Lucchese, Morgia mette nel mirino il Mezzolara: “Non c’è tempo per rimpiangere chi manca”
L’allenatore rossonero recupera il solo Cadili per la trasferta di Budrio: “In questo momento per noi ogni partita è una finale”
In vista della partita di domani (29 novembre) contro il Mezzolara, mister Morgia ha affrontato nuovamente la questione degli infortunati, un numero non basso, evidenziando però il focus sull’obiettivo di rimanere attivi e non farsi scoraggiare dalle assenze.
Dei precedenti infortunati (Lorusso, Kernezo, Ferrante, Biasiol…), recupera solo Cadili, difensore centrale: “Io continuo a dire che non parlo mai di quelli che non giocano. Come ho detto stamattina ai ragazzi, lo riconfermo a voi. In questo momento, per la classifica che abbiamo, ogni partita è una finale e quindi come tali vanno interpretate. Dalle finali si vedono i giocatori che arrivano fino infondo. Dobbiamo pensare tutte le partite come a una partita unica senza pensare a quelle dopo. Io devo pensare a questa partita qua, farla al massimo. Noi abbiamo nella testa che questa squadra è stata costruita con un obiettivo e quell’obiettivo rimane, senza nessuna remora e preoccupazione. Cerchiamo di ottenere un risultato positivo e vincere, dobbiamo recuperare un certo gap, quindi non ci possiamo permettere di piangere se manca qualcuno”.
L’atteggiamento in campo rimane il solito: “Un contrasto così immediato di ciò che io chiedo a livello tecnico, fisico e mentale e caratteriale, l’ho riscontrato poche volte e le volte che l’ho riscontrato mi ha portato ad ottenere buoni risultati. Certo che con questa mentalità… Non è come a scuola: tutti contenti di andarci, poi quando arrivano le interrogazioni, uno non ci va per evitarle”.
Confermata la presenza anche per Sirbu: “Non è niente di particolare, ha un problemino di pubalgia, ma l’ho avuto anche io nella mia vita quindi so come ci si comporta in quel caso. Si lavora un po’ più leggero durante la settimana per essere pronti la domenica. Sarà regolarmente in campo”.