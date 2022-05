Terza Categoria, vincono le capoliste Retignano e Piazza 55

In archivio la quartultima di campionato di Terza Categoria.

Nel girone A il big match fra Retignano e Vorno vede la vittoria dei versiliesi su rigore al 90′. Ora si attende la risposta della Polisportiva Capannori ancora una volta impegnata nel posticipo del lunedì. Vittorie corsare di Trebesto e San Lorenzo nei derby in trasferta con Aquila Sant’Anna e Farneta. Chiude il quadro il successo dell’Unione Quiesa Massaciuccoli.

Nel girone B torna alla vittoria il Piazza 55 contro gli Amatori Cascio, risponde il Fornaci con la vittoria corsara a Coreglia per 4-1 e la Sanvitese con il successo interno con il Casciana Cascianella. Filicaia e Morianese corsare con Virtus Robur e Atletico Castiglione, vince il Valfreddana a Villa Collemandina con il Baston.

Girone A

Bargecchia – Stiava 3-2 giocata ieri

Aquila S.Anna – Cp Trebesto 0-2

AQUILA SANT’ANNA: Belluomini, Fiaschi, Bazzano, Pinzauti, Amato (Andreucci), Rotonda, Micheletti (Giovannoni), Trubiano, Panelli; Carro, Bazzucchi. A disp.: Bianchi, Sutera, Gana, Ben Amor. All.: Mareschi

CP TREBESTO: Rizza, Lardieri, Renieri (Toscano), Consani, Okoro, Pieroni, Giuntoli, Haoudi, D’Onofrio, Ramacciotti, Kusi. A disp.: Pisani, Donatelli, Borelli, Toscano. All.: Cipriani

RETI: 22’pt e 7’st Giuntoli

NOTE: Al 14’st Giuntoli fallisce un calcio di rigore

Farneta – San Lorenzo 1-3

FARNETA: Dal Porto, Menichetti (15’st Bertini), Bindini, Torcigliani, Del Barga (1’st Shaqja), Bernardi (30’st Fanucchi), Di Marco (30’st Simi M.), Sichi (25’st Simi A.), Menicucci, Fruscione, Catinali. A disp.: Pellicci, Vannucci, Morales, Davini. All.: Riccioli

SAN LORENZO: Decanini, Matteucci, Vannucci, Barsotti (20’st Michelotti), Betti, Ricci, Francesconi (43’st Borselli), Contini (44’st Viti), Della Mora (30’st Dolci), Giannecchini, Serafini (20’st Giusti). A disp.: Lelli. All.: Marchi

RETI: 13’pt e 24’pt Della Mora, 42’pt Francesconi, 25’st rig. Shaqja

NOTE: Ammoniti Barsotti, Contini, Viti, Bernardi, Fruscione. Espulsi Fanucchi al 35’st

Retignano – Vorno 2-1

RETIGNANO: Bresciani, De Lucia, Salvatori, Baldi Galleni, Graziani, Bianchini, Baldi, Mattei, Landi G., Landi, R., Tourè. A disp.: Sparagni, Maggi, Giannoni, Pellegrini, Salvqtori, Checchi, Giannini, Consigli. All.: Cagnoni

VORNO: Palla, Viani, Consani, Da San Biagio, Del Dotto, Romanini, Tiberio, Nacchia, Pieri, Serafini, Mazzei. A disp.: Perna, Frateschi, Napoli, Rovai, Baroncelli, Lizzi. All.: Belmonte

RETI 7’st e 45’st rig. Landi, 35’st Pieri

Uq Massaciuccoli – Montagna Seravezzina 2-1

UQ MASSACIUCCOLI: Barsi, Lunardini (20’pt Casini), Simonetti, Salarpi (30’st Dianda), Michelucci, Remedi, Santucci, Bianchi (35’st Lucchesi), Ansani (10’st De Mare), Gianfranchi (15’st Belotti), De Santi. A disp.: Dati, D’Alessandro, Lucchesi, Duccini, Marchetti, De Mare, Casini, Bellotti, Dianda. All.: Ricci

MONTAGNA SERAVEZZINA: Riccioli, Intaschi, Antonucci, Tovani, Cagnoni, Giannecchini, Marrai N., Moschetti, Marrai M., Berti, Tarabella., A disp.: Filiè, Bazzichi, Cagnoni F.m, Grotti. All.: Paolini (ff).

RETI: De Santi 2, Grotti

Atletico Marginone – Pol.Capannori lunedì

Spianate – Academy Qm Massarosa lunedì

Girone B

Atletico Castiglione – Morianese 0-1

ATLETICO CASTIGLIONE: Martini Adami, Sarti, Valdrighi, Biagioni, Canelli, Zarrella, Tagliasacchi, Magagnini, Andreucci, Bravi, Cecchi. A disp.: Rondinone, Da Prato, Adami, Barfucci, Lazzurri, Cassai. All.: Pioli

MORIANESE: Sargenti, Gennazzani, La Rocca, Roberti, Baccili, Nieddu, Di Clemente, Maiali, Puccetti, Berti, Serafini. A disp.: Paganelli, Cei, Malerbi, Frangioni, Fall, Magaddino, Gianneschi, Michelotti

RETI: Fall



Baston Villa – Valfreddana 1-3

BASTON VILLA: Toni N., Rossi P., Onesti (Bartolomei), Giorgi, Bacci (Toni D.), Lemmi F., Di Bartolomeo, Maier (Fusari), Faur T. (Brini), Rossi D. (Lemmi P.), Bonini. All.: Boninio

VALFREDDANA: Coulibaly, Pieri, Giannecchini, Bekri, Manga, Souane, Marchetti, Cissè, Tanganelli, Tacchi, Sillah. All.: Del Bianco

RETI: 38’pt Di Bartolomeo, 16’st rig. Bekri, 27’st e 34’st Sillah

Coreglia – Fornaci 1-4

COREGLIA: Micchi (21’at Casci), Biagiotti (18’st Gemma), Cecchini, Michelini, Fazzi, Marchi G., Vanni, Biagiotti Riccardo (33’st Gonnella), Buono (1’st Marchi F.), Marchetti, Balsotti. A dispo.: Romiti, Cuccu, Chiriacò. All.: De Luca

FORNACI: Wurach, Nardini, Pennucci C. (15’st Giannecchini M.), Picchi, Toni, Cecchini, Notini, Satti (44’st Rossi), Borgia (38’pt Cardosi), Pennucci M., Cheloni G. A disp.: Giaannecchini D., Damazzi, Masotti, Cheloni F., Guazzelli. All.: Giannecchini D.

ARBITRO: Bocca di Lucca

RETI: 37’pt aut. Marchi G., 7’st Picchi, 18’st Michelini, 28’st Cardosi, 30’st Cheloni



Piazza 55 – Amatori Cascio 5-2

RETI: 1’pt Vangi, 18’pt Malatesta A., 45’pt Franchini, 20’st e 33’st Cassettai G., 40’st Daddoveri, 42’st Crudeli

Sant’Alessio – Folgore Segromigno alle 17,30

SANT’ALESSIO: Cobbinah, Taddei, Casolaro, Fabbri, Giammattei, Marchi, Gambogi, Caruso, Franceschini, Pianderoso, Pardini. A disp.: Garofalo, Petri, Anderer, Tunkara, Diallo. All.: Caristi

FOLGORE SEGROMIGNO: Vannucchi, Tognetti, Franceschini, Parolisi, Guidotti, Batastini, Chelini, Landi, Obbligato, Campioni, Frosini. A disp.: Tardelli, Giannini, Battistoni, Mazzoni, Maggiorini, Bertocchini. All.: Giorgetti

RETI: 24’pt e 25’pt Obbligato, 34’pt Franceschini, 26’st e 35’st Chelini

Sanvitese – Casciana Cascianella 3-1

SANVITESE: Indragoli, Toschi, Kulli, Bazzano, Caturegli, Cagnacci, Lombardi (37’st Bolcioni), Casillo, Ghilarducci (42’st Nino Cabezas), Nardi (46’st Khadka), Turini (25’st Matelli). A disp.: Boni, Macchia. All.: Tessieri

CASCIANA CASCIANELLA: Levrini, Colli M. (10’st Bandini), Mori S., Mori A., Bertoncini, Magazzini (34’st Colli A.), Trombi (13’st Lucchesi), Fantoni, Coltelli G. (17’st Biggeri), Maggi, Rossi. A disp.: Romei. All.: Fontanini

RETI: 11’pt Trombi, 3’st e 29’st Lombardi, 35’st Nardi

NOTE: Ammoniti Bazzano, Colli M., Bertoncini. Espulso Macchia dalla panchina

Virtus Robur – Filicaia Diavoli Rossi 1-2

VIRTUS ROBUR: Conde, Issa, Marouwane, Awudum Sumuna, Sorgente, Kone, Sidibe, Benaantar, Lenzi, Oluwa. A disp.: Lazzurri; Evangelisti, Touray. All.: Tognetti

FILICAIA DIAVOLI ROSSI: Telloli, Bartolomei, Buriani, Pioli, Cavali, Friz Diego, Vecchi, Pozzi, Pierotti D., Puppa, Pellegrinetti. A disp.: Satti, Bonini, Contadini, Friz Daniele, Giannotti, Grandini, Magnani, Mori, Pierotti S. All.: Telloli

RETI: Marouwane, Pellegrinetti 2