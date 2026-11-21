La serie D si appresta a vivere la sua 13esima giornata e le formazioni della provincia di Lucca sono chiamate a invertire una tendenza non proprio entusiasmante della precedente giornata di campionato.

Curiosità per l’esordio sulla panchina del Seravezza di Vitaliano Bonuccelli che affronta al Buon Ripolo il Mezzolara.

“La squadra – dice il tecnico – ha tutti i mezzi per fare bene, ho trovato una formazione allenata bene: troveremo un Mezzolara che ama giocare uno contro uno, che ha buone qualità offensive, ma dovremo provare ad imporre il nostro gioco e se non ci riusciamo dovremo provare un’altra soluzione. Quando si entra in uno spogliatoio nuovo, dopo due giorni però sembra di esserne una parte da sempre. Quale il nostro obiettivo? Siamo una società ambiziosa e dovremo fare il meglio. Il meglio è vincere le prossime ventidue, non ci riuscirà magari, ma dovremo provarci”.

Per il Tau Calcio di Ivan Maraia sfida difficile contro il Follonica Gavorrano, una delle protagoniste del campionato e reduce dal pari interno con la Lucchese.

“Ci è servito qualche giorno – dice l’allenatore – per smaltire la sconfitta di Prato – e capire quel che di buono è stato fatto – Il Follonica Gavorrano sta recitando un ruolo positivo oltre che mantenere le attese di una squadra pronta a stare nelle posizioni di alta classifica. Tutto ciò è testimoniato dal fatto che ancora non hanno subito sconfitte.

“Per noi sarà un altro test impegnativo ma la voglia è quella di ripetere un’altra prestazione di livello come abbiamo sempre fatto in casa e domenica – prosegue Maraia – Questo gruppo merita una soddisfazione vista la determinazione messa in campo a Prato, una prova che da consapevolezza e questo è ciò che dobbiamo inseguire continuando a fare così“.

“Quello che c’è di positivo – conclude – è proprio l’atteggiamento di questo gruppo proposto sia a Prato ma anche col Terranuova e il nostro obiettivo è proprio quello di proseguire su questa strada”.

Chiude il quadro la trasferta che sa di ultima chiamata del Ghiviborgo sul terreno di gioco della Rondinella Marzocco: servono i tre punti per risalire la china di un campionato che vede i biancorossi all’ultimo posto e sconfitti nettamente in casa dalla Ternana nell’ultimo turno.