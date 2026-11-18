Prime parole da allenatore del Seravezza per mister Vitaliano Bonuccelli, che ha parlato a Seravezza Tv.

“L’impatto con la squadra – ha detto – è stato ottimo, a parte il tempo che, insomma, ci ha un po’ condizionato, però noi dobbiamo cercare di di arrivare a domenica e cercare di portare a casa i tre punti. Dobbiamo lavorare, guardare se la squadra è pronta, quindi decidere se continuare su questa falsariga o magari cercare di cambiare qualcosa anche dal punto di vista tattico. Questa è una cosa che si vedrà nei prossimi giorni. Intanto cerchiamo di arrivare nel miglior modo possibile a domenica, poi guarderemo come fare”.

“Spero – dice Bonuccelli – di portare entusiasmo e anche di portare risultati. Non ci siamo prefissi niente. Abbiamo detto di cercare di fare il meglio possibile, cercare di provare a imporre il nostro gioco dovunque si vada. Chiaramente poi il campo è il giudice, quindi guarderemo un po’. Nel girone quest’anno ci sono stati degli investimenti da parte di tre-quattro società che sono superiori a tutti nella media del del girone. E chiaramente ci sono in questo momento squadre in difficoltà in fondo classifica. Poi c’è un gruppone che va dai dai 19 ai 16 punti. In tre punti mi sembra ci siano, se non mi sbaglio, otto-nove squadre e quindi noi dobbiamo cercare di vincere più partite possibile cercando di proporre un calcio calcio propositivo, se ci riusciamo, altrimenti coltello fra i denti e via”.