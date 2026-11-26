“Carnevale – scrive la società biancorossa nel comunicato – porta in biancorosso l’esperienza di oltre 130 presenze in Serie D. Con le maglie di Termoli e Real Casalnuovo ha segnato otto reti in campionato per due stagioni consecutive. Dopo le esperienze con Pompei, Angri e Vigor Senigallia, nella passata stagione ha vestito la maglia della Vibonese, collezionando 29 presenze in campionato. Da parte di tutta la società, un grande in bocca al lupo ad Antonio per questa nuova avventura!“.