Per la sfida del Pietro Zucchini di Budrio contro il Mezzolara, mister Morgia deve fare a meno degli infortunati Berardi, Xeka, Kernezo, Ferrante, Amadio, Baldari, Biasiol, Lorusso e dello squalificato Dionisi, che tornerà disponibile contro il Tau Calcio Altopascio. Il tecnico rossonero opta per un solo cambio rispetto alla gara del Porta Elisa contro il Flaminia: fuori Biasiol fermo ai box, dentro Cadili. Quindi, Guacci tra i pali; Olivieri, Santeramo, Cadili e Zitelli in difesa. A centrocampo spazio a Picchi, Mele e Labriola. Gioè guida l’attacco con Lombardi e Sirbu ai suoi lati.