Lucchese e Flaminia Civita Castellana, avversaria di domani al Porta Elisa, sono identiche quasi in tutto. Stessi punti 19, stesso numeri di vittorie complessive 5, entrambe hanno perso 4 volte e in tre confronti sono uscite sconfitte. Diversa è la differenza reti i rossoneri hanno trovato la via del gol 23 volte mentre i laziali hanno segnato 15 reti, la Pantera ha incassato 20 reti e i civitonici 14

Cammino

Domenica 15 novembre la formazione laziale, che è al 19esimo anno di fila in categoria, ha perso l’imbattibilità interna facendosi superare per 1-0 dall’Aquila Montevarchi, interrompendo una striscia positiva di 4 risultati, iniziata dopo la sconfitta a Pozzi di Seravezza per 1-0. Dopo due pareggi per 1-1 con il Mezzolara al Turiddo Madami era arrivato quello molto pesante raccolto a Prato, prima di rifilare due reti al Tau Calcio Altopascio sempre in casa e violare il campo dello Scandicci

Bilancio in trasferta

L’ultima sconfitta esterna risale per 1-0 ad opera del Seravezza Pozzi. Il bilancio complessivo è di 2 vittorie, altrettante sconfitte e un pareggio. Sono andate bene le due trasferte nella provincia di Firenze con le vittorie in casa del Grassina per 1-0 e quella a San Casciano Val di Pesa con lo Scandicci superato sempre di misura per 2-1. La vittoria a Bagno a Ripoli era arrivata con gol partita nel primo tempo realizzato da Polidori quella con lo Scandicci nel secondo tempo nell’unica gara nella quale è andata in svantaggio nella seconda parte riuscendo a ribaltare il risultato. Le due sconfitte sono arrivate a Terranuova Bracciolini per 5-1 e a Seravezza. Nel Valdarno ha chiuso la prima parte in svantaggio per 3-1, al Buon Riposo di Querceta ha subito il gol partita nel secondo tempo. Dopo aver chiuso la prima parte a reti bianche a Prato ha pareggiato per 1-1 portandosi in vantaggio per prima. È il quarto peggior attacco in trasferta con 5 reti realizzate insieme al Terranuova Traiana. Ne due reti realizzate nel primo tempo sono arrivate al minuto 35 quella di Polidori in casa del Grassina e quella di Casoli a Terranuova. Tre le reti segnate nel secondo tempo con Scandicci e Prato permettendogli di portare a casa un risultato positivo. Ha incassato 8 reti di cui le uniche tre tutte concentrare nella sconfitta in casa del Terranuova Traiana e 5 nel secondo tempo. Sono tre trasferte consecutive nelle quali non subisce gol nel primo tempo

Cifre

15 reti realizzate con 8 interpreti diversi. Il miglior marcatore è Polidori con 5 centri, seguito dalla coppia Agrimi-Casoli con 2, a quota uno troviamo Malaccari, Ricozzi, Germinio, Neri e Riosa ai quali dobbiamo aggiungere l’autorete di Morelli del San Donato Tavarnelle. Ha beneficiato di un calcio di rigore realizzato da Polidori all’esordio in campionato il 6 settembre 2026 nella gara vinta sul Ghiviborgo per 2-0, tre i rigori a sfavore e tutti realizzati. 4 i calciatori civitonici che si sono visti mostrare un cartellino rosso, Coulibaly, Risolo, Drapelli, Germinio ai quali si aggiunge l’allenatore Nofri Onofri

Volti nuovi

Sono 17 i nuovi arrivi alla corte di Nofri Onofri. In porta dalla Recanatese arriva Fioravanti e dalla Primavera della Pro Vercelli è stato preso Rosin. In difesa Germinio nella passata stagione vestiva la maglia del Francavilla, Drapelli arriva in prestito dal Ravenna e a gennaio 2026 era stato mandato con la stessa formula al Follonica Gavorrano, sempre in prestito dall’Atalanta U24 arriva Marnati, Misso era al Trodica, Bedini alla Lodigiani insieme all’attaccante Colibaly mentre Rivelli militava nella Primavera della Ternana. A centrocampo dal Nardò arriva Risolo, Fortun Raposo fino a gennaio 2026 militava nel Castelpoto per poi passare al Cervinara, dalla Lazio U18 è stato prelevato Romanelli e dall’Altamura arriva Agostinelli. In attacco dal Lecce dopo essere stato mandato in prestito da gennaio 2026 al Nardò arriva Agrimi. Bocci lo scorso anno giocata nella Vivi Altotevere Sansepolcro, Volpe nella passata stagione fino a gennaio 2026 militava nella Sarnese per poi trasferirsi al San Marino, Riosa giocava nella Roma City

Stranieri

Nella fila della Flaminia ci sono due argentini, Santino Fortun Raposo e Justo D’Angelo e il maliano Coulibaly

Ex

Singolare è la storia che unisce la Lucchese e Civita Castellana. Alfredo Ciucci è nato a Lucca nel 1920, calcisticamente è cresciuto nella Lucchese ha vestito la maglia della Roma debuttando in serie A il 29 settembre 1946 in una gara persa a Livorno dai giallo-rossi per 4-1. Durante il secondo conflitto mondiale in India giocò con la maglia della Nazionale italiana prigionieri riuscendo a sconfiggere gli inglesi. Fu uno dei primi allenatori in Italia ad ottenere il patentino di tecnico. Era amico di Fulvio Bernardini, quest’ultimo su suggerimento dello stesso Ciucci portò prima all’attenzione della Figc poi a quella dell’Uefa la necessità di segnare, con un segno orizzontale o laterale la distanza regolamentare che separa un calciatore avversario dalla bandierina da cui viene calciato un tiro d’angolo. Questa segnalazione venne accettata dagli organi federali. Ciucci dopo la Roma si trasferì alla Ternana prima di approdare al Gs Ceramiche, squadra di Civita Castellana dove per lungo tempo ha ricoperto il ruolo di allenatore e dirigente. Sono due i calciatori rossoneri che arrivano dalla Flaminia Civita Castellana: il centrocampista Lorenzo Massari e l’attaccante moldavo Dorin Sirbu

Allenatore

Federico Nofri Onofri è stato un centrocampista che in carriera ha indossato le maglie di Gubbio, Arezzo, Montevarchi, Livorno, Castel di Sangro, Aglianese, Valenzana chiudendo la carriera al Montevarchi. L’unica volta che da calciatore ha giocato al Porta Elisa è stato il 9 aprile 2000 con la maglia del Livorno. I labronici di Tazzioli vennero sconfitti dalla Lucchese di Orrico per 1-0 con gol partita di Giraldi arrivato in chiusura di primo tempo. Nofri venne sostituito da Falco tra il primo e il secondo tempo. La carriera da allenatore del tecnico perugino è iniziata alla guida del Castel Rigone in Eccellenza nella stagione 2008-09 vincendo subito il campionato, per due anni ha diretto in Serie D lo stesso club, in successione ha guidato Todi, Arezzo, Foligno, Follonica Gavorrano, Viterbese vincendo il campionato di Serie D nella stagione 2015-16. La stagione seguente ha debuttato in serie C alla guida del Teramo e l’anno successivo sempre in serie C1 è tornato alla Viterbese. Nella stagione 2009-10 ha allenato la Sangiovannese e nel campionato successivo il Tiferno Lerchi. Da sei stagioni consecutive siede sulla panchina della Flaminia Civita Castellana. Da allenatore nella stagione 2017-18 ha affrontato la Lucchese in serie C quando allenava la Viterbese il 3 novembre 2017 al Rocchi di Viterbo in una gara terminata sul 2-2 con gol di De Vena per i rossoneri in chiusura di primo tempo, pareggio di Razzitti in avvio nuovo vantaggio di Nolè e pareggio definitivo di Celiento. Nofri Onofri si piazzò al secondo posto nella stagione 2013-14 in serie D alla guida del Foligno in un campionato dominato dalla Pistoiese sulla cui panchina sedeva Massimo Morgia.

Arbitro

La gara del Porta Elisa è stata assegnata al signor Pasquale Mozzillo di Reggio Emila con gli assistenti Pierpaolo Silvestri di Ascoli Piceno e Giammarco Pastori di Jesi. Il direttore di gara emiliano dirige le due formazioni per la prima volta

Precedenti

Primo confronto assoluto tra le due squadre

Rosa

Portieri: Fioravanti Tommaso ex Recanatese, Rosin Davide ex Pro Vercelli U19

Difensori: Benugli Marco, Tuia Alessandro, Germinio Gabriele ex Francavilla, Drapelli Mattia in prestito dal Ravenna a gennaio 2026 in prestito al Follonica Gavorrano, Neri Riccardo, Marnati Sebastiano in prestito dall’Atalanta U23, Misso Maurizio ex Trodica, Bedini Filippo ex Lodigiani, Rivelli Giulio ex Ternana U19

Centrocampisti: Risolo Andrea ex Nardò, Ricozzi Simone, Casoli Giacomo, Malaccari Nicola, Paganelli Giacomo, Justo D’Angelo, Fortun Raposo Santino fino a dicembre 2026 al Castelpoto poi al Cervinara, Romanelli Nicolas ex Lazio U18, Agostinelli Vittorio da ottobre 2026 ex Altamura