Terza Categoria, volano Fornaci e Retignano

Si chiude il sipario sulla nona giornata del campionato di Terza Categoria. Nel girone A la capolista Retignano stende 3-0 lo Stiava e vola a quota 22 punti. Frena la Polisportiva Capannori, ko 4-2 con l’Unione Quiesa Massaciuccoli. Il Bargecchia stende la Trebesto e sale a 17 punti.

Nel girone B il Fornaci mette ko gli amatori Cascio e scappa al primo posto con 22 punti. La Sanvitese viene fermata dal Coreglia (2-2) e viene agganciata a 20 punti dalla Morianese, che vince 3-1 sul campo del Baston Villa. Virtus Robur-Folgore Segromigno rinviata per impraticabilità del campo.

Girone A

Atletico Marginone – Vorno 0-1

ATLETICO MARGINONE: Capotosti, Verrilli, Ndao, Romiti, Sarracino, Bocciardi, Toto, Romano, Monaci, Tintori, Panichi. A disp.: Paoli, Degl’Innocenti, Ceccotti, Giusfredi, Papagna, Niccolai, Galasso, Didente, Ruggiero. All. Landi

VORNO: Palla, Savetti, Lotti, Baroncelli, Frateschi, Benedetti, Consani, Guidotti, Evangelisti, Serafini, Mazzei. A disp.: Perna, Albertini, Romanini, Del Dotto, Nacchia, Giannini, Pieri, Tiberio, Di Capizzi. All. Belmonte

RETE: 10’pt Mazzei

Bargecchia – Trebesto 3-1

BARGECCHIA: Piana; D’Agliano, Zghbri, Donatini (Baldini), Rossi (Cracchiolo), Del Chiaro, Verdigi, Preci, Rosi, Verona (Stella), Cinquini. A disp.: Aperti, Pasqualetti, Bitto.

TREBESTO: Consani, Di Bugno, Di Vito, Giuntoli, Haoudi, Karaoui (Ruggeri), Kusi, Pisani (Okoro), Ramacciotti, Renieri, Tolu. A disp.: Manini, Mara, Pieroni, Rizza. All. Cipriani

RETI: 31′ Giuntoli, 61′ Del Chiaro, 68′ Cinquina, 95′ Stella

Farneta – Aquila Sant’Anna 3-0

FARNETA: Dal Porto; Di Marco, Bindini (Torri), Del Barga, Menichetti, Bernardi, Shaqja (Martini), Menicucci (Morales), Balderi, Fruscione, Belluomini (Catinali). A disp.: Davini, Simi, Bertini, Baldocchi. All.Riccioli

AQUILA S.ANNA: De Pietro; Giovannoni, Bazzano, Lorenzoni, Carro, Rotonda, Bianchi, Di Galante, Ben Amor, Pucci, Panelli. A disp.: Fiaschi, Pinzauti, Trubiano, Sutera, Belluomini, Andreucci, Hrarmi.

MARCATORI: 12′ Bernardi, 35′ Belluomini, 60′ Menicucci

NOTE: Ammoniti Belluomini, Bindini, Menicucci

Retignano – Stiava 3-0

RETIGNANO: Graziani, Sparagni, Bianchini, Landi G., Bresciani, Ulivi, Mattei, Salvatori, Landi R., De Lucia, Baldi. A disp.: Maggi, Tosi, Pellegrini, Baldi Galleni, Checchi, Giannoni, Salvatori, Geltrude, Fiocco. All. Cagnoni

STIAVA: Musetti, Guidi, Martinelli, Papi, Polloni, Gasperoni, Ricci, Gori, Bertilotti, Sebastiani, Marinari. A disp.: Buonaccorsi, Francesconi, Giannini, Lari, Rosata, Zago, Peruffo. All. Giuli

MARCATORI: Landi G., De Lucia, Baldi



San Lorenzo – Academy Qm Massarosa 2-2

SAN LORENZO: Decanini, Vannucci L., Michelotti (65′ Dolci), Vannucci F. (77′ Serafini), Betti (77′ Giusti), Bandoni, Matteucci, Contini, Della Mora, Rizzo, Danesi (65′ Ricci). A disp.: Borselli, Fambrini, Petretti, Barsotti. All. Marchi

ACADEMY QM MASSAROSA: Raffaelli, Baratti, Pucina, Carmassi, Mandorino, Frongia, Gentile, Aquilante, Bianchi, Capalbo (75′ Del Carlo), Ghiselli (68′ Mbaye). A disp. Reina, Zito, Pratesi, Buzzelli, Raggi, Tomei. All. Misuri

RETI: 57′ Ghiselli, 85′ e 87′ Della Mora, 90′ Mbaye

NOTE: Ammoniti Vannucci F., Bandoni, Matteucci, Baratti, Pulina, Aquilante, Ghiselli



Spianate – Montagna Seravezzina 3-0

SPIANATE: Buonaguidi, Modola, Galligani, Manfreda (65′ Mele), Ponziani, Paganelli (75′ Inguaggiato), Kishta, Gasperini, Maino (56′ Vannucchi M.), Vannucchi, Giovannetti (77′ Ricciarelli). A disp.: Raschioni, Del Tredici, Pucci, Ferro. All. Tommei

MONTAGNA SERAVEZZINA: Bertoni; Cagnoni S., Tovani, Martinelli, Bazzichi, Pellizzani (70′ Ricci S.), Mattei (46′ Tarabella), Giannecchini, Marrai M. (46′ Marrai Mi.), Rascherini I. A disp.: Cagnoni F. All. Paolini

RETI: 35′ Vannucchi, 55′ Maino, 76′ Giovannetti

NOTE: Ammoniti Kishta Mattei, Tarabella, pulso Mattei

Uq Massaciuccoli – Pol. Capannori 4-2

UQ MASSACIUCCOLI: Barsi (10′ Danesi); Lunardini, Dati, De Santi, Michelucci, Lucchesi, Casini (25′ st Santucci), Bellotti, Raffaelli (20′ st Simonetti), Dianda (40′ st Ansani), Marchetti (45′ st Remedi). A disp.: Bianchi, D’Alessandro, Gianfranchi. All. Ricci

POL. CAPANNORI: Daviddi; Simonetti, Fantozzi, Micheli, Tonelli, Pellegrini, Hyka, Laftimi, Russo, Petrilli, Haoudi. A disp.: Bernicchi, Catelani, Di Marco, Lionetti, Madda, Micheli, Monaci, Nardi, Pacini. All. Salvadori

MARCATORI: 13′ Russo, 34′ Michelucci, 46′ Casini, 52′ Russo, 58′ Raffaelli, 90′ rig. Ansani

Girone B

Atletico Castiglione – Filicaia Diavoli Rossi 2-2

ATLETICO CASTIGLIONE: Lupetti; Sarti, Andreucci, Valdrighi (23′ Zarrella), Magagnini, Biagioni, Canelli (80′ Lazzurri), Giuntini, Da Prato (45′ Tagliasacchi), Martinelli, Cristea (80′ Cecchi). A disp.: Rondinone, Cassai, Gore, Barfucci, Bertini. All. Rossi

DIAVOLI ROSSI FILICAIA: Bertoncini; Buriani, Cavani, Giannotti (Bartolomei), Mori (Puppa poi Magnani), Satti, Pellegrinetti, Pioli, Buriani, Pozzi, Borgia (Pierotti D.). A disp.: Grandini., Pierotti S., Telloli. All. Telloli

MARCATORI: 4′ e 7′ Pellegrinetti, 40′ Canelli, 93′ Cecchi

Baston Villa – Morianese 1-3

BASTON VILLA: Tofanelli, Onesti (Lemmi F.), Maier (Bechelli), Giorgi, Romei G. (Rossi), Bacci, Di Bartolomeo, Pieroni (Romei S.), Bruni (Ferrando), Bonini, Lemmi P.

MORIANESE: Sargenti, Cei, La Rocca, Roberti, Bacilli, Nieddu, Maiali, Berti, Puccetti, Andreoni, Galli (Serafini).

RETI: Serafini 3, 87′ Romei S.

Coreglia – Sanvitese 2-2

COREGLIA: Micchi; Marchi, Biagiotti Ro. (17’st Gaspari), Michelini, Gemma, Fazzi, Cecchini, Biagiotti Ri., Balsotti, Marchetti, Vanni. A disp.: Cuccu, Gaspari, Gonnella, Casci. All. De Luca

SANVITESE: Indragoli; Castellana, Bianchini (25’st Del Carlo D.), Bazzano, Lombardi D., Cagnacci, Lombardi L., Matelli, Ghilarducci (20’st Del Carlo L.), Nardi, Turini. A disp.: Di Nardo, Toschi, Bolcioni, Khadka, Kulli, Cecchini. All. Tessieri

RETI: 24′ Lombardi L., 27′ Nardi, 35′ Balsotti, 57′ rig. Vanni

NOTE: Ammoniti Vanni, Rosi, Nardi, Turini

Fornaci – Amatori Cascio 3-0

FORNACI: Wurach; Guazzelli (81′ Fontana), Giannecchini M., Toni, Pennucci C. (68′ Agostini), Cecchini, Pennucci M., Notini (67′ Picchi), Borgia (89′ Damazzi), Polpetta, Cardosi (85′ Rossi). A disp.: Vanni, Satti, Masotti. All. Giannecchini D.

AMATORI CASCIO: Biagioni; Baiocchi, Bechelli, Bertoncini R., Daddoveri (56′ Cittadini), Fantoni, Ferrari, Lupetti (70′ Pieroni), Luti, Regoli (85′ Facchini), Tortelli. A disp.: Bertoncini M., Fabbiani, Giannasi. All. Turriani

RETI: 43′ aut., 48′ Cecchini, 65′ Notini

Piazza 55 – Valfreddana 4-3

PIAZZA 55: Pancetti, Malatesta N., Cassettai G., Tortelli, Grassi (Castagnoli), Cassettai A., Fiori (Banchieri), Crudeli, Orsi, Pagani (Bacci), Malatesta A. A disp.: Amari, Cassettai T., Peranzi, Bechelli. All. Vanni

VALFREDDANA: Coulibaly, Souane (Ceccarelli M.), Pieri, Borselli (Luporini), Borselli, Belluomini, Bekri, Jatta, Cissè, Tacchi, Giannecchini. A disp.: Carmazzi, Simonetti. All. Del Bianco

MARCATORI: 21′ aut., 32′ Babacar, 37′ Cassettai A., 42′ Malatesta A., 56′ Bekri, 59′ Borselli A., 91′ Malatesta A.

Sant’Alessio – Casciana Cascianella 0-1

SANT’ALESSIO: Cobbinah, Casolaro, Eddbiri, Fabbri, Annunziata, Likaj, Marchi, Alpha Sy, Diallo Malick, Todri, Pardini

CASCIANA CASCIANELLA: Levrini; Magazzini, Fantoni, Mori, Angelini, Rossi, Trombi, Coli, Mori A., Bandini, Coltelli. A disp.: Rossi S., Giusti, Colli, Romei, Maggi, Canini, Mogut. All. Fontanini

RETE: Mori S.

Virtus Robur – Folgore Segromigno rinviata

VIRTUS ROBUR: Conde; Benaantar, Bakare, Ceesay, Sumuna, Sorgente, Sidibe, Sanneh, Hudu, Lenzi, Awudu. A disp.: Camara, Cham, Clavijo, Lazzurri, Pioli, Lehrach, Dounbia, Oluwa, Marouwane. All. Tognetti

FOLGORE SEGROMIGNO: Banchi; Frosini, Tognetti, Parolisi, Tardelli, Mazzoni, Micheli, Battistoni, Obbligato, Campioni, Landi. A disp.: Vannucchi, Guidotti, Batastini, Giannini, Chelini, Torelli, Bartalesi.