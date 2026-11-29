“Mi sembra doveroso per la maglia, per la società – che ha investito tanto – che inizi io. Possiamo perdere le partite, ma non la dignità. Oggi si è ripetuto ciò che era già successo a Seravezza. Abbiamo preso tre gol in dodici minuti. Mi dispiace per i tifosi che sono venuti. Domani ci alleniamo. Non possiamo e non dobbiamo mollare mai niente . Io ci credo ancora e dobbiamo continuare a crederci”. Lo afferma Massimo Morgia , allenatore della Lucchese Calcio, dopo la gara persa (3-0) sul campo del Mezzolara .

“Queste figure non si possono fare. Prendere tre gol in dodici minuti – prosegue Morgia – non è consentito. Con una prestazione così, significa che io ed il mio staff non abbiamo ancora inciso come pensavamo. Non abbiamo inciso una beata una sega. Ho detto ai giocatori che chi non vuole stare qua, può andare via, a Lucca abbiamo tante porte per uscire. La società è attiva sul mercato. Non posso pensare alle assenze con una prestazione del genere. Oggi ho dato la possibilità di giocare anche a chi non ha avuto molto spazio fino ad ora ed avrebbe dovuto dare tutto e spaccare il campo ma così non è stato”.