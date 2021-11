Terza Categoria, vola il Bargecchia. Colpo della Sanvitese, Piazza 55 ko

Si chiude il sipario sulla quarta giornata del campionato di Terza Categoria. Nel girone A vola il Bargecchia, che batte 3-2 il Massaciuccoli e sale in vetta a 8 punti. Netta vittoria per la polisportiva Capannori sul Farneta (4-0). Nel girone B la Morianese frena con il Coreglia (1-1) e viene raggiunta in vetta dalla Sanvitese, che stende 2-1 il Piazza 55.

Girone A

Aquila Sant’Anna – Spianate 3-3

Bargecchia – Uq Massaciuccoli 3-2

BARGECCHIA: Piana, Simonini, Baldini, Lombardi, Palmieiri, Del Chiaro, Seck, Verdigi, Rosi, Verona, Cinquini. A disp.: Aperti, Cracchiolo, Donatini, Pasqualetti, Raffagnagi, Stella, Dagliano, Bitto

UQ MASSACIUCCOLI: Barsi, De Santi, Dati, Bianchi, Lunardini, Lucchesi, Santucci, Belotti, Dianda (40’st Raffaelli), Marchetti (35’st Ansani), De Mare (25’st Casini). All.: Giuli

RETI: Rosi, Cinquini 2, Marchetti, Lucchesi

NOTE: Espulso al 10’pt Lunardini

Trebesto – San Lorenzo 2-2

TREBESTO: Rizza, Lardieri (1’st Pisani), Renieri, Ramacciotti, Pieroni, Haoudi, Giuntoli, Karaoui, Bernardi (35’st Fall), Kusi, Ruggeri (31’st D’Onofrio). A disp.: Mannini, Bardazzi, Consani, Donatelli, Toli, Toscano. All.: Cipriani

SAN LORENZO: Merciadri, Ricci, Vannucci L., Vannucci F., Borselli (31’st Michelotti), Serafini, Matteucci, Contini (38’st Petretti), Della Mora, Danesi (31’st Giusti), Rizzo. A disp.: Decanini, Fambrini, Dolci, Cervelli. All.: Marchi

ARBITRO: Giusti di Luccca

RETI: 30’pt e 40’pt Russo, 32’pt Bernardi, 48’st Karaoui

NOTE: Ammoniti Rizzo, Della Mora, Contini, Vannucci F., Ramacciotti, D’Onofrio



Pol.Capannori – Farneta 4-0

POL.CAPANNORI: Daviddi, Hyka (18’st Bernicchi G.), Bernicchi A., Micheli, Tonelli, Pellegrini (33’st Conforti), Onu, Laftimi, Russo, Pacini, Haoudi. A disp.: Di Marco, Bernicchi G., Conforti, Lionetti, Petrilli, Madda. All.: Salvadori

FARNETA: Dal Porto, Di Marco, Martinucci (10’st Shaqja), Menichetti, Bindini, Fruscione (40’pt Menicucci), Catinali (38’st Davini), Sessa, Balderi, Del Barga, Belluomini (38’st Morales). A disp.: Vannucci, Bianchi, Bertini, Torri. All.: Riccioli

RETI: 12’pt Micheli, 15’pt Haoudi, 38’pt Pacini, 41’st Russo

Retignano – Atletico Marginone 3-2

RETIGNANO: Bresciani, Salvatori L., Salvatori M., Ulivi, Graziani, Bianchini, Baldi, Mattei, Tosi, Landi R., Landi G. A disp.: Baldi Galleni, De Lucia, Checchi, Maarouf, Apetroaei, Pellegrini, Maggi, Geltrude, Martorana. All.: Cagnoni

ATLETICO MARGINONE: Capotosti, Verrilli, Degl’Innocenti, Romiti, Bucciardi, Vasrsalona, Toto, Profili, Panichi, FIori, Gorka. A disp.: Ceccotti, Sarracino, Paoli, Niccolai, Monaci, Incerpi, Dident,e, Papagna, Tintori. All.: Landi

RETI: Landi, Maggi 2 per il Retignano, Fiori 2

Stiava – Academy Qm Massarosa 1-1

STIAVA: Lari, Martinelli, Bertacchi, Castini, Carmazzi, Polloni, Guidi, Ricci, Sebastiani, Bertilotti, Marinai. All.: Giuli

RETI: Sebastiani per lo Stiava

NOTE: Lo Stiava fallisce un rigore nel primo tempo

Vorno – Montagna Seravezzina 2-1

VORNO: Perna, Rovai, Napoli, Salvetti, Viani, Gemignani, Nacchia, Guidotti, Mazzei, Serafini, Evangelisti. A disp.: Palla, Lotti, Baroncelli; Rizzi, Di Capizzi, Lamandini, Frateschi, Fanucchi. All.: Belmonte

MONTAGNA SERAVEZZINA: Bertoni, Lucchesi G., Bacci, Binelli, Maetinelli, Giannecchini Cagnoni S., Moschetti, Diousse, Intaschi, Alzetta. A disp.: Cagnoni F., Greotti, Lucchesi D.,, Marrai, Ricci, Tarapella, Tovani, Antonucci. All.: Paiolini (ff)

RETI: 2’pt aut. Binelli, 10’pt Serafini, 20’st aut. pro Montagna Seravezzina

Girone B

Casciana Cascianella – Fornaci 3-4

CASCIANA CASCIANELLA: Levrini, Mogut (44’st Mogut), Mori S (22’st Magazzini), Mori A., Bertoncini N. (41’st Bandini M.), Maggi, Trombi (30’st Angelini), Fantoni, Bioggeri, Coli (43’st Canini), Rossi. A disp.: Filippi, Colli, Bandoni N., Serani.

FORNACI: Wurach, Giannecchini, Guazzelli, Toni, Pennucci, Cecchini, Notini (22’st Agostini), Polpetta, Borgia, Satti, Cardosi. A disp.: Giannecchini D., Damazzi; Cheloni G., Masotti, Nardini, Rossi, Fontana.

RETI: 7’pt aut., 9’pt e 41’pt Borgia, 13’st Biagetti, 24’st Cardosi, 25’st Biggeri, 46’st Maggi

NOTE: Espulso Toni al 37’st

Filicaia Diavoli Rossi – Valfreddana 2-1

FILICAIA DIAVOLI ROSSI: Satti, Bertoncini, Bartolomei, Pioli, Buriani L., Cavani, Vecchi, Pozzi, Friz Diego, Pierotti, Buriani A. A disp.: Pierotti S., Contadini, Friz Daniele, Grandini, Magnani, Puppa, Telloli. All.: Tellopli

VALFREDDANA: Marchetti, Poli S., Pieri, Borselli I, Borselli II, Berlluomini (Mazzara), Sillah (Tanganelli), Jatta, Cissè, Lamandini (Souane), Giannecchini. A disp.: Coulibaly, Tacchi, Bianucci. All.: Rugani

RETI: 23’pt rig. Cissè, 47’pt Friz Diego, 49’st Pioli

Folgore Segromigno Piano – Amatori Cascio 2-1

FOLGORE SEGROMIGNO: Brocchini, Guidotti, Frosini, Parolisi (35’st Giannini), Tardelli, Mazzoni, Chelini (1’st Sarr), Battistoni, Obbligato, Campioni, Landi. A disp.: Tognetti, Batastini, Fabbri, Vannucci, Bartalesi, Bertocchini

AMATORI CASCIO: Biagioni, Baiocchi (35’st Pieroni), Bertoncini M., Bechelli (40’st Daddoveri), Cittadini (1’st Bertoncini R.), Ferrari, Lupetti (17’st Roman), Luti, Regoli, Turri, Vangi. A disp.: Cassettari, Bertoni C.. All.: Angelini

RETI: 10’pt Obbligato, 5’st Campioni, 10’st Bechelli

Morianese – Coreglia 1-1

MORIANESE: Sargenti, Baccili, Gennazzani, Di Clemente, Gianneschi, Niueddi, Berti, Maiali, Puccetti, Andreoni, Frangioni. A disp.: Michelotti, Malerbi, Roberti, Magaddino, Galli, La Rocca, Cei, Carruezzo. All.: Barsotti

COREGLIA: Petroni, Biagiotti Roberto, Angelini, Michelini, Gemma, Fazzi, Cecchini, Biagiotti Riccardo, Casci F., Marchetti, Balsotti. A disp.: Casci M., Cuccu, Vanni, Buono, Kongne, Gaspari, Marchi, Daddario. All.: De Luca

RETI: Casci, autorete

NOTE: Espulso Andreoni

Sant’Alessio – Baston Villa sospesa al 10’st sul 2-3

Sanvitese – Piazza 55 2-1

SANVITESE: Indragoli, Del Carlo L, Del Carlo D., Matelli, Caturegli, Cagnacci, Kulli (10’st Bianchini), Casillo, Ghilarducci, Nardi, Turini. A disp.: Di Nardo, Cuormio, Bianchini, Bazzano, Khadka, Bolcioni, Boni. All.: Tessieri

PIAZZA 55: Panchetti, Bertolini G., Bertolini D., Pagani, Franchini, Castagnoli (40’pt Bechelli), Crudeli, Fiori (35’st Torriani), Grilli (1’st Bacci), Cassettai A., Pennacchi. A disp.: Cassettai T., Bacci A., Bacci G., Banchieri, Corradini, Bechelli M., Torriani, Bechelli S. All.: Vanni

RETI: 6’st Nardi, 12’st Franchini, 47’st Ghilarducci

NOTE: ammoniti Del Carlo D., Matelli, Franchini, Crudeli, Fiori, Espulso Del Carlo D. e Fiori dalla panchina

Virtus Robur – Atletico Castiglione 0-3

VIRTUS ROBUR: Conde, Benaatar (Clavijo), Bakare (Bruno), Sidibe, Alpha, Sorgente, Awudu (Pioli), Sanneh, Hudu, Ceesay, Lenzi. All.: Tognetti

ATLETICO CASTIGLIONE: Martini Adami, Sarti, Biagioni, Valdrighi, Magagnini, Cristea, Tagliasacchi, Zarrella (Lazzurri), Giuntini (Da Prato), Salotti (Cecchi), Canelli. All.: Rossi

ARBITRO: Paganelli di Lucca

RETI: 10’st Giuntini, 35’st Cecchi, 49’st rig. Da Prato