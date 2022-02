Segna tre gol e si porta a casa… la bandierina. L’ex calciatore professionista Ighli Vannucchi, ora in forze allo Spianate in Terza Categoria ha ‘bagnato’ il ritorno in campo contro l’Academy Qm Massarosa con una tripletta.

Al terzo gol ha esultato andando alla bandierina per poi estrarla dalla sua sede e mimare il gesto del pescatore con una canna da pesca. Vannucchi come cimelio per la tripletta ha quindi chiesto alla società ospitante di potersi portare a casa la bandierina, un po’ come si fa nei professionisti con il pallone quando si realizzano tre gol.

Vannucchi ha così pagato l’attrezzo e si è portato a casa un ulteriore ricordo della sua luminosa carriera che, fra i tanti trofei, conta anche la vittoria con la maglia della nazionale under 21 agli euripei in Slovacchia nel 2000.