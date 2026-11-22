Lucchese-Flaminia, inizia il secondo tempo: 1-0
Pantera in vantaggio grazie alla rete di Picchi all’11’ del primo tempo
Lucchese Calcio-Flaminia Civitacastellana 1-0
LUCCHESE CALCIO (4-3-3): Guacci; Olivieri, Biasiol (36’st Pogliano), Santeramo, Zitelli (19’st Esposito); Picchi (33’st Zona), Mele, Labriola; Lombardi (28’st Sbrissa), Gioè (11’st Cadili), Sirbu. A disp.: Vespier, Boiano, Massari, Suriano, Pogliano. All.: Morgia
FLAMINIA CIVITACASTELLANA (3-4-2-1): Rosin; Drapelli, Tuia, Bonugli (21’st Agostinelli); Rivelli, Risolo, Ricozzi (1’st D’Angelo), Casoli; Malaccari, Agrimi (1’st Riosa); Polidori. A disp.: Biz, Romanelli, Bedini, Neri, Raposo, Burla. All.: Onofri
ARBITRO: Mozzillo di Reggio Emilia (Silvestri di Ascoli Piceno e Pastori di Jesi)
MARCATORI: Picchi 11’st (L)
NOTE: Ammonito Olivieri 28’st, Collacchioni 33’st (L). Recupero: 1’pt
Rispetto alla rivoluzione di Coppa, mister Massimo Morgia si affida ai suoi titolari, al netto delle assenze forzate. Unica rilevante novità nell’undici di partenza l’inserimento di Gioè, alla prima convocazione dopo l’infortunio che lo aveva fermato a Grassina. Guacci in porta. Da destra a sinistra, Olivieri, Biasiol, Santeramo, Zitelli. A centrocampo spazio a Mele, Picchi e Labriola. Gioè guida l’attacco, sostenuto da Lombardi e Sirbu. Prima panchina per i neoacquisti Giovanni Sbrissa e Samuele Zona; insieme a loro anche Cadili, tornato ad essere arruolabile. Ancora fuori per infortunio, invece, Xeka, Berardi, Amadio, Ferrante, Baldari, Kernezo e Lorusso. Squalificato Dionisi, tornerà alla sedicesima giornata in casa del Tau Calcio Altopascio.