Terza Categoria, Stiava corsaro nel recupero di campionato

Trebesto – Pdc Stiava 1-2

PDC STIAVA: Lari, Cortopassi, Bartolucci, Razzuoli, Caniparoli, Baldacci, Sebastiani, Gori, Dianda, Orlandi, Santucci. A disp.: Chiesa, Pratesi, Papi, Michelucci, Rosi, Rosata, Gianneschi, Martinelli, Ricci. All.: Dianda

RETI: 5’ e 26’ Gori, 31’ Bernardi

Trebesto ko nel recupero di Terza Categoria. Nella sfida che si è disputata ieri sera (3 dicembre) a Massa Macinaia passa il Piano di Conca Stiava. Micidiale l’uno-due di Gori, poi accorcia Bernardi e il forcing locale per trovare almeno il pari non ha fortuna. Per lo Stiava è la seconda vittoria stagionale, per il Trebesto l’occasione mancata per agganciare il treno playoff.