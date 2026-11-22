Rispetto alla rivoluzione di Coppa, mister Massimo Morgia si affida ai suoi titolari, al netto delle assenze forzate. Unica rilevante novità nell’undici di partenza l’inserimento di Gioè, alla prima convocazione dopo l’infortunio che lo aveva fermato a Grassina. Guacci in porta. Da destra a sinistra, Olivieri, Biasiol, Santeramo, Zitelli. A centrocampo spazio a Mele, Picchi e Labriola. Gioè guida l’attacco, sostenuto da Lombardi e Sirbu. Prima panchina per i neoacquisti Giovanni Sbrissa e Samuele Zona; insieme a loro anche Cadili, tornato ad essere arruolabile. Ancora fuori per infortunio, invece, Xeka, Berardi, Amadio, Ferrante, Baldari, Kernezo e Lorusso. Squalificato Dionisi, tornerà alla sedicesima giornata in casa del Tau Calcio Altopascio.