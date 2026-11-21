Lucchese, Morgia non si fascia la testa: “Dobbiamo lottare e crederci fino alla fine. Con il Flaminia serve la vittoria”
Per l’allenatore nessun alibi per infortuni e assenze. Tornano Gioè e Cadili, abili i due nuovi arrivi. Zona provato anche in attacco
Lucchese in situazione ‘disperata’ contro il Flaminia per l’emergenza infortuni? Morgia prova a sdrammatizzare.
Lo fa alla vigilia del match contro i laziali, appaiati in classifica.
“Io – dice – è tutta la vita che sto disperato, quindi ci sono abituato, quindi non mi preoccupo per niente perché questo fa parte della vita. A me non m’ha mai regalato niente nessuno, ho avuto parecchi disastri, compreso un fallimento di un negozio, mi sono sempre risollevato e quindi ne sono uscito sempre con i miei mezzi. Quel poco che ho fatto l’ho fatto con la testa che ho, avendo sempre coraggio nell’affrontare a viso aperto ogni situazione, senza mai, come gli struzzi, mettermi la testa sotto o cercare attenuanti e scusanti, quindi io non ne voglio per me, figuriamoci se vado a cercarle”.
Risoluto il nuovo allenatore rossonero punta dritto all’obiettivo: “In questi giorni ci siano fatti in quattro con i direttori, col presidente e tutti i miei collaboratori. Abbiamo visto tantissimi profili di giocatori e due ne sono già arrivati. Significa che c‘è la volontà ferrea di tirare avanti e di andare avanti, quindi io sono determinato e convinto. Vorrei che ne fossimo tutti convinti perché finché non ci condanna la matematica noi dobbiamo lottare per per fare risultato”.
“Quella di domani – spiega Morgia – è una partita da affrontare con la massima attenzione, ma anche con la rabbia, determinazione, coraggio, le palle e qualsiasi altra cosa perché dobbiamo cercare di fare risultato pieno a tutti i costi. Dobbiamo tutti darci una mano a vicenda perché l’aiuto di tutti serve costantemente. Mi appello anche alle persone che vengono a vederci di darci una mano, perché in questo momento ne abbiamo estremamente bisogno e perché io sono ancora convinto che abbiamo le basi e le avremo ancora di più fra poco per poter fare un campionato di vertice come era stato previsto dall’inizio. La Lucchese deve lottare, crederci fino alla fine e lottare fino all’ultima goccia di sudore come cerco di fare io, come fanno i miei collaboratori, come fa la società, lo devono fare anche i giocatori”.
Morgia recupera Gioè, che però non gioca da un mese e mezzo e Cadili, che ha alle spalle solo quattro allenamenti. I due nuovi, Sbrissa e Zona, si sono allenati stamattina e sono abili e arruolati.
Zona è un terzino d’attacco, tant’è che potrebbe essere utilizzato anche davanti: “Siccome di attaccanti non ce ne abbiamo – spiega Morgia – in un caso estremo possiamo anche schierarlo davanti. Io infatti stamattina l’ho provato come terzo attaccante perché non ne abbiamo. L’ho voluto fortemente perché mi piaceva l’idea di un over mancino con quelle caratteristiche per avere più varianti possibili visto che lo stop di Kernezo è più lungo del previsto, quindi cercheremo anche un attaccante esterno“.