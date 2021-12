Terza Categoria, la Polisportiva Capannori si conferma. Sanvitese nuovo leader nel girone B

In archivio l’ottava giornata di Terza Categoria, dimezzata per quanto riguarda il girone B a causa della nevicata di ieri e per il lutto che ha colpito la Folgore Segromigno, che ha perso il proprio patron Alfredo Chelini.

Nel girone A sorride la Polisportiva Capannori che supera lo Spianate nel big match di giornata. Tengono il passo Bargecchia, corsara a Sant’Anna e Regignano, che vince sul campo della Trebesto. Tre punti in goleada per il San Lorenzo, di misura per lo Stiava.

Nel girone B brusco stop per la Morianese in casa contro un Piazza che si candida al vertice. Ne approfittano per il sorpasso la Sanvitese, che ne fa 5 al Sant’Alessio e il Fornaci, vittorioso sul campo del Valfreddana

Girone A

Academy Qm Massarosa – Farneta 1-1

ACADEMY QM MASSAROSA: Raffaelli, Baratti, Pucci, Carmassi, Frongia, Pulina, Agostini, Raggi, Mbaye, Capalbo, Ghiselli. A disp.: Reina, Vignola, Sargentini, Zito, Giappone, Bianchi, Baldi. All.: Misuri

FARNETA: Dal Porto, Menichetti, Bindini (Bertini), Galeotti (Simi), Torcigliani, Bernardi, Martinucci (Catinali), Del Barga (Shaqja), Balderi, Fruscione (Di Marco), Menicucci. A disp.: Morales, Davini, Belluomini. All.: Riccioli

RETI: 23’st Carmassi, 34’st Balderi

NOTE: Ammoniti Bernardi e Menichetti. Espulso Torcigliani a fine partita

Aquila Sant’Anna – Bargecchia 0-1

Cp Trebesto – Retignano 1-2

CP TREBESTO: Di Bugno. Haoudi, Tolu, Bardazzi, Karaoui, Okoro, Giuntoli, Ramacciotti, Toscano, Consani, Kusi. A disp.: Manini, Pisani, Di Vito, Renieri, Mara, Fall, Donatelli, Pieroni. All.: Cipriani

RETIGNANO: Bresciani, De Lucia, Salvatori, Ulivi, Graziani, Bianchini, Landi R., Mattei, Landi G., Sparagni, Toure. A disp.: Pellegrini, Maggi, Tosi, Salvatori, Giannini, Martorana, Giannoni, Checchi, Geltrude. All.: Cagnoni

RETI: 14’pt e 4’st rig. Landi, 27’st Tolu

Montagna Seravezzina – San Lorenzo 1-5

MONTAGNA SERAVEZZINA: Riccioli, Grotti, Antonucci, Mattei, Martinelli, Bazzichi, Cagnoni, Giannecchini, Pellizzari, Lucchesi, Marrai. A disp.: Antonucci, Cagnoni F., Intaschi, Moschetti. All.: Paolini

SAN LORENZO: Decanini, Ricci (31’st Borselli), Michelotti, Vannucci F., Vannucci L., Bandoni, Matteucci, Contini (35’st Giusti), Della Mora (20’st Danesi), Rizzo, Petretti (10’st Dolci). A disop.: Serafini, Barsotti. All.: Marchi

ARBITRO: Checchi di Viareggio

RETI: 10’pt e 20’st Contini, 1’st Marrai, 30’st, 40’st e 41’st Danesi

NOTE: Ammoniti Mattei, Marrai, Grotti Matteucci, Vannucci L. Espulso Grotti al 35’st per doppia ammonizione

Pol.Capannori – Spianate 3-0

POLISPORTIVA CAPANNORI: Daviddi, Simonetti (44’st Bernicchi) Fantozzi (15’st Nardi), Micheli, Tonelli, Pellegrini (38’st Onu), Petrilli (31’st Pacini), Laftimi (15’st Hyka), Russo, Rosso, Haoudi. A disp.: Di Marco, Monaci, Madda, Conforti. All: Salvadori

SPIANATE: Sacara, Modola, Di Vita, Ponziani, Del Tredici, Pucci, Kishta, Manfreda, Maino, Vannucchi I., Vannucchi N. A disp.: Raaschioni, Buonaguidio, Galligani, Gasperini, Paganelli, Madda, Giovannetti, Ricciarelli, Ferro. All.: Tommei

RETI: 8’pt Russo, 20’pt e 36’st Haoudi

NOTE: Al 3’st Vannucchi I. fallisce un calcio di rigore. Al 30’st Russo fallisce un calcio di rigore

Stiava – Atletico Marginone 1-0

STIAVA: Lari, Guidi, Martinelli, Gasperoni, Polloni, Castini, Ricci, Papi, Bertilotti, Sebastiani, Marinari. A disp.: Musetti,. Rosi, Pellegrini, Rosata, Gori, Favazza, Peruffo, Buonaccorsi, Zago. All.: Giuli

ATLETICO MARGINONE: Capotosti, Ruggiero, Degl’Innocenti, Romano, Bocciardi, Sarracino, Toto, Papagna, Monaci, Tintori, Ndao. A disp.: Ceccotti, Romiti, Verrilli, Didente, Orlandi, Niccolai, Panichi. All.: Landi

RETI: Buonaccorsi

Vorno – Unione Quiesa Massaciuccoli 2-2

VORNO: Palla, Napoli, Lotti, Baroncelli, Albertini, Gemignani, Nacchia, Rizzi, Evangelisti, Serafini, Mazzei. A disp.: Fratechi, Guidotti, Da San Biagio, Lamandini, Tiberio. All.: Belmonte

UNIONE QUIESA MASSACIUCCOLI: Barsi, Remedi (1’st CasinI), Dati, De Santi, Lunardini, Michelucci, Santucci, Bellotti (20’st Salarpi), Raffaelli (10’st Lucchesi), Dianda, Marchetti (30’st Simonetti). A disp.: Danesi, Casini, Lucchesi, Ansani, Alessandro, Salarpi, Biachi, Simonetti, Gianfranci. All.: Ricci

RETI: Mazzei, Serafini, Marchetti, Dati

Girone B

Morianese – Piazza 55 0-3

MORIANESE: Sargenti, Cei, Baccili (La Rocca), Roberti, Malerbi, Nieddu, Di Clemente, Maiali (Puccetti), Magaddino (Frangioni), Berti, Galli (Serafini). A disp.: Michelotti, Paganelli, Carruezzo, Gianneschi. All.: Barsotti

PIAZZA 55: Pancetti, Bertolini G. (Tortelli), Fiori (Bacci), Malatesta N., Franchini, Orsi, Crudeli (Banchieri), Malatesta A., Grassi, Cassettai A., Cassettai G. (Corradini). A disp.: Torriani, Grilli, Cassettai T., Bertolini D., Peranzi. All.: Vanni

RETI: 1’pt Malatesta, 5’pt Crudeli, 20’st Cassettai A

Sanvitese – Sant’Alessio 5-0

SANVITESE: Di Nardo, Castellana (1’st Del Carlo L.), Bianchini, Bazzano (20’st Matelli), Lombardi D., Cagnacci (30’st Boni), Ghilarducci, Bolcioni (1’st Casillo), Lombardi L., Nardi, Turini (25’st Khadka). A disp.: Indragoli, Caturegli, Del Carlo D., Toschi. All.: Tessieri

SANT’ALESSIO: Cobbinah, Taddei (13’st Petri), Annunziata, Marchi, Giammattei (37’pt Franceschini), Alpha Sy, Tunkara, Flaminio, Chima, Todri, Fabbri (10’st Gambogi). All.: Pippi.

RETI: 3’st e 26’st Nardi, 16’st Lombardi L., 17’st Ghilarducci, 36’st Del Carlo L.

Valfreddana – Fornaci 1-2

VALFREDDANA: Coulibaly, Pieri, Borselli I, Manga, Poli G. (Lamandini poi Bekri), Tacchi, Souane, Giannecchini G., Jatta, Sillah, Tanganelli (Ceccarelli). A disp.: Simonetti, Carmazzi, Mazzara, Borselli II. All.: Del Bianco

FORNACI: Wurach, Cheloni F., Cheloni G., Pennucci, Notini (25’st Parducci), Cecchini, Pennucci M. (40’st Satti), Polpetta, Borgia, Toni (22’st Agostini), Cardosi. A disp.: Giannecchini M., Masotti, Rossi. All.: Giannecchini D.

ARBITRO: Martinelli di Lucca

RETI: 20’pt Cardosi, 17’st Giannecchini G., 49’st Cheloni G.