Dei precedenti infortunati (Lorusso, Kernezo, Ferrante, Biasiol…), recupera solo Cadili, difensore centrale: “Io continuo a dire che non parlo mai di quelli che non giocano. Come ho detto stamattina ai ragazzi, lo riconfermo a voi. In questo momento, per la classifica che abbiamo, ogni partita è una finale e quindi come tali vanno interpretate. Dalle finali si vedono i giocatori che arrivano fino infondo. Dobbiamo pensare tutte le partite come a una partita unica senza pensare a quelle dopo. Io devo pensare a questa partita qua, farla al massimo. Noi abbiamo nella testa che questa squadra è stata costruita con un obiettivo e quell’obiettivo rimane, senza nessuna remora e preoccupazione. Cerchiamo di ottenere un risultato positivo e vincere, dobbiamo recuperare un certo gap, quindi non ci possiamo permettere di piangere se manca qualcuno”.