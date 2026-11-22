Picchi: “Con Morgia siamo più aggressivi ed equilibrati. Dobbiamo continuare così”
22 novembre 2026 | 17:07
Il centrocampista rossonero: “Sono contento che alla fine abbiamo raggiunto un risultato giusto, per come è andata la partita”
“Il gol viene da uno schema che si prepara in settimana con mister Morgia. Sono contento di aver trovato continuità, dopo l’infortunio. Abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo rischiato poco e niente. Sono contento che alla fine abbiamo raggiunto un risultato giusto, per come è andata la partita. La classifica non si guarda, ma abbiamo dato un grosso segnale”. Lo afferma Alberto Picchi, centrocampista della Lucchese Calcio, dopo la vittoria casalinga contro il Flaminia.
“Con Morgia abbiamo lavorato tanto a livello caratteriale. Siamo più aggressivi ed equilibrati. Dobbiamo continuare così“, conclude Picchi.