Terza Categoria: Maino regala la vittoria allo Spianate, bene la New Team

Si chiude il sipario sulla 20esima giornata del campionato di Terza Categoria. Nel Girone A lo Spianate continua la marcia in vetta al campionato: dopo una partita sofferta e finita in 10 uomini, la capolista batte di misura l’Unione Quiesa con la rete al 62′ di Maino su assist di Giovannetti.

Il Retignano non molla la presa e resta a -1 dalla vetta con il Bargecchia ko 3-1. L’Atletico Marginone non va oltre il pareggio nel match casalingo con il Nottolini Calcio. Vittorie per Atletico Viareggio e Frati.

Nel Girone B la capolista New Team non si ferma: la squadra di Gramolazzo espugna il campo dell’Atletico Castiglione grazie alla rete su rigore di bomber Landucci. Per la New Team si tratta della 13esima vittoria in campionato, che equivale a vetta con 44 punti.

A inseguire la New Team, a 3 punti di distanza, c’è il Montecarlo: la squadra di Pacini resta in scia grazie alla vittoria casalinga con il San Lorenzo per 3-2. Crolla l’ex capolista Diavoli Rossi: la squadra di Filicaia, dopo i brutti ko con New Team e Montecarlo, va ko 3-1 anche con la Pieve San Paolo. Si apre una crisi per la squadra garfagnina, con il terzo posto che non è più solido. La classifica è aperta.

Bene il Fornaci, che stende 3-0 la Sanvitese a domicilio con la doppietta di Chiriacò e la rete di Cardosi. Virtus Robur ko in casa con la Morianese.

Tutti i risultati del Girone A

Frati – Santanna 2-0

FRATI: Pellegrinetti, Pardini, Barsottelli (Bonuccelli), Pandolfi, Martignani, Rocco, Ceragioli, Barbuti (Di Nero), Zanelli, Simonini (Tabarrani), Benaglio (Frati G.). All.: Orsetti

SANTANNA: Orsetti, Masolini, Bianchi, Manfreda, Romani, Massaria, Lazzari (Chiocca), Bellandi, Shaqja, Inguaggiato (Turini), Massei. All.: Massaria

ARBITRO: Della Latta di Viareggio

RETI: 18’pt Zanelli, 47’st rig. Pandolfi

NOTE: Al 42’st Barsottelli fallisce un calcio di rigore

Atletico Marginone – Nottolini 1-1

Atletico Viareggio – Farneta 3-0

Bargecchia – Retignano 1-3

Sporting Marina – Croce Verde 0-1

Unione Quiesa – Spianate 0-1

UNIONE QUIESA: Bonuccelli; Simonini, Dati, Duccini (Dattola), Remedi, Lunardini, Simonetti, Bresciani, Bianchi, Bellotti (Cinquini), De Santi. A disp.: Barsi, Marchetti, Talini. All. Ricci

SPIANATE: Raschioni; Modola, Di Vita (Galligani), Micheli, Ponziani (Gennarini), Jovani, Magni, Kishta, Maino (Agatiello), Monaci (Giovannetti), Bonaccorsi (Del Tredici). A disp.: Buonaguidi, Ferro, Carnemolla, Colombo. All. Tommei.

RETE: 62’ Maino

Pdc Stiava – Trebesto lunedì (2 marzo) alle 20,30

Classifica: Spianate 47, Retignano 46, Atletico Marginone 41, Atletico Viareggio 39, Frati 36, Nottolini 34, Croce Verde 33, Trebesto 29*, Unione Quiesa 27, Pdc Stiava 23*, Sporting Marina 16, Santanna 14, Farneta 3, Bargecchia 3

Tutti i risultati del Girone B

Academy Tau – Coreglia 1-0

Atletico Castiglione – New Team 0-1

ATLETICO CASTIGLIONE: Giannotti; Sarti, Fontana, Malatesta, Canelli, Pucci, Tagliasacchi, Magagnini, Bravi, Martinelli F., Mori. A disp.: Bertucci, Martinelli M., Vecchi, Lupetti, Zarrella, Cristea, Lucchesi, Valdrighi, Giuntini. All. Tagliasacchi

NEW TEAM: Valdrighi; Fantoni, Bravi, Terni E., Landucci, De Lucia, Franchi, Grandini, Guazzelli, Ambrosini, Wurach. A disp.: Vanni, Salotti, Rossi D., Terni A., Gulisano, Satti, Pennacchi. All. Landucci

RETE: Landucci (rigore)

Montecarlo – San Lorenzo 3-2

MONTECARLO: Doretti; Filippelli, Pucci, Ricci, La Macchia, Dudine (80′ Petrocchi), Bastiani (45′ Lorenzini), Carrara (70′ Simoncini), Guidotti (88′ Ercolini), Gentile (92′ Giannotti), Della Mora. A disp.: Fantozzi. All. Pacini

SAN LORENZO: Marciadri; Borselli (80′ Ricci), Galli (82′ Suman), Barsotti, Michelotti, Fambrini, Danesi (70′ Petretti), Bandoni, Consani, Pieretti, Dolci (66′ Serafini). A disp.: Decanini, Puccetti, Pavan, Giannecchini, Vannucci. All. Cesana

ARBITRO: Simoni di Lucca

RETI: 11′ Della Mora, 22′ Gentile, 81′ Serafini, 85′ Della Mora, 94′ Bandoni



Piazza 55 – Segromigno mercoledì 4 marzo



Pieve San Paolo – Filicaia Diavoli Rossi 3-1

Sanvitese – Fornaci 0-3

SANVITESE: Santicchia, Menichetti, Bianchi (Bazzano), Caturegli, Simi A. (Pucci), Cagnacci, Vannucci, Kanoute (Craparotta), Hoxha (Franchini), Menicucci, Simi M. A disp.: Di Nardo, Lici, Pucci, Bazzano, Craparotta, Bertini, Senghor, Franchini. All.:Mareschi

FORNACI: Giannecchini D., Cheloni, Romiti, Nardini, Parducci, Giannecchini M., Cecchini G., Cecchini T. (Notini, Keita), Gaspari (Chiriacò), Cardosi, Puccetti. A disp.: Notini, Keita, Chiriaco’. All.: Lemmi

ARBITRO: Martinelli di Lucca

RETI: 60 ‘ Cardosi, 76′ rig. Chiriacò, 88’ Cardosi

Virtus Robur – Morianese 0-2

VIRTUS ROBUR: Fuseini, Bakare, Kone, Sanneh, Sorgente, Bayo (Benaatar poi Dini), Ceesay, Sidibe (Issa), Hudu, Camara, Awudu. All.: Parmigiani

MORIANESE: Cosmineanu, Cei, Paganelli, Biagi, Michelotti (Malerbi), Giorgetti, Maiali D. (Bianchi), Frangioni, Saccone, Marchetti, Serafini (Di Clemente). A disp.: Gianneschi, Baccili. All.: Barsotti.

ARBITRO: Pedrini di Lucca

RETI: 4’pt e 8’pt Serafini

Classifica: New Team 44, Montecarlo 41, Filicaia 38, Pieve San Paolo 37, Acadey Tau 37, Fornaci 34, Atletico Castiglione 32, Coreglia 29, Morianese 27, Segromigno 16*, Virtus Robur 14, Sanvitese 14, San Lorenzo 11, Piazza 55 9*