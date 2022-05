Terza Categoria, la Sanvitese cade a Segromigno nell’anticipo

Tanti gol e gare godibili negli anticipi del venerdì sera della terzultima di campionato.

Nel girone A torna al successo, con un poker, la Montagna Seravezzina, che si avvicina ad un solo punto di distacco proprio dagli avversari dell’Atletico Marginone.

Di maggior peso per la classifica il match del girone B con la Folgore Segromigno che ferma la Sanvitese. Il ko dei biancoverdi li allontana forse definitivamente dalla lotta per il successo diretto in campionato, ora c’è da evitare che scatti la ‘forbice’ che eliminerebbe la possibilità della disputa dei playoff.

Girone A

Montagna Seravezzina – Atletico Marginone 4-1

MONTAGNA SERAVEZZINA: Riccioli, Cagnoni S., Nacci, Mattei, Intaschi, Giannecchini, Antonucci, Moschetti, Bascherini, Grotti, Marrai. A disp.: Bazzichi, Tarabella, Cagnoni F., Tovani. All.: Paolini (ff)

ATLETICO MARGINONE: Capotosti, Daci, Ruggiero, Incerpi, Bocciardi R., Romano, Toto, Bocciardi E., Ndao Mbaye, Panichi, Monaci. A disp.:Ceccotti, Verrilli, Didente, Degl’Innocenti, Papagna, Profili, Iuca. All.: Landi

RETI: Mattei, Grotti, Bascherini 2, Ndao Mbaye

Girone B

Folgore Segromigno – Sanvitese 2-1

FOLGORE SEGROMIGNO: Vannucchi, Tognetti, Franceschini, Parolisi,Guidotti, Batastini, Chelini, Landi (44’st Battistoni), Obbligato, Campioni (47’st Mazzoni), Frosini. A disp.: Tardelli, Mazzoni, Battistoni, 19 Medici, Bertocchini. All.: Giorgetti

SANVITESE: Indragoli, Toschi, Kulli (43’st Nino Cabezas), Bazzano, Caturegli, Cagnacci (22’st Bianchini), Lombardi, Casillo (46’pt Turini), Ghilarducci, Nardi, Matelli. A disp.: Romani, Bolcioni, Turini, Boni, Nino Cabezas, Khadka, Bianchini, Giusfredi, Castellana. All.: Tessieri

RETI: 37’pt Tognetti, 36’st Campioni, 38’st rig. Nardi

NOTE: Ammoniti Batastini, Parolisi, Indragoli, Ghilarducci, Casillo, Turini dalla panchina, Giusfredi dalla panchina