Terza Categoria, Retignano a valanga aspettando Capannori. Si riapre il girone B

Un altro turno in archivio per la Terza Categoria.

Nel girone A in attesa dei posticipi di lunedì, compreso quello della capolista Capannori, vince a valanga il Retignano con l’ultima della classe Trebesto. Vince anche il Vorno con l’Unione Quiesa Massaciuccoli. Poker dell’Academy Qm Massarosa, vince di misura il San Lorenzo sulla Montagna Seravezzina.

Si riapre il girone B con il ko in casa del Piazza 55 con la Morianese. Il Fornaci è a sole 4 lunghezze con la vittoria sul Valfreddana così come la Sanvitese, che vince a Sant’Alessio la gara iniziata alle 17,30. Vittorie anche per Filicaia Diavoli Rossi e Virtus Robur Castelnuovo

Girone A

Bargecchia – Aquila Sant’Anna 2-2

BARGECCHIA: Aperti, Donatini, Baldini, Palmieri, Giorgetti, Verdigi, Lombardi, Rosi, Raffagnagi, Abdel.

RETI: Rosi e Giorgetti per il Bargecchia



Farneta – Academy Qm Massarosa 1-4

FARNETA: Dal Porto, Menuchetti, Simi M (1’st Bindini), Sichi, Torcigliani, Bernardi, Catinali (1’st Bertini), Di Marco, Balderi, Simi A. (1’st Del Barga), Menicucci. A disp.: Pellicci, Davini, Vannucci, Bianchi, Bindini, Bertini, Del Barga, Baldocchi. All.: Riccioli

ACADEMY QM MASSAROSA: Reina, Baratti, Pucci, Carmassi, Pratesi, Pulina, Gentile, Aquilante, Bianchi, Capabo, Tomei. A disp.: Raffaelli, Raggi, Buzzelli, Ghiselli, Mbaye. All.: Misuri

RETI: 6’pt, 9’pt, 25’pt, 19’st Menichetti, 49’st

NOTE: Ammoniti Bernardini Simi M., Torcigliani

Retignano – Cp Trebesto 5-0

RETIGNANO: Bresciani, De Lucia, Consigli, Baldi Galleni, Graziani, Bianchini, Baldi, Mattei, Tosi, Landi R., Landi G. A disp.: Giannoni, Maggi, Checchi, Fiocco, Toure, Salvatori, Giannini, Ulivi. All.: Cagnoni

TREBESTO: Manini, Haoudi, Pisani, Di Vito, Borelli, Piueroni, Renieri, Ramacciotti, Fall, Giuntoli, Lardieri. A disp.: Consani, Donatelli. All.: Cipriani

RETI: Landi, Tosi, Landi 2, Giannoni

San Lorenzo – Montagna Seravezzina 1-0

SAN LORENZO: Decanini, Serafini (1’st Ricci), Vannucci L., Fambrini (25’st Barsotti), Betti, Vannucci F., Giusti (1’st Danesi, 10’st Matteucci), Contini, Della Mora, Giannecchini, Dolci (41’st Borselli). A disp.: Francesconi. All.: Marchi

MONTAGNA SERAVEZZINA: Riccioli, Cagnoni (10’st Grotti), Bacci, Tovani, Mattei, Bazzichi, Marrai N., Moschetti, Ricci (30’st Marrai M.), Berti, Bascherini (15’st Antonucci). A disp.: Cagnoni, Filiè. All.: Paolini

ARBITRO: D’Agostini di Pisa

RETI: 20’st Della Mora

NOTE: Ammoniti Vannucci F. e Mattei

Uq Massaciuccoli – Vorno 1-2

UQ MASSACIUCCOLI: Barsi, Tavernelli, Dati (5’st Simonetti), Duccini (30’st Raffaelli), Remedi, Michelucci, Santucci, Bianchi (35’st Ansani), Dianda (15’st Lucchesi), De Mare (20’st Marchetti), De Santi. A disp.: Danesi, D’Alessandro, Simonetti, Gianfranchi, Lucchesi, Raffaelli, Salarpi, Marchetti, Ansani. All.: Ricci

VORNO: Palla, Consani, Viani, Baroncelli, Del Dotto, Romanini, Nacchia, Rizzi, Pieri, Serafini, Mazzei. A disp.: Frateschi, Gemignani, Barsali, Da San Biagi, Tiberio, Guidotti, Evangelisti, Giannini. All.: Belmonte

RETI: 32’pt Bianchi, 12’st Tiberio, 30’st Pieri

Atletico Marginone – Stiava lunedì

Spianate – Pol.Capannori lunedì

Girone B

Atletico Castiglione – Folgore Segromigno 2-2

ATLETICO CASTIGLIONE: Martini Adami, Andreucci, Cassai (16’st Lazzurri), Maganini, Valdrighi, Sarti, Tagliasacchi (32’st Barfucci), Biagioni, Cecchi (1’st Salotti, 24’st Da Prato), Martinelli (11’st Canelli), Bravi. A disp.: Adami. All.: Barfucci

FOLGORE SEGROMIGNO: Vannucchi, Tognetti (27’st Franceschini), Frosini (40’st Micheli), Parolini, Tardelli, Batastini, Chelini, Giannini (27’st Guidotti), Obbligato, Battistoni (1’st Campioni), Landi (40’st Mazzoni). A disp.: Giorgetti. All.: Monti

RETI: 5’pt Cecchi, 20’st e 38’st rig. Obbligato, 29’st Lazzurri

NOTE: Al 45’pt rigore parato ad Obbligato

Baston Villa – Filicaia Diavoli Rossi 1-2

BASTON VILLA: Toni N., Bartolomei (Rossi P.), Onesti, Giorgi, Bacci, Lemmi F., Di Bartolomeo (Bruni), Rossi D., Faur T., Bonini, Lemmi P. A disp.: Bertolaccini, Cavani, Grazia, Toni D., Tofanelli, Faur I., Maier. All.: Bonini

FILICAIA DIAVOLI ROSSI: Bertoncini, Buriani (Magnani), Cavani, Pioli, Friz Diego (Pierotti D.), Giannotti (Borgia), Vecchi, Pozzi, Mori (Bartolomei) Satti, Pellegrinetti. A disp.: Telloli, Contadini, Grandini, Grilli, Puppa. All.: Telloli

RETI: 23’pt Giannotti, 39’pt Di Bartolomeo, 12’st rig. Pellegrinetti

Coreglia – Amatori Cascio 1-1

COREGLIA: Micchi, Cecchini (8’st Biagiotti Ro.), Gemma, Michelini, Fazzi, Marchi G., Marchi F. (20’st Marchetti), Biagiotti M., Buono, Balsotti, Vanni (40’st Romiti). A disp.: Casci, Romiti, Biagiotti Ro., Marchetti, Chiriacò, Gaspari; Gonnella.

AMATORI CASCIO: Dekovi, Daddoveri, Bertoncini, Facchini, Giannasi, Vangi, Turri, Regoli, Cecchi (38’st Ferrari), Canini (45’st Amedei), Lupetti. A disp.: Angelini, Cassettari, Fantoni. All.: Fabbiani

RETI: 24’pt Cecchi, 43’pt rig. Balsotti

Fornaci – Valfreddana 3-2

FORNACI: Wurach, Nardini (18’st Cardosi), Cheloni, Pennucci C., Picchi, Toni, Giannecchini (10’st Notini), Satti, Borgia (48’st Rossi), Cecchini, Pennucci M. A disp.: Giannecchini D. All.: Giannecchini D.

VALFREDDANA: Marchetti, Pieri, Poli, Borselli A. I, Hassan, Carmazzi, Borselli A. II, Giannecchini, Tanganelli, Tacchi, Messi. A disp.: Coulibaly, Lamin. All.: Del Bianco

RETI: 23’pt rig. Satti, 33’pt Borgia, 3’st Tanganelli, 5’st Giannecchini, 41’st Cheloni

Piazza 55 – Morianese 0-1

PIAZZA 55: Pancetti, Bertolini G., Tortelli, Malatesta N., Franchini, Orsi D., Crudeli, Malatesta A., Bacci, Grilli, Banchieri. A disp.: Amari, Castagnoli, Cassettai T., Torriani, Bechelli, Peranzi, Cassettai D., Bacci, Bertolini D. All.: Vanni

MORIANESE: Sargenti, Cei, La Rocca, Roberti, Baccili, Nieddu, Berti, Di Clemente, Galli, Serafini, Barsi. A disp.: Del Carlo, Maiali, Andreoni, Fall, Puccetti, Paganelli, Malerbi, Marchetti, Gennazzani. All.: Barsotti

RETI: 20’st Berti

Sant’Alessio – Sanvitese 1-3

SANT’ALESSIO: Cobbinah, Giammattei, Casolaro, Diallo, Fambini, Marchi, Cacicia, Niccolai, Franceschini (31’st Fabbri), Pianderoso (31’st Gambogi), Pardini. A disp.: Cagnacci, Anderer, Petri, Caruso, Taddei. All.: Caristi

SANVITESE: Indragoli, Salati (4’st Bianchini), Kulli, Bazzano, Caturegli, Cagnacci, Khadka (1’st Lombardi), Matelli (10’st Bolcioni), Ghilarducci, Nino Cabezas, Turini. A disp.: Di Nardo, Macchia, Toschi, Boni, Valdettari, Casillo. All.: Tessieri

RETI: 7’pt Cacicia, 2’st Lombardi, 43’st Ghilarducci, 47’st Nardi

NOTE: Ammoniti Cobbinah, Niccolai, Cagnacci, Turini

Virtus Robur – Casciana Cascianella 1-0

VIRTUS ROBUR: Touray, Benaantar, Marouwane, Ceesay, Sumuna, Sorgente, Awudu, Sanneh, Rocchiccioli (Bruno), Lenzi, Sidibe. A disp.: Lazzurri, Issa. All.: Tognetti

CASCIANA CASCIANELLA: Romei Mirko, Bancini, Rossi, Mogut Mihai, Bertoncini, Magazzini, Trombi, Romei Michele, Mogut G., Maggi, Angelini. A disp.: Lucchesi, Benvenuti, Coltelli, Colli, Mori. All.: Fontanini

RETI: Rocchiccioli

NOTE: Espulso 26’pt Benaantar