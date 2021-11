Terza, Piazza e Morianese in vetta a punteggio pieno. Nel girone A vola l’Atletico Marginone

Ecco come è andata la terza giornata del campionato di Terza Categoria nei due gironi

Girone A

Academy Qm Massarosa – Trebesto 2-2

ACADEMY QM MASSAROSA: Toscano, Baratti, Mandorino, Pulina, Pucci, Raggi, Frongia, Capalbo, Agostini, Crisci, Bianchi. Entrati: Giaffone, Sargentini, Frisoli, Reina, Del Carlo.

TREBESTO: Rizza, Renieri, Consani, Di Vito, Okoro, Haoudi, Lardieri, Ramacciotti, Bernardi, usi, Karaoui. A disp.: Manini, Pieroni, Donatelli, Fall, Giuntoli, Pisani, Ruggeri, Tolu. All.: Cipriani

RETI: Agostini 2, Ruggeri, Ramacciotti

NOTE: Espulso il portiere Toscano. La Trebesco fallisce un calcio di rigore

Farneta – Atletico Marginone 3-4

FARNETA: Dal Porto, Menichetti, Vannucci, Fanucchi, Torcigliani, Bernardi, Catinali, Galeotti, Martini, Del Barga, Menicucci. A disp.: Davini, Morales, Di Marco, Fruscione, Bertini, Belluomini, Shaqja, Torri. All.: Riccioli

ATLETICO MARGINONE: Capotosti, Verrilli, Degl’Innocenti, Romiti, Bocciari, Varsalona, Toto, Ndao, Fiori, Panichi. A disp.: Ceccotti, Incertpi, Orlandi, Monaci, Papagna, Sarracino, Tintori, Galasso, Ruggiero. All.: Landi.

RETI: 4’pt e 15’pt Fiori, 25’pt Toto, 20’st Fruscione, 35’st rig. Bernardi, 40’st Galeotti, 47’st Romiti

Montagna Seravezzina – Stiava 0-1

STIAVA: Lari, Polloni, Cortopassi, Guidi, Castini, Bertacchi, Ricci, Gasperoni, Bertilotti, Marinai, Gori. All.: Giuli

RETI: Bertilotti

Pol.Capannori – Vorno rinviata per Covid nel gruppo squadra del Vorno



San Lorenzo – Aquila Sant’Anna 3-1

SAN LORENZO: Decanini, Ricci, Vannucci L., Contini (35’st Serafini), Borselli, Vannucci F., Matteucci, Bandoni, Della Mora (25’st Dolci), Danesi, Rizzo (40’st Giusti). A disp.: Fambrini, Michelotti, Petretti. All.: Marchi

AQUILA SANT’ANNA: Belluomini, Fiaschi (40’st Bazzano), Giovannoni, Lorenzoni, Sutera, Rotonda, Jahiri, Carro (2’st Guida), Ben Amor (35’st Mariani), Pucci, Bazzucchi (25’st Trubiano). A disp.: Cirillo, Andreucci, Pinzauti. All. Mareschi

ARBITRO: Sangiovanni di Pisa

RETI: 45’pt Jahiri, 1’st Vannucci L., 22’st Della Mora, 30’st Dolci

NOTE: Ammoniti Vannucci F., Giovannoni, Carro, Rotonda

Spianate – Bargecchia 3-3

SPIANATE: Raschioni, Collodi, Cardelli, Manfreda (10’st Jovani), Ponziani, Modola (45’st Galligani), Kishta, Gasperini, Maino, Vanucchi, Inguaggiato (28’st Menicucci). A disp.: Bonaguidi, Sakara, Vannucchi, Ricciarelli. All.: Tommei

BARGECCHIA: Aperti, Cracchioli (15’st Vecoli, 45’st Stella), Baldini, Lombardi, Palmieri (33’st Donatini), Del Chiaro, Seck M., Rosi, Raffagnagi (1’st Zghibri), Verona (25’st Tinagli), Cinquini. A disp.: Piana, Rossi, D’Agliano.

RETI: 20’pt Cinquini, 45’pt Vannucchi, 5’st Verona, 7’st e 18’st Kishta, 33’st Rosi

NOTE: Ammoniti Manfreda, Vecoli

Uq Massaciuccoli – Retignano 1-1

RETIGNANO: Bresciani, De Lucia, Salvatori M., Mattei, Salvatori L., Bianchini, Landi R., Baldi Galleni, Sparagni, Maggi, Landi G. A disp.: Checchi, Ulivi, Giovannini, Apetroaei, Maarouf, Martorana, Pellegrini, Geltrude. All.: Cagnoni

RETI: Dianda per l’Uq Massaciuccoli

Girone B

Amatori Cascio – Casciana Cascianella 1-2

AMATORI CASCIO: Biagioni, Baiocchi, Bertoncini M., Bechelli, Facchini, Cittadini, Tortelli, Lupetti, Luti, Ferrari, Regoli. A disp.: Cassettari, Roman, Bertoncini R., Bertoni, Daddoveri, Pieroni, Turri All.: Benini

CASCIANA CASCIANELLA: Levrini, Mogut G., Mori S., Mori A., Bertoncini, Maggi, Trombi, Fantoni, Biggeri, Coli, Angelini. A disp.: Filippi, Angelini, Bandini M., Colli, Bandini N., Magazzini, Coltelli, Canini, Mogut M. All.: Fontanini

RETI: rig. Bertoncini N., Ferrari, Biggeri

Baston Villa – Virtus Robus domenica alle 21

Coreglia – Atletico Castiglione 0-0

Fornaci – Sanvitese 2-4

FORNACI: Wurach, Guazzelli (28’st Giannecchini M.), Cheloni (11’st Notini), Pennucci C., Toni, Cecchini, Pennucci M., Polpetta, Borgia, Satti, Cheloni G. (35’st Agostini). A disp.: Giannecchini D., Rossi, Masotti, Sesti, Fontana. All.: Landucci

SANVITESE: Indragoli, Del Carlo L., Del Carlo D., Bazzano (39’pt Matelli), Caturegli, Cagnacci, Lombardi (1’st Turini), Casillo, Ghilarducci, Nardi, Kulli. A disp.: Di Nardo, Castellana, Boni, Turini, Boccioni, Cuornio, Matelli, Cecchini, Khadka. All.: Tessieri

RETI: 7’pt Pennucci M., 35’pt Lombardi, 17’st Satti, 29’st rig. Nardi, 45’st Turini, 49’st Ghilarducci

NOTE: Ammoniti Del Carlo L., Bazzano, Cagnacci, Casillo, Satti, Cheloni

Morianese – Filicaia 2-0

MORIANESE: Sargenti, Gennazzani, La Rocca, Di Clemente, Gianneschi, Nieddu, Maiali, Berti, Puccetti, Frangioni, Galli. A disp.: Michelotti, Malerbi, Serafini, Baccili, Carruezzo, Andreoni, Magaddino, Paganelli.

FILICAIA DIAVOLI ROSSI: Satti, Bertoncini, Bartolomei, Pioli, Buriani, Cavani, Vecchi, Friz Diego, Pierotti D, Pierotti S, Puppa. A disp.: Telloli, Bonini, Grandini, Magnani.

RETI: Puccetti, Frangioni

Piazza 55 – Sant’Alessio 4-1

PIAZZA 55: Pancetti, Bertolini G., Bertolini D., Malatesta, Franchini, Castagnoli, Crudeli, Pagani (Bacci), Grilli (Corradini), Cassettai A. (Torrriani), Fiori (Peranzi). A disp.: Cassettai T.,echelli M., Bechelli S., Cassettai D.. All.: Vanni

SANT’ALESSIO: Cobbinah, Tunkara (Eddbiri), Casolaro, Catelani, Annunziata (Fabbri), Gambogi, Pardini (Marchi), Garofalo (Likaj), Chima, Todri (Diallo), Niccolai. A disp.: Alpha Sy. All.: D’Agostino

RETI: 13’pt, 34’pt e 14’st Cassettai A., 27’st Garofalo, 44’st Crudeli

Valfreddana – Folgore Segromigno 1-0

VALFREDDANA: Marchetti, Manga, Poli G., Belluomini, Lenci (30’pt Borselli), Carmazzi (20’st Poli S.), Pieri, Jatta, Cissè (31’st Bianucci), Tacchi (40’st Borselli), Giannecchini (4’st Sillah). A disp.: Coulibaly, Souane, Sillah, Borselli, Borselli Aò, Bianucci, Poli S., Tanganelli, Lamandini.

FOLGOR SEGROMIGNO: Vannucchi, Guidotti, Landi (35’st Parolisi) Giannini, Tardelli, Batastini (16’pt Mazzoni), Sarr, Micheli (14’st Obbligato), Campioni (23’st Chelini), Battistoni, Frosini. A disp.: Tognetti, Fabbri, Bartalesi, Bertocchini.

RETI: 4’st Campioni

NOTE: Ammoniti Guidotti, Obbligato, Borselli