Tau Calcio travolto in casa dal Follonica Gavorrano: è il ko più ampio della sua storia in D
Solo per la bandiera la rete degli amaranto di Gorica. Primo sorriso per il Ghiviborgo, vittoria in extremis per il Seravezza di Bonuccelli
Una giornata che finalmente sorride ai colori biancorossi del Ghiviborgo. La formazione di Lelli conquista la prima vittoria della stagione alle Due Strade contro la Rondinella Marzocco. Decisivo il gol al 23′ di El Hadoui.
Travolto il Tau Calcio in casa dal Follonica Gavorrano che rilancia le sue ambizioni di classifica, vince nel finale con un gol di Bedini il Seravezza all’esordio in panchina di Vitaliano Bonuccelli.
Rondinella – Ghiviborgo 0-1
RONDINELLA MARZOCCO: Meli, Gori (42’st Gueye), Degl’Innocenti, Cellai M., Shenaj (22’st Sassorossi), Baldesi (36’st Cirillo), Remedi, Ricchi, Campagna (22’st Simonti), Cellai B., Polo. A disp.: Strada, Goretti, Ciardini, Sciulli, Innocenti. All.: Tronconi.
GHIVIBORGO: Viti, Cenerini, Ricci, Del Dotto, Piras, Grilli (41’st Schettini), Cannarsa, Nottoli (7’st Fischer), El Hadoui, Brugognone (1’st Ferrari), Lelli. A disp.: Manzari, Ceccanti, Donati, Lorenzi, Corsi, Cortopassi. All.:Lelli.
ARBITRO: Tomei di Sapri (Grittano di Termoli e D’Andrea di Viterbo)
RETI: 23’pt El Hadoui
NOTE: ammoniti Grilli, Polo e Cellai B.
Seravezza Pozzi – Mezzolara 1-0
SERAVEZZA: Lagomarsini, Bacciardi, Paolieri, Atzeni, Compaore, Lepri, Troiano, Rinaldini, Bedini, Biagioni, Privitera. A disp.: Maselli, Lazzareschi, Djibril, Vergassola, Falteri, Tognoni, Mele, Battistella, Bernardini. All.: Bonuccelli
MEZZOLARA: Cacciamani, Musiani, Fabbri, Morisi, Bungaja, Chmangui, Fusari, Di Lieto, Battistini, Errichiello, Salonia. A disp.: Cipriani, Ayari, Molara, Morelli, Rizzo, Lantignotti, Martuzzi, Sala, Compagnone. All.: Zecchi
ARBITRO: Paciucco di Campobasso (Rosati di Roma 2 e Rizzo di Enna)
RETI: 41’st Bedini
Tau Calcio – Follonica Gavorrano 1-6
TAU CALCIO ALTOPASCIO: Pentima, Casci, Bachini, Iezzi, Spatari, Busato, Del Gronchio, Meucci, Benucci, Antoni, Occhipinti. A disp.: Tognetti, Chiti, Battistoni, Scardigli, Barsotti, Borchi, Gorica, Marsili, Niccolai. All.: Maraia
FOLLONICA GAVORRANO: Lastoria, Biagioni, Biancon, Aprile, Pino, Presta, Mutton, Pellegrini, Ceccuzzi, Pescicani, Guerrini. A disp.: Masoni, Marino, Vari, Andreoli, Croce, Ferretti, Peli, Proietti, Ricci. All.: Manni
ARBITRO: Aka Iheukwere di L’Aquila (Brandimarte di Teramo e Di Girolamo di Teramo)
RETI: 3’pt e 34’pt Pino, 10’pt Biagioni, 20’pt Guerrini, 34’pt Presta, 28’st Croce, 40’st Gorica