Coppa di Terza, vincono Coreglia e Trebesto. Rinviata per maltempo Retignano – Stiava

Giornata di gare per la Coppa di Terza Categoria condizionata dal maltempo. La pioggia non ferma il Coreglia che regola con risultato classico il Piazza 55. Rinviata per maltempo la gara fra Retignano e Stiava. Vince di misura il Trebesto contro lo Spianate.

Coreglia – Piazza 55 2-0

COREGLIA: Casci M., Angelini, Gemma, Biagiotti Rob. (30’st Franchini), Marchi, Fazzi, Cecchini (35’st Cucci), Biagiotti Ric., Casci F. (8’st Vanni), Marchetti F. (1’st Gaspari, 42’st Kongne), Balsotti. A disp.: Michelini, Marchetti V., Gonnella. All.: De Luca.

PIAZZA 55: Ferri, Bertolini G., Bertolini D., Peranzi, Cassettai G. (Scala), Castagnoli, Crudeli, Corradini, Torriani, Cassettai A., Cassettai D. (Bechelli). A disp.: Crudeli, Orsi. All.: Vanni

ARBITRO: Bigongiari di Lucca

RETI: 31’pt Fazzi, 26’st Balsotti,

NOTE: Al 5’st Gemma sbaglia un calcio di rigore

Retignano – Stiava rinviata per maltempo

Trebesto – Spianate 1-0

RETI: 20′ Sebastian Giusti