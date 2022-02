Terza Categoria, pari tra Retignano e Polisportiva Capannori. Ok la Sanvitese

Si chiude il sipario sull’undicesima giornata del campionato di Terza Categoria. Nel girone A pareggio nel big match al vertice tra Polisportiva Capannori e Retignano. Il Vorno stende il Bargecchia 2-1 e accorcia.

Nel girone B la Sanvietese stende 3-1 la Folgore Segromigno e continua a comandare la classifica con 26 punti. Dietro c’è il Piazza 55 a 25 punti, che vince 2-1 il derby della Valle con il Fornaci. Bene anche il Coreglia che batte 4-1 Casciana Cascianella, brutto ko per la Virtus Robur (0-5 con la Morianese).

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

I risultati

Girone A

Aquila Sant’Anna – Stiava 1-0

STIAVA: Lari; Francesconi, Carmazzi, Fenzi, Polloni, Pellegrini, Micheli, Guidi, Bertolotti, Ricci, Buonaccorsi. A disp.: Musetti, Morotti, Giannini, Sufay, Braccelli, Zago, Perufo, Marinari.

Atletico Marginone – Montagna Seravezzina 2-2

ATLETICO MARGINONE: Capotosti, Verrilli, Degl’Innocenti, Ruggiero, Fiori, Incerpi, Toto, Niccolai, Ndao, Tintori, Panichi. A disp.: Ceccotti, Profili, Papagna, Paoli, Monaci, Sarracino, Didente, Bocciardi. All.: Landi

MONTAGNA SERAVEZZINA: Riccioli; Tovani, Bacci, Bazzichi, Martinelli, Grotti, Cagnoni, Moschetti, Bascherini, Giannecchini, Mattei. A disp.: Marrai Michele, Marrai Marco, Cagnoni, Bonaiuti. All.: Paolini (ff)

Bargecchia – Vorno 1-2

BARGECCHIA: Piana, D’Agliano (33′ Stella), Baldini, Meschi, Del Chiaro, Palmieri, Pasqualetti (15’st Zghibri), Seckl, Rosi, Verona, Cinquini (38′ Raffagnani). A disp.: Aperti. All.: Duccini

VORNO: Palla, Rovai, Lotti, Baroncelli, Frateschi, Romanini, Nacchia, Da San Biagio, Evangelisti, Serafini, Mazzei. A disp.: Perna, Gemignani, Albertini, Del Dotto, Salvetti, Giannini, Pieri, Consani. All.: Belmonte

RETI: 22′ Serafini, 53′ Cinquini, 73′ Giannini

Farneta – Cp Trebesto 1-2

FARNETA: Del Debbio, Shaqja, Catinali, Menichetti, Torcigliani, Bernardi, Belluomini (41′ st Simi A.), Sichi (30′ st Bertini), Balderi, Del Barga, Menicucci. A disp.: Morales, Di Marco, Davini, Bindini, Torri, Baldocchi. All.: Riccioli

TREBESTO: Manini, Lardieri, Pisani, Di Vito, Okoro, Bardazzi, Giuntoli, Karaoui, Fall, Toscano, D’Onofrio. A disp.: Rizza, Donatelli, Haoudi, Mara, Pieroni, Ruggeri, Ramacciotti, Renieri. All.: Cipriani

RETI: 8′ st Karoui, 18′ st Toscano, 20′ st Catinali

NOTE: espulso Torcigliani per doppia ammonizione

La Trebesto strappa i tre punti tra le proteste del Farneta. La squadra allenata da Riccioli, dopo un gol annullato e un errore sotto porta di Bernardi, va sotto di due reti. Il Farneta accorcia le distanze con un eurogol da 40 metri di Catinali. Finale convulso, con Bertini che sbaglia due volte sulla riga di porta.

Retignano – Pol. Capannori 2-2

RETIGNANO: Graziani; Battelli, Sparagni, Bianchini, Toure, Ulivi, Baldi Galleni, Mattei, Landi, De Lucia, Baldi. A disp.: Maggi, Consigli, Bresciani, Pellegrini, Giannini, Fiocco, Checchi, Salvatori, Geltrude. All. Cagnoni

POL. CAPANNORI: Del Ry, Fantozzi, Galloni, Haoudi, Hyka, Kolaj, Micheli, Pellegrini, Pirito, Rosso, Russo. A disp.: Bernicchi, Catelani, Di Marco, Laftimi, Madda, Onu, Pacini, Petrilli, Pracchia.

RETI: Ulivi, Graziani, Russo

Spianate – San Lorenzo 2-2

SPIANATE: Raschioni, Cardelli, Modola, Manfreda, Del Tredici (36′ Galligani), Inguaggiato, Kishta, Gasperini, Vannucchi N. (36′ Paganelli), Vannucchi I., Moriconi. A disp.: Buonaguidi, Sakara, Maino. All.: Tommei

SAN LORENZO: Decanini, Matteucci, Michelotti (57′ Fambrini), Barsotti (55′ Giusti), Borselli (85′ Danesi), Ricci, Vannucci, Contini, Della Mora, Rizzo, Francesconi. A disp.: Merciadri, Lelli, Serafini, Gianecchini, Dolci. All.: Marchi

RETI: 22′ Michelotti, 42′ Della Mora, 46′ Manfreda, 78′ Vannucchi I.

Uq Massaciuccoli – Academy Qm Massarosa 0-1

UQ MASSACIUCCOLI: Barsi, Lunardini, Simonetti, Bianchi (30′ st Duccini), Michelucci, Dati, Salarpi (1′ st Santucci), Belotti, Dianda (20′ st Raffaelli), De Mare, Marchetti (90′ Ansani).

Girone B

Atletico Castiglione – Valfreddana 3-4

ATLETICO CASTIGLIONE: Mardini Adami, Sarti, Andreucci, Valdrighi, Crista, Zarrella, Tagliasacchi, Canelli, Salotti, Martinelli, Bravi. A disp.: Rondinone, Bertini, Lazzurri, Barfucci, Cecchi, Da Prato. All.: Rossi

VALFREDDANA: Coulibaly, Pieri (Belluomini), Luporini, Manga, Borselli, Souane (Poli S.), Bekri, Giannecchini, Cissè (Pescaglini), Tacchi, Sillah. A disp.: Marchetti, Lamandini, Carmazzi. All.: Rugani

RETI: Andreucci, Zarrella, Salotti, Tacchi, Manga, Bekri, Cisse

Baston Villa – Amatori Cascio 0-2

BASTON VILLA: Toni N., Romei S., Maier, Rossi. Lemmi F., Romei G., Di Bartolomeo, Lemmi P., Torriani, Giorgi, Bonini. A disp.: Tofanelli, Bertolaccini, Toni D., Faur, Rocchiccioli, Bruni.

CASCIO: Biagioni; Daddoveri (Turri), Bertoni, Regoli, Cittadini, Lupetti, Ferrari (Romani), Luti, Cecchi (Lanini), Tortelli (Fantoni), Vangi (Giannasi)

RETI: 29′ Cecchi, 81′ Giannasi. Al 22′ Bonini sbaglia un calcio di rigore

Coreglia – Casciana Cascianella 4-1

COREGLIA: Micchi, Biagiotti Roberto, Gemma, Cecchini, Fazzi, Marchi G., Marchi F., Biagiotti Riccardo, Balsotti, Marchetti, Vanni. A disp.: Casci, Cuccu, Romiti, Angelini, Gaspari, Buono, Chiriacò. All.: De Luca.

CASCIANA CASCIANELLA: Levrini, Giusti, Mori S., Mori A., Bertoncini, Magaccini, Trombi, Bandini M., Biggeri, Coli M., Bandini N. A disp.: Filippi, Rossi S., Coltelli, Romei, Coli A., Rossi A., Mogut. All.: Fontanini

RETI: 46′ Barsotti, 49′ Biagiotti Ricc., 54′ Coltelli, 58′ Gemma, 95′ Biagiotti Ricc.

Piazza 55 – Fornaci 2-1

PIAZZA 55: Pancetti; Bertolini G. (87′ Bertolini D.), Grassi (75′ Bancheri), Malatesta N., Franchini A., Orsi D., Crudeli, Malatesta A., Cassettai G. (62′ Bacci), Pagani, Fiori (88′ Trriani). A disp.: Amari, Banchieri, Cassettai D. All. Vanni

FORNACI: Vanni; Gliazzelli (52′ Pennucci M.), Pennucci C., Notini, Picchi, Parducci, Cecchini, Polpetta, Borgia (10′ Cheloni G.), Satti, Cardosi. A disp.: Wurach, Giannecchini M., Rossi, Chiezzi, Masotti. All. Giannecchini D.

RETI: 9′ Malatesta N., 38′ Malatesta A., 74′ Pennucci

NOTE: espulso Cardosi al 91′

Sant’Alessio – Filicaia Diavoli Rossi 0-2

SANT’ALESSIO: Cobbinah, Diallo, Casolaro, Cacicia, Giammattei, Annunziata, Marchi, Pellinacci, Franceschini, Pianderoso, Tunkara. A disp.: Fabbri, Anderer, Alpha Sy, Chima, Petri. All.: Caristi

FILICAIA DIAVOLI ROSSI: Satti, Bertoncini, Friz Daniele, Pioli, Giannotti, Magnani, Vecchi, Pozzi, Mori, Pierotti D., Pellegrinetti. A disp.: Telloli, Bonini, Friz Diego, Grandini, Pierotti S., Borgia.

RETI: Pellegrinetti, Pierotti D.

Sanvitese – Folgore Segromigno 3-1

SANVITESE: Indragoli, Toschi (49′ Castellana), Bianchini, Bazzano (76′ Matelli), Caturegli, Cagnacci, Lombardi, Casillo, Ghilarducci (81′ Kulli), Nardi, Turini(92′ Khadka). A disp.: Noni, Bolcioni. All.: Tessieri

FOLGOR SEGROMIGNO: Vannucchi, Franceschini, Frosini, Guidotti, Tardelli (70′ Tognetti), Batastini (70′ Mazzoni), Micheli (76′ Battistoni), Giannini, Obbligato, Campioni (54′ Chelini), Landi (62′ Sarr). A disp.: Maggiorni, Bartalesi, Bertocchini. All.: Giorgetti

RETI: 10’pt aut. Tardelli, 20’pt Lombardi, 25’pt Giannini, 15’st Nardi

Virtus Robur – Morianese 0-5

VIRTUS ROBUR: Conde, Supa, Sorgente (30’st Clavijo), Awudu, Alpha, Maroune, Lazzurri, Sanneh, Touray, Pioli, Benaantar. All.Tognetti

ARBITRO: Martinelli di Lucca

MARCATORI: 18′ Fall, 58′ Barsi, 70′ Puccetti, 82′ Di Clemente