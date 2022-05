Terza Categoria, si riapre il girone B: ko il Piazza, il Fornaci è a un punto

Un’altra giornata di Terza Categoria in archivio.

‘Spezzatino’ nel girone A con i due anticipi giocati ieri e un posticipo di lunedì che vedrà impegnata la seconda della classe Capannori. Intanto il Retignano mette margine, e pressione, agli avversari, andando a vincere di misura a Stiava. Nelle altre sfide due pareggi (torna a far punti la Trebesto) e una vittoria sonora del Vorno che consolida la sua posizione playoff con il 6-2 all’Atletico Marginone.

Nel girone B campionato ufficialmente riaperto: il Piazza 55 perde sul campo del Valfreddana e il vantaggio sul Fornaci, corsaro con gli Amatori Cascio, è ora di un solo punto. Non ne approfitta, invece, la Sanvitese, che cade in casa nel recupero contro il Coreglia. Giornata ricca di gol cui contribuiscono anche il Casciana Cascianella, la Morianese e la Folgore Segromigno. Filicaia al quinto posto con il 2-1 all’Atletico Castiglione.

Girone A

Aquila Sant’Anna – Farneta 1-3 giocata ieri

Montagna Seravezzina – Spianate 2-1 giocata ieri

Academy Qm Massarosa – San Lorenzo Calcio 1-1

ACADEMY QM MASSAROSA: Raffaelli, Baratti, Pucci, Carmassi, Pratesi, Frisoli, Gentile (25’st Crisci), Aquilante, Bianchi, Capaso (20’pt Ghiselli), Tomei. A dfisp.: Reina, Raggim Del Carlo, Buscelli, Giappone. All.: Misuri

SAN LORENZO: Decanini, Ricci, Vannucci L. (1’st Serafini), Fambrini, Betti, Barsotti (25’st Viti), Matteucci, Contini, Giusti (35’st Lelli), Giannecchini, Dolci (45’st Vannucci F.). A disp.: Francesconi. All.: Marchi

ARBITRO: Masini di Viareggio

RETI: 45’pt Dolci, 20’st Tomei

NOTE: ammoniti Pucci, Baratti, Crisci. Espulso Fambrini al 35’pt

Cp Trebesto – Bargecchia 1-1

TREBESTO: Manini, Lardieri, Renieri, Di Vito, Pisani, Pieroni (Toscano), Giuntoli, Haoudi, Ruggeri (Donatelli), Ramacciotti, Fall. A disp.: Rizza, Bardazzi, Borelli, Consani. All.: Cipriani

BARGECCHIA: Piana, Baldini, Giorgetti, Vecoli (D’Agliano), Palmieri (Stella), Lombardi, Verona, Rosi, Seck, Raffagnagi (15’st Verdigi), Zghibri (25’st Pasqualetti). A disp.: Aperti, Cracchiolo. All.: Belcore

RETI: 3’pt Giuntoli, 1’st Rosi

Pol. Capannori – Uq Massaciuccoli lunedì

Stiava – Retignano 1-2

STIAVA: Lari, Cortopassi, Sentelli, Micheli, Polloni, Ricci, Sebastiani, Buonaccorsi, Bertilotti, Fenzi, Peruffo. A disp.: Musetti, Gori, Sufaj. All.: Giuli

RETIGNANO: Bresciani, De Lucia, Salvatori, Baldi Galleni, Graziani, Bianchini, Landi, Mattei, Tosi, Sparagni, Landi. A disp.: Giannoni, Maggi, Toure, Pellegrini, Fiocco, Checchi, Ulivi, Consigli. All.: Cagnoni

RETI: Bertilotti, Landi, Tosi

Vorno – Atletico Marginone 6-2

VORNO: Perna, Napoli, Consani, Barsali, Viani, Romanini, Tiberio, Rizzi, Pieri, Serafini, Mazzei. A disp.: Palla, Frateschi, Rovai, Del Dotto, Da San Biagio, Nacchia. All.: Belmonte

ATLETICO MARGINONE: Capotosti, Ruggiero, Verrilli, Bocciardi E., Bocciardi R., Didente, Toto, Romano, Monaci, Tintori, Ndao Mbaye. A disp.: Degl’Innocenti, Niccolai, Giusfredi, Panichi, Papagna, Profili. All.: Landi

RETI: 2’pt e 40’pt Pieri, 11’pt e 7’st Ndao Mbaye, 14’pt e 33’pt Pieri, 4’st Nacchia, 15’st Consani

Girone B

Amatori Cascio – Fornaci 1-2

AMATORI CASCIO: Dekovi, Cittadini, Bertoncini, Facchini, Daddoveri, Santini, Tortelli, Turri, Cecchi, Vangi, Roman. A disp.: Angelini, Bertoni, Canini, Cassettari, Fantroni, Giannasi, Luti, Pieroni. All.: Fabbiani

FORNACI: Wurach, Nardini, Cheloni, Picchi, Toni, Pennucci, Giannecchini M., Satti, Borgia, Pennucci, Notini. A disp.: Giannecchini D., Cardosi, Rossi, Masotti, Guazzelli, Cecchini. All.: Giannecchini

RETI: Daddoveri, Satti, Nardini

Casciana Cascianella – Sant’Alessio 3-0

RETI: Fantoni, Maggi, Coltelli

Filicaia Diavoli Rossi – Atletico Castiglione 2-1

FILICAIA DIAVOLI ROSSI: Bertoncini, Buriani, Vecchi, Pioli, Cavani, Mori, Giannotti, Pozzi, Satti, Pierotti D., Pellegrinetti. A disp.: Telloli, Bartolomei, Contadini, Grandini, Magnani, Pierotti, Puppa, Borgia. All.: Telloli

ATLETICO CASTIGLIONE: Martini Adami, Andreucci, Valdrighi, Sarti, Canelli, Magagnini, Tagliasacchi, Barfucci (2’st Cassai), Da Prato (Cecchi), Martinelli. Bravi. A disp.: Rondinone, Adami, Cassai, Lazzurri, Zarrella, Cecchi. All.: Pioli

RETI: 25’pt Andreucci, 44’pt Pellegrinetti, 30’st Buriani

Folgore Segromigno – Virtus Robur 3-1

FOLGOR SEGROMIGNO: Vannucchi, Guidotti, Franceschini (9’st Tognetti), Giannini (9’st Parolisi), Tardelli, Batastini, Chelini, Landi (18’st Micheli), Obbligato, Campioni (39’st Mazzoni), Frosini (23’st Battistoni). A disp.: Bertocchini.

VIRTUS ROBUR: Conde, Issa (1’st Lazzurri), Marouwane, Sidibe (29’st Evangelisti), Sumuna, Rocchiccioli, Kone (6’st Oluwa), Sanneh, Hudu, Lenzi (34’st Touray), Awudu.

RETI: 15’st Obbligato, 17’st Chelini, 47’st rig. Micheli, 49’st Marouwane

NOTE: Ammoniti Giannini, Parolinim Sidibe, Marouwane, Sanneh

Morianese – Baston Villa 5-2

MORIANESE: Sargenti, Cei, Malerbi, Di Clemente, Baccili, Nieddu, Barsi, Maiali, Serafini, Berti, Galli. A disp.: Del Carlo, Puccetti, Marchetti, Fall, Frangioni, Paganelli, Magaddino, Gianneschi.

BASTON VILLA: Toni N., Bartolomei, Onesti, Pieroni, Bacci (Toni D.), Lemmi F., Di Bartolomeo, Grazia (Faur I.), Faur T. (Cavani), Bonini, Maier. All.: Bonini

RETI: 10’pt Galli, 18’pt Di Bartolomeo, 5’st e 13’st Berti, 20’st Puccetti, 27’st Fall, 40’st Bonini

Sanvitese – Coreglia 3-4

SANVITESE: Indragoli, Kulli (37’st Nino Cabezas), Bianchini (23’st Toschi), Bazzano, Caturegli, Cagnacci (33’st Macchia), Lombardi, Casillo (45’st Matelli), Ghilarducci, Nardi, Turini. A disp.: Di Nardo, Bolcioni, Boni, Khadka, Salati. All.: Tessieri

COREGLIA: Micchi, Biagiotti Roberto (9’st Cecchini), Gemma (25’st Romiti), Michelini, Fazzi, Marchi, Vanni, Biagiotti Riccardo (45’st Cucci), Buono (33’st Gaspari), Marchetti (15’st Marchi), Balsotti. A disp.: Daddario. All.: De Luca

RETI: 28’pt e 49’st Balsotti, 38’pt Turini, 11’st Biagiotti, 18’st rig. Buono, 27’st Lombardi, 38’st Nardi

NOTE: Ammoniti Caturegli, Cagnacci, Lombardi, Casillo, Toschi, Gemma, Biagiotti Riccardo, Cecchini

Valfreddana – Piazza 55 3-1

VALFREDDANA: Marchetti, Poli S., Poli G., Borselli Andrea (1988), Manga, Borselli Andrea (1989), Carmazzi, Giannecchini, Cissè, Tacchi, Sillah. A disp.: Coulibaly, Pieri, Souane, Belluomini, Pescaglini, Luporini. All.: Del Bianco

PIAZZA 55: Panchetti, Bertolini G., Pagani, Malatesta N., Franchini, Orsi, Crudeli, Malatesta A., Cassettai G., Cassettai A., Fiori. A disp.: Castagnoli, Tortelli, Bechelli, Grilli, Pennacchi, Torriani, Cassettai D. All.: Vanni

RETI: Cissè, Sillah 2 per il Valfreddana