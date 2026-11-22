“Il gol viene da uno schema che si prepara in settimana con mister Morgia. Sono contento di aver trovato continuità, dopo l’infortunio. Abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo rischiato poco e niente. Sono contento che alla fine abbiamo raggiunto un risultato giusto, per come è andata la partita. La classifica non si guarda, ma abbiamo dato un grosso segnale”. Lo afferma Alberto Picchi, centrocampista della Lucchese Calcio, dopo la vittoria casalinga contro il Flaminia.