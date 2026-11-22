Lucchese Calcio-Flaminia Civitacastellana 3-0

LUCCHESE CALCIO (4-3-3): Guacci; Olivieri, Biasiol (36’st Pogliano), Santeramo, Zitelli (19’st Esposito); Picchi (33’st Zona), Mele, Labriola; Lombardi (28’st Sbrissa), Gioè (11’st Cadili), Sirbu. A disp.: Vespier, Boiano, Massari, Suriano. All.: Morgia

FLAMINIA CIVITACASTELLANA (3-4-2-1): Rosin; Drapelli, Tuia, Bonugli (21’st Agostinelli); Rivelli, Risolo, Ricozzi (1’st D’Angelo), Casoli; Malaccari, Agrimi (1’st Riosa); Polidori. A disp.: Biz, Romanelli, Bedini, Neri, Raposo, Burla. All.: Onofri

ARBITRO: Mozzillo di Reggio Emilia (Silvestri di Ascoli Piceno e Pastori di Jesi)

MARCATORI: Picchi 11’pt, Sirbu 27’st, Labriola 39’st (L)

NOTE: Ammonito Olivieri 28’st, vice allenatore Collacchioni 33’st (L). Recupero: 1’pt, 5’st

La Lucchese batte il Flaminia 3-0. Un ottimo primo tempo nel quale sblocca il match con Picchi ed avrebbe potuto avere un attivo ben più ampio. Una seconda frazione brutta, ma incisiva. Con grande cinicità ha messo a segno altre due reti ed ha legittimato la vittoria.

Rispetto alla rivoluzione di Coppa, mister Massimo Morgia si affida ai suoi titolari, al netto delle assenze forzate. Unica rilevante novità nell’undici di partenza l’inserimento di Gioè, alla prima convocazione dopo l’infortunio che lo aveva fermato a Grassina. Guacci in porta. Da destra a sinistra, Olivieri, Biasiol, Santeramo, Zitelli. A centrocampo spazio a Mele, Picchi e Labriola. Gioè guida l’attacco, sostenuto da Lombardi e Sirbu. Prima panchina per i neoacquisti Giovanni Sbrissa e Samuele Zona; insieme a loro anche Cadili, tornato ad essere arruolabile. Ancora fuori per infortunio, invece, Xeka, Berardi, Amadio, Ferrante, Baldari, Kernezo e Lorusso. Squalificato Dionisi, tornerà alla sedicesima giornata in casa del Tau Calcio Altopascio.

L’arbitro fischia l’inizio e la pioggia si ferma. Le due squadre iniziano subito a giocare a viso aperto. Un’azione da una parte ed una dall’altra. Il primo tiro dopo 120’’ secondi è del Flaminia: botta da fuori di Risolo ad incrociare, si distende Guacci e mette in angolo.

La partita è vivace. La Pantera va vicina al gol e poi segna. Ripartenza e Gioè arriva a calciare, ma la sfera viene deviata in angolo. Corner battuto da Labriola verso il centro dell’area, colpisce Picchi e insacca. È 1-0. Prima rete in campionato in stagione per lui. Dopo il gol, il numero 14 va ad abbracciare Morgia e si uniscono panchina e squadra, segno della compattezza del gruppo, dell’unità e dell’entusiasmo portati dal nuovo mister, che ha saputo da subito incidere.

I rossoblù reagiscono immediatamente e cercano il pari con Casoli – tiro a giro da fuori area – ma la sfera finisce alta sul fondo. Ancora un altra occasione degli ospiti con Rivelli, Guacci si distende e blocca, ma tutto nasce da una punizione battuta in movimento, sulla quale – giustamente – i padroni di casa protestano. Non è il primo errore della terna arbitrale, che sembra che stia subendo la partita più che gestendo. Da qui, rinvio di Guacci, la sfera finisce, poi, a Lombardi che arriva a calciare, ma è impreciso.

Grandissima opportunità sprecata da Labriola a metà primo tempo. Il 18 rossonero recupera palla quasi al limite dell’area avversaria e si invola tutto solo verso Rosin, calcia, ma se la fa parare. Sono situazioni che possono costare caro, soprattutto in una gara come questa dove l’avversaria gioca alla pari e già in più occasioni è andata vicina al gol.

Ne ha creata un’altra qualche minuto dopo, infatti. Casoli calcia a giro dal limite dell’area, ma la sfera esce a fil di palo.

Un’altra occasione enorme sprecata dalla Lucchese. Stavolta il colpevole è Sirbu. Calcio di punizione per il Flaminia respinto dalla retroguardia dalla Pantera e ripartenza. Errore del difensore rossoblù e strada spianata per Sirbu. S’invola verso la porta avversaria e arriva a tu-per-tu con Rosin, calcia, ma l’estremo difensore oggi in arancione si distende e devia in corner.

Ancora un’opportunità per i rossoneri, Gioè va vicino al gol in mezza rovesciata, ma la sfera finisce, di poco, sul fondo. Prosegue la ricerca del raddoppio per la Pantera prima con Lombardi e poi con Picchi, ma la palla non entra.

Il primo tempo si chiude con la Lucchese in vantaggio. Un più uno meritato. L’attivo sarebbe potuto essere ben più ampio, ma è mancata la cinicità giusta. Il Flaminia, però, non ha demeritato ed ha avuto le sue occasioni sia per il vantaggio, all’inizio, che per il pareggio, dopo. Nella seconda parte di gara i padroni di casa dovranno essere bravi a fare la voce grossa e ad ammazzare la partita.

La seconda frazione inizia su ritmi più bassi. Inoltre, la gara è da subito più spezzettata. Il metro di giudizio dell’arbitro sembra essere cambiato ed aumentano i contatti ritenuti fallo.

La prima occasione della seconda parte di gara è a tinte rossonere: filtrante in area per Lombardi, che calcia, ma dà solo l’illusione della rete, la sfera termina sul fondo.

All’11’ Morgia cambia tatticamente: passa dal 4-3-3 al 3-5-2. Fuori la punta Gioè e dentro il difensore centrale Cadili. Guacci; Biasiol, Santeramo, Cadili; Olivieri, Labriola, Mele, Picchi, Zitelli; Lombardi, Sirbu. 55’ minuti ottimi dell’attaccante rossonero, appena rientrato dall’infortunio.

Subito in campo il nuovo arrivato Sbrissa. Al 28’ minuto l’ex capitano della Nocerina fa il suo secondo esordio con la maglia della Pantera e si posiziona da mezzala destra. Con il suo ingresso e l’uscita di Lombardi, Labriola si posiziona a sostegno di Sirbu.

Nonostante l’assetto molto più difensivo della Lucchese e la gara che sembrava essersi posizionata sui binari 1-0, è finita, la Pantera all’improvviso ha segnato la seconda rete. Dopo una fase concitata nell’area avversaria, la sfera finisce a Sirbu che la insacca.

Al 33’ minuto esordisce anche Zona. Il nuovo numero 97 rossonero rileva il posto di Picchi e si posiziona mezzala sinistra. Tre minuti dopo cambio forzato per Morgia, che è costretto a togliere Biasiol per infortunio e ad inserire Pogliano.

Zona vicino ad una rete clamorosa. Rinvio casuale da metà campo che poco non sorprende Rosin, costretto ad arretrare e a rifugiarsi in angolo.

Per la Lucchese arriva anche il 3-0. Se nel primo tempo era mancata la cinicità, nel secondo è stata un fattore. Praticamente due tiri e due gol per la Lucchese. La terza rete porta la firma di Labriola.

Sulle note di anche al buio canteremo Lucca alè della curva ovest, cala il sipario su Lucchese-Flaminia. Un coro ironico ma esplicativo: al Porta Elisa mancano le torri faro e la praticabilità del match, considerando il tempo cupo, è quasi al limite negli ultimi scampoli di gara.

Finisce quindi 3-0. Dopo un secondo tempo brutto e povero di emozioni – se non nel momento delle due reti dei padroni di casa – la Lucchese porta a casa la vittoria, la seconda nelle tre gare di campionato della gestione Morgia. Per di più senza subire gol per la seconda volta consecutiva tra le mura amiche, cosa che non accadeva dall’Era Pirozzi, quando l’ultima volta le partite di fila senza contare reti al passivo in casa furono quattro: dalla gara contro il Real Forte Querceta del 18 gennaio fino a quella con la Massese del primo marzo. Per il Flaminia, in questa stagione, è la seconda gara esterna nella quale subisce tre reti o più: la prima era stata quella di Terranuova Bracciolini, dove aveva subito cinque gol.

Grazie a questi tre punti, la Pantera sale al quinto posto in classifica, gli stessi dell’Aquila Montevarchi sesto, e si porta a meno sei dalla capolista Prato, sconfitta tra le mura dello Scandicci.