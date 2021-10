Terza Categoria, tutte le gare del terzo turno di Coppa: il quadro delle qualificate

Terza e decisiva giornata per la Coppa di Terza Categoria del comitato provinciale di Lucca. Ecco come è andata.

Retignano – Sporting Forte dei Marmi 3-2

Classifica: Retignano 6, Sporting Forte dei Marmi 3, Montagna Seravezzina 0

Marina di Pietrasanta – Stiava 0-6

RETI: Ricci, autorete, Bertilotti, Guidi, Marinari, Zago

Classifica: Stiava 6, Bargecchia 3, Marina di Pietrasanta 0

Farneta – Academy Qm Massarosa 0-1

FARNETA: Dal Posto, Menichetti, Catinali, Vannucci, Bianchi, Berbardi, Belluomini, Di Marco, Balderi, Fruscione, Menicucci. A disp.: Morales, Davini, Simi, Bindini, Galeotti, Sessa, Shaqja. All.: Riccioli.

ACADEMY QM: Toscano, Malfstti, Buzzelli, Rsggi, Mandorino, Pulina, Agostini, Carmasssi, Bianchi, Tomei, Crisci. A disp.: Reina, Baratti, Mbaye, Vignola, Pucci, Zito, Frongia, Del Carlo, Ghiselli. All.: Misuri.

RETI: Carmassi

NOTE: Ammoniti Bernardi. Espulso Sessa

Classifica: Academy Qm Massarosa 6, Unione Quiesa Massaciuccoli e Farneta 1

San Lorenzo – C.P.Trebesto 1-3

SAN LORENZO: Decanini, Serafini, Vannucci I. (5’st Borselli), Dolcii (10’st Danesi), Fambrini, Contini, Matteucci, Bandoni, Della Mora, Giusti (10’st Vannucci F.), Rizzo. A disp.: Merciadri, Ricci, Petretti, Barsotti, Cervelli. All.: Marchi

TREBESTO: Rizza, Lardieri, Karaqui, Di Vito, Renieri, Haoudi, Giuntoli (25’t Okoro), Consani, Bernardi, Kusi (20’st Tolo), Ruggeri (15’st D’Onofrio, 40’st Giusti). A disp.: Manini, Donatelli, Pieroni, Pisani. All.: Cipriani

ARBITRO: Martinelli di Lucca

RETI: 4’pt Dolcii, 37’pt Ruggeri, 10’st aut. Fambrini, 48’st aut. Bandoni

Classifica: Trebesto 6, San Lorenzo 3, Aquila Sant’Anna 0

Spianate – Atletico Marginone 2-1

SPIANATE: Vadim Sacara, Modola, Di Vita, Collodi, Del Tredici, Jovani, Kishta (36’st Ricciarelli), Gasperini (1’st Manfreda), Giovannetti (23’st Menicucci), Vannucchi, Pagni (19’st Ponziani). A disp.: Raschioni, Buonaguidi, Cardelli, Maino. All.: Tommei.

ATLETICO MARGINONE: Capotosti, Verilli, Degl’Innocenti, Varsalona (5’st Romano), Bocciardi, Sarracino, Toto, Gorka, Ndao, Panichi, Papagna (12’st Fiori). A disp.: Romiti, Profici, Incerpi, Paoli, Monaco, Di Dente.

RETI: 14’pt e 10’st Kishta, 21’str Pioli

NOTE: Ammoniti Modola, Gasperini, Vadim Sacara

Classifica: Spianate 6, Atletico Marginone e Vorno 1

Pol.Capannori – Sanvitese 3-0

RETI: Haoudi, Monaci 2

Classifica: Polisportiva Capannori 4 (differenza reti +3), Folgor Segromigno 4 (d.r. +1), Sanvitese 0

Valfreddana – Morianese 1-1

RETI: 5’st Andreoni, 39’st Andreoni

Classifica: Valfreddana 4 (differenza reti +2, gol fatti 4), Morianese 4 (dr +2, gol fatti 3), Sant’Alessio 0

Coreglia – Fornaci 4-2

COREGLIA: Alcesti, Biagiotti, Gemma, Michelini, Fazzi, Cucci, Balsotti, Biagiotti Riccardo, Buono, Marchetti, Vanni. A disp.: Casci, Franchini, Angelini, Marchi. All.: De Lica

FORNACI: Wurach, Guazzelli, Fontana, Giannecchini, Notini, Toni, Cheloni F., Sesti, Damazzi, Pennucci M., Cheloni G. A disp.: Giannecchini, Nardini, Masotti, Satti, Borgia, Roi, Cecchini, Pennucci C. All.: Landucci

ARBITRO: Bertolacci di Lucca

RETI: Marchetti 3, Balsotti, Cheloni Giacomo 2

Classifica: Coreglia 6, Fornaci 3, Virtus Robur 0

Piazza 55 – Baston Villa 3-1

Classifica: Piazza 55 4 (differenza reti +2, gol fatti 4), Atletico Castiglione 4 (dr +2, gol fatti 3), Baston Villa 0

Amatori Cascio – Filicaia Diavoli Rossi 1-2

AMATORI CASCIO: Biagioni, Fantoni, Bertoncini, Roman, Turri, Cittadini, Tortelli, Vangi, Cecchi, Luti, Baiocchi. A disp.: Cassettari, Bertoni, Daddoveri, Facchini, Ferrari, Santini. All.: Pieroni

RETI: Diego Friz, Puppa, Cecchi

NOTE: Ammoniti Baiocchi, Cecchi, Luti, Santini, Turri

Classifica: Filicaia Diavoli Rossi 6, Amatori Cascio e Casciana Cascianella 1