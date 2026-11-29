Mezzolara-Lucchese Calcio 3-0

MEZZOLARA (3-5-2): Cacciamani; Fusari, Chmangui, Bungaja; Musiani, Rizzo, Errichiello (33’st Molara), Compagnone (41’st Morisi), Di Lieto (28’st Fabbri); Sala (25’st Morelli), Salonia (43′ Lantignotti). A disp.: Cipriani, Ayari, Dattoli, Martuzzi. All.: Zecchi

LUCCHESE CALCIO (4-3-3): Guacci; Olivieri, Cadili, Santeramo, Zitelli (1’st Pogliano); Picchi (1’st Sbrissa), Mele, Labriola (1’st Boiano); Lombardi (1’st Zona), Gioè, Sirbu. A disp.: Vespier, Benvenuti, Giordani, Suriano. All.: Morgia

ARBITRO: Velocci di Frosinone (Ndoja di Bassano del Grappa e Pallone di Padova)

MARCATORI: Errichiello 1’pt, Sala 7’pt, 12’pt (M)

NOTE: Ammoniti Rizzo 23’st, Musiani 16’st (M); Labriola 15’pt, Zona 5’st, Boiano 21’st (L). Espulso il dirigente della Lucchese Stefano Tota 9’st. Recupero: 4’st

Un avvio horror condanna la Lucchese alla prima sconfitta dell’era Morgia in campionato. Continua la striscia positiva casalinga del Mezzolara: non perde dall’8 marzo scorso. Seconda vittoria in campionato per la squadra di Budrio, dopo quella contro la Ternana.

Per la sfida del Pietro Zucchini di Budrio contro il Mezzolara, mister Morgia deve fare a meno degli infortunati Berardi, Xeka, Kernezo, Ferrante, Amadio, Baldari, Biasiol, Lorusso e dello squalificato Dionisi, che tornerà disponibile contro il Tau Calcio Altopascio. Il tecnico rossonero opta per un solo cambio rispetto alla gara del Porta Elisa contro il Flaminia: fuori Biasiol fermo ai box, dentro Cadili. Quindi, Guacci tra i pali; Olivieri, Santeramo, Cadili e Zitelli in difesa. A centrocampo spazio a Picchi, Mele e Labriola. Gioè guida l’attacco con Lombardi e Sirbu ai suoi lati.

Gara da subito in salita per la Lucchese. Il Mezzolara va a segno dopo 50’’ secondi con Errichiello. Imbucata centrale, superato Santeramo e battuto Guacci in uscita; prima rete in campionato per lui. I rossoneri rispondono subito con Sirbu: lancio di Labriola e colpisce al volo il dieci ma la palla finisce sul fondo.

Secondo tentativo offensivo dei padroni di casa e 2-0 al 6’ minuto. Calcio di punizione dalla trequarti sinistra battuto da Fusari verso il secondo palo, rovesciata verso il centro di Salonia e di testa insacca Sala; anche per lui è il primo gol in Serie D, girone E. Continua ad attaccare la formazione di Zecchi e arriva nuovamente a calciare dopo pochi secondi, ma blocca a terra Guacci.

Dopo 6’ minuti doppietta personale di Sala e 3-0 Mezzolara. Retropassaggio di Cadili per Guacci, che colpisce male e la lascia lì per Sala, che colpisce di piatto destro e segna. Con le tre di oggi, sono 14 le reti all’attivo della squadra di Budrio in campionato.

Prima vera risposta della Lucchese al 18’ minuto: Mele lascia partire il destro da fuori area, verso l’angolo alla sinistra di Cacciamani, che si distende e mette in angolo.

Fuorigioco. La Pantera aveva accorciato le distanze con Gioè, ma la rete è stata annullata per offside.

La Lucchese prova a reagire, ma il colpo lo ha evidentemente subito ed il Mezzolara sembra averne di più. Tra i peggiori per la compagine guidata da Morgia Zitelli.

Il primo tempo si chiude sul 3-0 per i biancoazzurri. I padroni di casa sono passati avanti con merito, riuscendo a sfruttare al meglio gli errori della Pantera. La Lucchese ha provato a reagire timidamente, ma sono state pochissime le occasioni in cui avrebbe potuto accorciare le distanze. Nonostante il risultato e la brutta prestazione dei rossoneri, i tifosi arrivati da Lucca non hanno mai smesso di cantare e sostenere la squadra.

Rivoluzione Lucchese ad inizio ripresa. In campo Sbrissa, Zona, Pogliano e Boiano al posto di Picchi, Zitelli, Labriola e Lombardi. Morgia passa dal 4-3-3 al 3-4-3: Guacci; Pogliano, Santeramo, Cadili; Olivieri, Mele, Sbrissa, Zona; Sirbu, Gioè, Boiano.

Animi tesi in casa Pantera. Partita spezzettata ad inizio secondo tempo, tanti falli. Proteste dalla panchina da parte di Morgia, il dirigente Stefano Tota rincara la dose e viene espulso. Intanto, sul rettangolo di gioco invertite le posizioni degli esterni d’attacco Boiano e Sirbu, ma nulla è cambiato.

Il Mezzolara recupera palla a centrocampo e riparte in contropiede. Arriva alla conclusione con Compagnone da fuori area, ma la sfera finisce alta. Rossoneri in bambola, stanno subendo la partita. I cambi di uomini e tattici non hanno dato alcun effetto positivo.

Se la Lucchese non riesce a creare nulla offensivamente, si fa vedere ancora in avanti il Mezzolara. Questa volta, al 22’ minuto, l’occasione parte da piedi di Sala. Dagli sviluppi di calcio d’angolo la palla finisce a Sala al centro dell’area, che ci prova in semirovesciata ma conclude alto sopra la traversa.

La Pantera riparte calcia prima da fuori con Zona e poi dall’interno dell’area di rigore con Sbrissa, ma entrambi i tentativi finiscono sul fondo. Due lampi isolati, che non cambiano – purtroppo – il copione della gara della formazione di Lucca.

Un’occasione da una parte ed una dall’altra. Al 36’ minuto prima ci prova Sbrissa, in casa Lucchese, ma Cacciamani si distende e blocca. Ripartenza Mezzolara e arriva a calciare con Morelli, ma finisce a lato. I padroni di casa continuano a spingere in avanti: Fusari calcia a girare dai 16 metri, ma Guacci distende e devia in corner.

La Pantera ha provato, come detto, a creare qualche occasione offensiva, ma i biancazzurri non hanno realmente praticamente mai sofferto.

Il Mezzolara batte meritatamente la Lucchese 3-0. Arriva la prima sconfitta in campionato nell’era Morgia. Fino ad ora erano arrivate due vittorie ed un pareggio in serie D, girone E. Il Mezzolara continua a non perdere in casa ed arriva la seconda vittoria nel torneo in stagione, dopo quella contro la Ternana.

La Lucchese torna in campo domenica (6 dicembre), alle 14,30. Al Porta Elisa arriverà il Prato capolista.