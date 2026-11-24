La risposta della curva ovest all’assessore non si è fatta attendere, sia con uno striscione – Assessore, se la metta dove vuole – sia con un post sui social. “La partita di domenica, oltre a essere stata caratterizzata dalla vittoria della Lucchese, è stata segnata da un insolito evento. Visto l’assenza delle famose torri faro, la giornata piovosa e la stagione praticamente invernale, ha portato sul finale di partita la visibilità allo stadio Porta Elisa a dir poco scarsa, non molto lontano da poterlo definire un ambiente buio. Ciò ha scaturito un goliardico coro e un improvvisata coreografia di tutto lo stadio – scrivono – che ha visto accendere le torce dei telefoni sulle note di anche al buio canteremo Lucca alè; chiaramente rivolgendosi al comune. Questo simpatico siparietto non è stato gradito evidentemente dall’assessore allo sport che in tutta risposta ha postato sui suoi social varie immagini di simpatiche pigne. Il messaggio subliminale è chiaramente destinato ai tifosi rossoneri e alla curva, come a definirci duri come le pigne in quanto il suddetto assessore ha già spiegato più volte le ragioni per determinati interventi al Porta Elisa. Questo ferocissimo attacco nei nostri confronti ci ha portato visto la passione dell’assessore per le pigne e la nostra bontà di cuore, a donargliene qualcuna invitandolo ad usarle come meglio crede. Forse è il momento di iniziare a fare qualche riflessione e di abbassare la cresta visto che il progetto stadio continua a procedere (speriamo) nel totale silenzio. Pare che qualcuno stia brancolando nel buio un po’ come i giocatori della Lucchese quest’ultima domenica. Fatevi un bagno di umiltà tutti perché la pazienza ha un limite. Scontato sarà il comunicato di risposta da adolescente indispettito. Lo aspettiamo”.