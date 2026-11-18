Il tecnico rossonero: “Mi aspetto rinforzi ma non ha senso prendere qualcuno a breve, se non siamo certi di cosa può dare sul piano tecnico e della personalità”

“Siamo in emergenza”. Lo afferma Massimo Morgia, allenatore della Lucchese Calcio, dopo la sconfitta contro il Piacenza Calcio e la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia Serie D.

“Stamattina anche Amadio e Baldari hanno accusato uno stiramento. Ho fatto bene a non portare quei pochi calciatori sani rimasti”, evidenzia l’allenatore rossonero. “La squadra ha combattuto, nonostante i tanti cambi, contro una formazione superiore sia sul piano fisico che tecnico. Sulla voglia di fare, però, non posso muovere appunti”.

“Nel secondo tempo – dice Morgia – abbiamo fatto qualcosa in più. Anche oggi abbiamo avuto un altro infortunio, quello di Massari che sarà poi valutato“.

Su Gioè. “L’ho lasciato a Lucca volutamente e conto di recuperarlo domenica, però non gioca da un mese e mezzo”.

“Come ho scritto al presidente, in questo momento serve trovare ancora più coesione. Già dal viaggio in pullman dobbiamo ricaricare le pile. Adesso gli obiettivi non cambiano per me, per la proprietà e per i tifosi”.