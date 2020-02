Terza: ottovolante Retignano, colpaccio New Team

Si chiude il sipario sulla 18esima giornata del campionato di Terza Categoria. Nel Girone A in campo solo due partite: un esagerato Retignano asfalta 8-0 lo Sporting Marina, l’Atletico Marginone passa di misura con il Santanna. Nell’anticipo 2-2 tra Frati e Unione Quiesa.

Nel Girone B un sabato pomeriggio in cui spicca la grande vittoria della New Team, che stende 2-1 la capolista Diavoli Rossi Filicaia nel big match di giornata. La squadra di Landucci si lascia alle spalle la delusione della semifinale di Coppa e si prende la vetta della classifica: protagonisti della vittoria Franchi, che manda la New Team in paradiso al 93′. Un gol-beffa che scatena le proteste del Filicaia, furiosi per un presunto tocco di mano di Franchi.

Cade a sorpresa il Montecarlo, che va ko per 1-0 in casa con il Segromigno. Il Fornaci stende 2-1 il Piazza 55 e vola a quota 31 punti, con il terzo posto del Montecarlo che torna nel mirino. L’Atletico Castiglione torna alla vittoria: San Lorenzo asfaltato 4-0. Pari tra Virtus Robur e Sanvitese, Coreglia ko.

Tutti i risultati del Girone A

Frati – Unione Quiesa 2-2

Atletico Marginone – Santanna 1-0

RETE: 25′ Emanuele Bocciardi

Sporting Marina – Retignano 0-8

SPORTING MARINA: Landucci, Balduini, Del Medico, El Abid, Giovannini, Benedetti, Baldini, Marouan, Tubak, Muca, Pagni. A disp.: Garibaldi, Travaglino, Rodia, Crudeli, Vitale, Buselli. All. Vitale

RETIGNANO: Bresciani; Giannini, Salvatori, Santarelli, Graziani, Bianchini, Giannoni, Baldi, Toure, Ulivi, Sparagni. A disp.: Pellegrini, Melis, Lo Monaco, Baldi Galleni, Luisi, Sermattei, Cola, Discini, Landi. All. Cagnoni

Atletico Viareggio – Spianate lunedì (17 febbraio) alle 20,45

Bargecchia – Nottolini Calcio lunedì (17 febbraio) alle 20,30

Croce Verde – Trebesto lunedì (17 febbraio) alle 21

Pdc Stiava – Farneta martedì (18 febbraio)

Tutti i risultati del Girone B

Academy Tau – Morianese 0-0



Atletico Castiglione – San Lorenzo 4-0

ATLETICO CASTIGLIONE: Giannotti; Sarti, Fontana, Magagnini, Canelli, Zarrella, Tagliasacchi, Malatesta, Mori, Martinelli, Pucci. A disp.: Cassai, Martinelli F., Lupetti, Valdrighi, Cristea, Lazzurri, Bravi, Bertucci, Pioli. All. Tagliasacchi

SAN LORENZO: Merciadri; Consani, Galli, Borselli, Michelotti, Vannucci, Danesi, Bandoni, Serafini, Contini, Pieretti. A disp.: Decanini, Fambrini, Dolci, Giusti, Petretti, Pavan, Biagi, Ricci, Rizzo. All. Cesana

Montecarlo – Segromigno 0-1

MONTECARLO: Doretti, Filippelli, Morra, Pucci, La Macchia, Ricci, Bastiani, Guidotti, Ercolini, Gentile, Incerpi. A disp.: Biondi T., Petrocchi, Biondi F., Fattorini, Lorenzini, Carrara, Fantozzi, Della Mora, Simoncini. All.: Pacini



SEGROMIGNO: Borelli, Tognetti, Antonelli, Parolisi, Batastini, Tardelli, Romano, Frosini, Obbligato, Dardi, Bartalesi. A disp.: Biancalana, Micheli, Barsanti, Milaqi, Nannipieri, Campioni. All.: Tuccori

RETE: 27′ Obbligato

New Team – Filicaia 2-1

NEW TEAM: Valdrighi; Fantoni, Wurach, De Lucia, Terni E., Ambrosini, Grandini, Landucci, Bravi, Satti, Franchi. A disp.: Vanni, Salotti, Rossi D., Terni A., Borghesi, Gulisano, Giazzelli, Pennacchi. All. Landucci

FILICAIA: Bertoncini; Cavani, Friz Da., Friz Di., Giannotti, Lorenzetti, Pellegrinetti, Pierotti D., Pioli, Pozzi, Rossi. A disp.: Bartolomei, Bernardi, Bravi, Grilli, Magnani, Orsetti, Pierotti S., Poli, Puppa. All. Telloli

Piazza 55 – Fornaci 1-2

Pieve San Paolo – Coreglia 2-1

Sanvitese – Virtus Robur 2-2

SANVITESE: Di Nardo, Menichetti, Bianchi, Senghor, Pucci (Simi A.), Cagnacci, Vannucci (Sane), Kanoute, Hoxha (Bertini), Menicucci (Craparotta) Simi M. (Bazzano). A disp.: Santicchia, Sane, Simi A., Bazzano, Craparotta, Bertini, Lici. All.:Mareschi

VIRTUS ROBUR: Conde, Kone, Bakare, Sanneh, Sumana, Bayo, Benaantar (Masotti), Ceesay, Hudu (Darboe), Camara (Issa), Awudi. A disp.: Fuseini , Darboe, Masotti, Issa, Clavijo. All.: Parmigiani

ARBITRO: Duduc di Lucca

RETI: 42′ e 84’Hudu, 82′ Kanoute, 91′ Senghor

NOTE: al 93′ espulso Kone

Classifica: New Team 38, Filicaia Diavoli Rossi 38, Montecarlo 35, Fornaci 31, Pieve San Paolo 31, Academy Tau 31, Atletico Castiglione 29, Coreglia 26, Morianese 24, Segromigno 16, Virtus Robur 14, San Lorenzo 11, Sanvitese 11, Piazza 55 9.