Serie D, il derby va al Seravezza. Rinaldini e Falteri stendono il Ghiviborgo
Si interrompe subito l’entusiasmo dei biancorossi dopo la prima vittoria. Pari in rimonta per il Tau a Scandicci
Serie D, va al Seravezza Pozzi il derby contro il Ghiviborgo che interrompe subito l’entusiasmo dei biancorossi dopo il primo successo stagionale con la Rondinella della scorsa settimana.
A decidere due gol nella ripresa, a firma di Rinaldini e Falteri.
Il Tau Calcio torna a far punti in trasferta, rimontando a Scandicci (campo dove era caduta la capolista Prato) la rete iniziale di Viligiardi con Occhipinti.
Scandicci – Tau Calcio 1-1
SCANDICCI: Brilli, Bertelli, Dodaro, Tacconi, Orselli, Valentini, Foresta, Viligiardi, Kouko, Boganini, Guidelli. A disp.: Patata, Capitanini, Villoresi, Ducci, Perrone, Toci, Di Paola, Arrighini, Tellini. All.: Taccola
TAU CALCIO ALTOPASCIO: Tognetti, Meucci, Benucci, Chiti, Iezzi, Antoni, Bachini, Del Gronchio, Occhipinti, Gorica, Spatari. A disp.: Pentima, Casci, Busato, Lombardo, Battistoni, Scardigli, Barsotti, Marsili, Niccolai. All.: Maraia
ARBITRO: Matranga di Palermo (Degli Abbati di Roma 1 e Cutillo di Nichelino)
RETI: 5’st Vigiliardi. 22’st Occhipinti
Ghiviborgo – Seravezza Pozzi 0-2
GHIVIBORGO: Viti, Piras, El Hadoui, Nottoli, Grilli, Ricci, Lelli, Ferrari, Del Dotto, Cenerini, Cannarsa. A disp.: Manzari, Ceccanti, Donati, Carnevale, Fischer, Ciappi, Lorenzi, Corsi, Leoncini. All.: Lelli
SERAVEZZA: Lagomarsini, Bacciardi, Paolieri, Compaore, Lepri, Troiano, Rinaldini, Bedini, Biagioni, Privitera, Boccardi. A disp.: Maselli, Lazzareschi, Djibril, Falteri, Atzeni, Tognoni, Mele, Battistella, Bernardini. All.: Bonuccelli
ARBITRO: Vazzano di Catania (Poneti di Firenze e Bagnolesi di Valdarno)
RETI : 22’st Rinaldini, 30’st Falteri