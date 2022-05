La Polisportiva Capannori pareggia a Spianate e perde la vetta

Lo Spianate ferma la corsa della Polisportiva Capannori e il Retignano ringrazia, sorpassando in prima posizione dopo aver vinto sabato contro la Calcistica Popolare Trebesto.

Nei posticipi del lunedì la ex capolista impatta 1-1 sul campo dello Spianate. Scoppiettante la sfida al Marginone con lo Stiava che si fa corsaro per 4-3 al termine di un match ricco di emozioni.

Spianate – Pol.Capannori 1-1

SPIANATE: Raschioni, Modola, Galligani, Di Vita, Cardelli, Pucci, Kishta, Vannucchi N., Francesconi, Vannucchi I., Inguaggiato. A disp.: Buonaguidi, Castigliego, Collodi, Del Tredici, Giovannetti, Maino, Ricciarelli.

POL.CAPANNORI: Daviddi, Simonetti, Nardi, Micheli, Kolaj, Hyka, Petrilli, Tonelli, Russo, Del Ry, Haoudi. A disp.: Pirito, Conforti, Pracchia, Madda, Galloni, Micheli, Stobbia, Lafrtimi, Pacini. All.: Salvatori

RETI: 15’pt rig. Vannucchi N., 14’st rig. Micheli

Atletico Marginone – Stiava 3-4

ATLETICO MARGINONE: Ceccotti, Ruggiero, Profili, Romiti, Bocciardi R., Didente, Toto, Niccolai, Ndao, Daci, Papagna. A disp.: Capotosti, Incerpi, Degl’Innocenti, Bocciardi E., Monaci, Verrilli, Panichi, Romano, Iuga. All.: Landi

STIAVA: Musetti, Cortopassi, Martinelli, Polloni, Pellegrini, Micheli, Sebastiani, Ricci, Buonaccorsi, Fenzi, Marinari. A disp.: Lari, Baccelli, Sentelli, Peruffo, Gori, Bertilotti, Zago, Giannini. All.: Giuli

RETI: Papagna, Romano, autogol Sebastiani per l’Atletico Marginone, Ricci, Micheli, Bertilotti 2 per lo Stiava