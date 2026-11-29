Mezzolara-Lucchese, avvio shock per i rossoneri: padroni di casa sul 3-0 dopo 12′ minuti
Enrichiello mette a segno l’1-0 dopo 50” secondi, Sala raddoppia dopo 6′ minuti e triplica dopo 12′ su errore di Guacci e Cadili
Mezzolara-Lucchese Calcio 3-0
MEZZOLARA (3-5-2): Cacciamani; Fusari, Chmangui, Bungaja; Musiani, Rizzo, Errichiello, Compagnone, Di Lieto; Sala, Salonia. A disp.: Cipriani, Ayari, Fabbri, Morelli, Morisi, Lantignotti, Dattoli, Martuzzi, Molara. All.: Zecchi
LUCCHESE CALCIO (4-3-3): Guacci; Olivieri, Cadili, Santeramo, Zitelli; Picchi, Mele, Labriola; Lombardi, Gioè, Sirbu. A disp.: Vespier, Benvenuti, Giordani, Boiano, Suriano, Pogliano, Sbrissa, Zona. All.: Morgia
ARBITRO: Velocci di Frosinone (Ndoja di Bassano del Grappa e Pallone di Padova)
MARCATORI: Errichiello 1’pt, Sala 7’pt, 12’pt (M)
NOTE: Ammonito Labriola 15’pt (L)
Per la sfida del Pietro Zucchini di Budrio contro il Mezzolara, mister Morgia deve fare a meno degli infortunati Berardi, Xeka, Kernezo, Ferrante, Amadio, Baldari, Biasiol, Lorusso e dello squalificato Dionisi, che tornerà disponibile contro il Tau Calcio Altopascio. Il tecnico rossonero opta per un solo cambio rispetto alla gara del Porta Elisa contro il Flaminia: fuori Biasiol fermo ai box, dentro Cadili. Quindi, Guacci tra i pali; Olivieri, Santeramo, Cadili e Zitelli in difesa. A centrocampo spazio a Picchi, Mele e Labriola. Gioè guida l’attacco con Lombardi e Sirbu ai suoi lati.
Tifosi Lucchese al Pietro Zucchini di Budrio