigilia. Non solo negli uomini, cambia anche il modulo: 3-5-2, invece che il consueto 4-3-3. Vespier tra i pali. In difesa confermato solo capitan Santeramo che occupa la posizione centrale, Pogliano alla sua destra e Benvenuti alla sinistra. A centrocampo Massari ed Esposito sulle corsie laterali, Onu, Picchi e Suriano i tre centrali. Davanti Gaias a supporto di Dionisi. Subito dal primo minuto Onu, appena rientrato anticipatamente dal prestito al San Giuliano.

La gara inizia su ritmi bassi, davanti a pochissimi spettatori. I padroni di casa riescono subito a portarsi in vantaggio. Pogliano si perde Trombetta e Vespier lo stende all’ingresso dell’area. Capelli s’incarica del penalty e lo trasforma al 5’ minuto.

I biancorossi si guadagnano subito una punizione sulla trequarti esterna e non riescono a sfruttarla. Da questo momento, la Lucchese inizia ad amministrare la sfera ma senza riuscire ad offendere fino al 15’, quando se la riprende il Piacenza ed inizia a premere sull’acceleratore. E al 20’, alla secondo concreto tentativo offensivo, trova il 2-0 con Tremolada. Cross dalla destra che finisce in rete, beffato Vespier.

Continua l’emergenza infortuni per la Pantera. Al 26’ deve lasciare il campo Massari, al suo posto esordisce Giordani.

Al 39’ occasionissima sprecata da Sereni per il 3-0. Tremolada lanciato il profondità serve rasoterra all’altezza del secondo palo Sereni, che in spaccata, ad un passo dalla porta, mette sul fondo.

Con il passare dei minuti, arrivando alla conclusione del primo tempo, la Lucchese sembra arrendersi agli avversari. Non riesce mai a creare pericoli o banalmente a tenere la sfera e far girare palla. La prima frazione si chiude sul 2-0.

Nel secondo tempo la Pantera cambia due uomini e si dispone nuovamente 4-3-3. Aradei, all’esordio, e Boiano entrano al posto di Suriano ed Onu. Vespier tra i pali. Esposito, Pogliano, Santeramo e Benvenuti in difesa. A metà campo Giordani, Picchi e Aradei. Dionisi la prima punta, affiancato da Boiano e Gaias.

Una veste che sicuramente indossa meglio la Lucchese. Infatti, copre meglio il campo e dopo pochi minuti arriva il suo primo tiro in porta del match: Boiano calcia con il destro, ma Vesari sventa la minaccia.

La Lucchese però non riesce ad emergere ed il Piacenza, anche avendo abbassato i ritmi, segna il 3-0: tiro ad incrociare di Tremolada, para Vespier ma sulla ribattuta arriva Bassanini e insacca la sfera di testa.

La Pantera non riesce a reagire e i padroni di casa mettono a segno anche il quarto. Trombetta vince il contrasto con Pogliano sulla trequarti, si invola verso la porta e batte Vespier al 25’.

Dopo due stagioni, il Piacenza torna ai quarti di Coppa Italia Serie D. Battuta la Lucchese 4-0. Affronterà la vincente tra Union Clodiense e Cjarlins Muzane.

I biancorossi tornano a battere la Pantera: l’ultima sfida tra le due compagini al Garilli risaliva all’aprile 2020, Flavio Bianchi aveva portato in vantaggio gli ospiti e Corbari aveva poi raggiunto il pareggio.