Il tecnico rossonero: “Picchi è tornato finalmente su livelli importanti. Siamo sempre arrivati prima sulle seconde palle, eravamo nella partita in pieno”

Massimo Morgia, allenatore della Lucchese Calcio, commenta la vittoria del Porta Elisa contro il Flaminia.

“Sono contentissimo, tranne del fatto che abbiamo accumulato un altro infortunio, quello di Biasiol, che purtroppo è muscolare. Sono contento di avere a disposizione ragazzi umili, che si mettono a disposizione”.

“Gioè ha fatto un’ottima prestazione. Ha riempito quel vuoto che avevamo. Purtroppo non ne aveva più e ci siamo inventati qualcosa di diverso”, sottolinea Morgia.

“Oltre all’infortunio, non c’è niente che non mi sia piaciuto. Abbiamo rischiato poco. Abbiamo avuto tante occasioni sull’1-0, dobbiamo essere più cinici. Sono un amante del bel gioco, ma la Lucchese a questo punto deve fare punti e dobbiamo creare una mentalità. Non possiamo essere sempre il Barcellona, dobbiamo saper fare anche la squadra di provincia“.