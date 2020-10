Terza Categoria, si gioca la prima giornata di campionato

Via al campionato di Terza Categoria. Domani scendono in campo i tre gironi del torneo organizzato dal comitato provinciale di Lucca, con tutte le incognite del caso per l’emergenza Covid.

Ecco il programma della prima giornata

Girone A

Frati – Sporting Forte dei Marmi stasera alle 20,30

Atletico Q.M. 2015 – Versilia Calcio

Bargecchia – Retignano

Marina di Pietrasanta – Sporting Marina alle 14,30

Montagna Seravezzina – Pdc Stiava

Girone B

C.Popolare Trebesto – Farneta alle 15

Pieve San Paolo – Aquila Sant’Anna alle 15

Pol.Capannori – Vorno

San Lorenzo – Spianate

Sanvitese – Sant’Alessio

Girone C

Casciana Cascianella – Virtus Robur

Coreglia – Atletico Castiglione

Piazza 55 – Fornaci alle 15

Santanna – Filicaia Diavoli Rossi

Segromigno – Morianese