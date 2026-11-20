Doppia accelerazione sul mercato per la Lucchese, che piazza un uno-due ufficiale destinato a ridisegnare gli equilibri della rosa a disposizione di mister Massimo Morgia. Oltre a definire l’arrivo del centrocampista Giovanni Sbrissa, la società rossonera ha infatti formalizzato anche l’ingaggio del terzino sinistro Samuele Zona.

Si tratta di un doppio colpo mirato a colmare le lacune emerse in questa prima parte di stagione, aggravatesi a causa dei numerosi infortuni e della recente eliminazione in Coppa Italia per mano del Piacenza. A centrocampo l’innesto di Sbrissa garantisce immediatamente carisma, geometrie e sostanza: classe 1996, ex capitano della Nocerina — club con cui Morgia vanta ottimi rapporti e da cui era già arrivato Gabriele Kernezo — il mediano porta in dote un bagaglio di quasi 90 presenze in serie B maturate con le maglie di Vicenza, Brescia, Cremonese e Cesena.

Parallelamente, la dirigenza interviene con decisione sulla corsia mancina assicurandosi le prestazioni di Samuele Zona. Classe 2002, formato nei vivai professionistici, il nuovo esterno rossonero vanta già un percorso significativo tra Arezzo, Follonica Gavorrano — dove ha giocato in prestito dal gennaio 2025 — e Gelbison, club a cui si era legato nel luglio 2026.