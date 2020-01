Terza Categoria, Spianate aggancia la vetta. Montecarlo soffre ma vince

Terza Categoria, prima di ritorno in archivio nei due gironi di campionato. Nel girone A immediata sconfitta dei campioni d’inverno dell’Atletico Viareggio nel big match di Marginone. Lo Spianate ne approfitta e andando a vincere sul campo della Croce Verde riaggancia il primo posto.

Nel girone B il Montecarlo fatica ad avere la meglio sulla Virtus Robur. Alle spalle un rigore di Landucci tiene il New Team alla rincorsa mentre perde il passo vincente il Filicaia, che rischia in casa con il Coreglia. Gli ospiti sfiorano il successo ma falliscono dal dischetto con Buono l’occasione da tre punti. Atletico Castiglione e Fornaci ancora in quota playoff, ma alle spalle non mollano Academy Tau e Pieve San Paolo. Alla Pieve da segnalare un infortunio serio a un giocatore della Sanvitese, Maionchi.

Girone A

Atletico Marginone – Atletico Viareggio 2-1

Bargecchia – Uq Massaciuccoli lunedì

Cp Trebesto – Farneta 5-0

Croce Verde Viareggio – Spianate 1-2

CROCE VERDE VIAREGGIO: Barsuglia, Baratti, Baldini, Lombardi, Palmieri, Duccini, Mazza, Ali, Carrara, Rosi, Pacini. A disp.: Da Prato, Aperti, Raffagnagi, Vecoli; Del Chiaro, D’Agliano. All.: Leva

SPIANATE: Raschioni, Di Vita, Galligani, Micheli, Del Tredici, Jovani, Ponziani, Gasperini, Monaci, Vannucchi, Bonaccorsi. A disp: Ricciarelli D., Magni, Ferro, Modola, Collodi, Colombo, Ricciarelli M., Agatiello, Giovannetti. All.: Gori

ARBITRO: Lorenzi di Viareggio

RETI: 14’pt Monaci, 21’pt Rosi, 46’st Del Tredici

Retignano – Santanna 3-1

Sporting Marina – Nottolini 1-5

Stiava – Frati alle 17

Classifica: Atletico Viareggio e Spianate 29, Retignano e Atletico Marginone 28, Frati 27*, Croce Verde Viareggio 24, Nottolini 21, Uq Massaciuccoli 20*, Cp Trebesto 20, Stiava 15*, Sporting Marina 13, Santanna 23, Farneta 2, Bargecchia 1*

Girone B

Atletico Castiglione – Segromigno 1-0

ATLETICO CASTIGLIONE: Giannotti, Sarti, Martinelli, Magagnini, Canelli, Lucchesi, Tagliasacchi, Lupetti, Panzani, Martinelli, Cristea. A disp.: Bertucci, Zarrella, Pucci, Pioli, Cecchi, Valdrighi, Lazzurri. All.: Davini

SEGROMIGNO: Franchi, Tognetti, Antonelli, Romano, Batastini, Tardelli, Cecchini, Parolisi, Obligato, Micheli, Dardi. A disp.: Borelli, Spadoni, Milaqi, Bartalesi, Campioni, Panati. All.: Tuccori

ARBITRO: Cerino di Lucca

Filicaia Diavoli Rossi – Coreglia 0-0

FILICAIA DIAVOLI ROSSI: Lorenzetti, Bertoncini M., Bartolomei, Pioli S., Rossi, Cavani, Friz Daniele, Friz Diego, Giannotti, Pierotti D., Pellegrinetti. A disp.: Poli, Bernardi, Bravi, Grilli, Magnani, Muccini, Pierotti S., Pozzi, Puppa. All.: Telloli

COREGLIA: Alcesti, Casillo A., Cavani, Michelini, Fazzi, Bacci, Casci F., Casillo M., Buono, Marchetti, Biagiotti. A disp.: Casci, Pierantoni, Menicucci, Marchi, Togneri, Daddario, Magri, Bonelli, Marchetti. All.: Caiaffa

ARBITRO: Bertini di Lucca

NOTE: Il Coreglia fallisce un calcio di rigore con Buono

Montecarlo – Virtus Robur 2-1

MONTECARLO: Biondi T., La Macchia, Lorenzini, Del Grande, Filippelli, Ricci, Bastiani, Annoni, Guidotti, Gentile, Della Mora. A disp.: Doretti, Pucci, Biondi F., Petrocchi, Dudine, Carrara, Fantozzi, Incerpi, Simonini. All.: Pacini

VIRTUS ROBUR: Conde, Kone, Bayo, Sanneh, Sumuna, Masotti, Ceesay, Sidibe, Hudu, Camara, Awudu. A disp.: Fuseini, Benaatar, Darboem, Issa, Dini, Clavijo Fuquenne,. All.: Parmigiani

ARBITRO: Tasoyiti di Lucca

RETI: 25’pt Lorenzini, 37’pt Gentile, 23’st rig. Camara

New Team – Morianese 1-0

NEW TEAM: Valdrighi, Rossi, Terni E., De Lucia, Terni A., Grandini, Guazzelli, Landuicci, Franchi, Bravi, Guazzelli, Ambrosini. A disop.: Vanni, Fantoni, Salotti, Tenardi, Gulisano ,Pennacchi. All.: Landucci

MORIANESE: Cosmineanu Baccili, Malerbi, Biagi, Gianneschi, Giorgetti, Cei, Maiali D., Saccone, Marchetti, Serafini. A disp.: Frangioni, Alves De Sousa, Paganelli, Bianchi, Baccei. All.: Barsotti

ARBITRO: Picchi di Lucca

RETI: rig. Landucci

Piazza 55 – Academy Tau 1-3

Pieve San Paolo – Sanvitese 3-1

San Lorenzo – Fornaci 1-4

SAN LORENZO: Merciadri, Ricci, Galli (Fattorini), Barsotti, Michelotti, Vannucci, Consani (Giusti), Bandoni, Serafini (Giannecchini), Danesi, Doldi (Contini). A disp.: Borselli, Pucetti, Pieretti, Petretti. All.: Poli

FORNACI: Giannecchini, Cheloni, Nardini, Notini, Parducci, Cecchini (Giannecchini)(, Cardosi M., Cardosi P., Chiriacò, Puccetti. A disp.: Demba, Gaspari. All.: Lemmi

ARBITRO: Giusti di Lucca

RETI: 3’pt Cardosi M., 10’pt Dolci, 18’pt, 22’pòt e 10’st Chiriacò

Classifica: Montecarlo 32, New Team 30, Filicaia Diavoli Rossi 29, Atletico Castiglione 25, Fornaci 25, Academy Tau e Pieve San Paolo 23, Coreglia 21, Morianese 18, Segromigno 12, San Lorenzo Calcio 10, Virtus Robur 9, Sanvitese 7, Piazza 55 6