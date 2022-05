La Polisportiva Capannori vince il posticipo e resta in scia del Retignano

Polisportiva Capannori – Unione Quiesa Massaciuccoli 5-1

POLISPORTIVA CAPANNORI: Daviddi, Simonetti, Tonelli (38’st Conforti), Micheli, Madda (15’st Lionetti), Kolaj, Petrilli (17’st Pacini), Del Ry (43’st Micheli), Russo, Rosso, Haoudi (25’st Nardi). A disp.: Pracchia, Garofalo, Onu, Fantozzi. All.: Salvadori

UNIONE QUIESA MASSACIUCCOLI: Barsi, Tavernelli, Dati, Bellotti, Michelucci, Lunardini, Casini, Bianchi, Lucchesi, Marchetti, De Santi. A disp.: D’Alessandro, Simonetti, Gianfranchi, Remedi, De Mare, Salarpi, Ansani. All.: Ricci

RETI: 17’pt Lucchesi, 20’pt, 2’st e 37’st Russo, 26’pt Rosso, 22’st Haoudi

Nel posticipo al Comunale di Porcari la Polisportiva Capannori supera per 5-1 l’Unione Quiesa Massaciuccoli e resta in scia della capolista Retignano. I biancorossi di Salvadori reagiscono all’iniziale passivo per il gol di Lucchesi e ribaltano nettamente il risultato con la tripletta di Russo e i singoli di Rosso e Haoudi.