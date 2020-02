Coppa Terza categoria, la finale è Sanvitese – Academy Tau

Sanvitese 2 – Azzurra 1

SANVITESE: Santicchia Andrea, Menichetti, Senghor, Bianchi, Simi Amedeo, Cagnacci, Vannucci, Kanoute, Hoxha (Bertini), Menicucci (Sane), Simi Marco (Bazzano)

a disposizione: Santicchia Alessio, Sane, Bazzano, Craparotta, Umberti, Bertini, Montagnani.

All.: Mareschi

AZZURRA: Tonarelli, Viacava, Tognocchi (Navari), Biancalani, Quadrelli, Bigini (Lazzini), Mosti, Venturini, Mandoli (Rebughini), Chioni, Cavalletti (Coluccini)

a disposizione: Coluccini, Lazzini, Navari, Rebughini, Nicoletti.

All.: Bertelloni

RETI: 12′ Kanoute, 32′ Quadrelli, 77′ Senghor

ARBITRO: Tasoyti di Lucca

NOTE: espulso al 90′ Rebughini

La Sanvitese è la prima finalista della Coppa di Terza Categoria. La sfida, in gara secca, si è disputata questo pomeriggio (12 febbraio) ed ha visto prevalere la formazione di mister Mareschi per 2-1. Sono proprio i padroni di casa a sbloccare il risultato dopo appena 12 minuti con Kanoute. L’Azzurra perviene al pareggio alla mezz’ora grazie a Quadrelli. Si va quindi al risposo sul risultato di 1-1.

Nella ripresa, il gol decisivo arriva a 13 minuti dal termine e porta la firma di Senghor che regala ai suoi la finalissima.

Ora la Sanvitese si giocherà il titolo con l’Academy Tau che, nell’altra semifinale, ha pareggiato 2-2 dopo i supplementari con la New Team e passa il turno in quanto squadra in trasferta. Dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, i padroni di casa, che reclamano il mancato fischio di due calci di rigore, non sono riusciti a trovare il gol decisivo nei supplementari. Non è bastata la doppietta di Franchi.

New Team – Academy Tau 2-2

NEW TEAM: Grandini, Pennacchi, De Lucia, Wurach, Franchi, Rossi D., Satti, Guazzelli, Gulisano, Terni, Vanni. A disp.: Valdrighi, Cecchini, Rossi G., Bravi, Borghesi, Tenardi. All.: Landucci

ACADEMY TAU: Rugani, Giusfredi, Lunardini, Balli, Del Sarto, Vannucci, Centoni, Ruggiero, Miserendino, Rosso, Hika. A disp.: Ghiroldi, Puccetti, Hysa, Pelliccioti, Gide, Vanni, Di Furia. All.: Maino