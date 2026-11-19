Nessuno sconto per Federico Dionisi e tegola pesante per la Lucchese , che vede confermate per intero le cinque giornate di squalifica inflitte al proprio capitano dopo il finale della sfida contro la Terranuova Traiana. Il reclamo presentato dal club rossonero per provare a limare il provvedimento da cinque a quattro turni di stop è stato respinto dal giudice sportivo, lasciando immutato l’impianto della sanzione decisa lo scorso 3 novembre.

La stangata disciplinare era scaturita da una doppia infrazione al termine dell’incontro: prima il gesto ritenuto antisportivo con l’attaccante che avrebbe tirato i capelli a un avversario, poi la plateale protesta nei confronti di un assistente arbitrale, accompagnata da espressioni offensive e da un faccia a faccia a distanza ravvicinata.