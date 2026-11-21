Lucchese in situazione ‘disperata’ contro il Flaminia per l’emergenza infortuni? Morgia prova a sdrammatizzare.

Lo fa alla vigilia del match contro i laziali, appaiati in classifica.

“Io – dice – è tutta la vita che sto disperato, quindi ci sono abituato, quindi non mi preoccupo per niente perché questo fa parte della vita. A me non m’ha mai regalato niente nessuno, ho avuto parecchi disastri, compreso un fallimento di un negozio, mi sono sempre risollevato e quindi ne sono uscito sempre con i miei mezzi. Quel poco che ho fatto l’ho fatto con la testa che ho, avendo sempre coraggio nell’affrontare a viso aperto ogni situazione, senza mai, come gli struzzi, mettermi la testa sotto o cercare attenuanti e scusanti, quindi io non ne voglio per me, figuriamoci se vado a cercarle”.

Risoluto il nuovo allenatore rossonero punta dritto all’obiettivo: “In questi giorni ci siano fatti in quattro con i direttori, col presidente e tutti i miei collaboratori. Abbiamo visto tantissimi profili di giocatori e due ne sono già arrivati. Significa che c‘è la volontà ferrea di tirare avanti e di andare avanti, quindi io sono determinato e convinto. Vorrei che ne fossimo tutti convinti perché finché non ci condanna la matematica noi dobbiamo lottare per per fare risultato”.

“Quella di domani – spiega Morgia – è una partita da affrontare con la massima attenzione, ma anche con la rabbia, determinazione, coraggio, le palle e qualsiasi altra cosa perché dobbiamo cercare di fare risultato pieno a tutti i costi. Dobbiamo tutti darci una mano a vicenda perché l’aiuto di tutti serve costantemente. Mi appello anche alle persone che vengono a vederci di darci una mano, perché in questo momento ne abbiamo estremamente bisogno e perché io sono ancora convinto che abbiamo le basi e le avremo ancora di più fra poco per poter fare un campionato di vertice come era stato previsto dall’inizio. La Lucchese deve lottare, crederci fino alla fine e lottare fino all’ultima goccia di sudore come cerco di fare io, come fanno i miei collaboratori, come fa la società, lo devono fare anche i giocatori”.

Morgia recupera Gioè, che però non gioca da un mese e mezzo e Cadili, che ha alle spalle solo quattro allenamenti. I due nuovi, Sbrissa e Zona, si sono allenati stamattina e sono abili e arruolati.