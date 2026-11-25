Grassina e Rondinella Marzocco hanno annunciato l’interruzione del rapporto con i rispettivi allenatori: Daniele Pierguidi è stato esonerato, mentre Stefano Tronconi ha rescisso consensualmente.

Attualmente, le due formazioni fiorentine di Serie D, girone E – lo stesso della Lucchese Calcio – si trovano rispettivamente al terzultimo ed al quartultimo posto in classifica con 8 ed 11 punti. Nell’ultimo turno di campionato entrambe hanno perso: il Grassina è tornato da Terni sconfitto 2-0 e la Rondinella si è arresa sullo 0-1 nel match casalingo con il Ghiviborgo.

“L’Asd Grassina Calcio rende noto di aver interrotto il rapporto con l’allenatore Daniele Pierguidi“, si legge nella nota. “Quella di Daniele coi colori rossoverdi è una storia che parte da lontano e ha fatto rima più volte col successo. Pierguidi è stato vice allenatore del Grassina durante l’era Innocenti, quella che ha portato la prima squadra a vincere prima il campionato e poi la Supercoppa di Eccellenza nel 2018-19. Ha contribuito a portare nella storia i colori rossoverdi anche l’anno dopo, durante la cavalcata che ha proiettato il Grassina fino all’iconico terzo posto in Serie D. Da neopromosso. È tornato a lavorare col Grassina lo scorso anno, festeggiando anche in questo caso a fine stagione: collaboratore tecnico durante la gestione Cellini, ha contribuito al raggiungimento della finalissima playoff di Eccellenza e al ripescaggio in Serie D. Il Grassina desidera augurare a Daniele Pierguidi le migliori fortune a livello sportivo e personale. Chi ha fatto la storia dei rossoverdi rimane in eterno“.