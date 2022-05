Terza Categoria, scintille nel recupero del big match Fornaci – Piazza: alla fine è parità

In attesa dei posticipi di lunedì un’altra giornata di Terza è andata in archivio. Mancano adesso soltanto due gare al termine del campionato,

In vetrina il big match del girone B fra Fornaci e Piazza 55. Una sfida da brividi che vede il vantaggio dei locali (e il momentaneo sorpasso in classifica) al primo di recupero e il pareggio garfagnino allo scadere dell’overtime concesso dall’arbitro. Tutto invariato, quindi, con il Piazza che mantiene un punto di vantaggio in classifica. Alle spalle per la zona playoff vince il Filicaia con il Sant’Alessio e agguanta la Sanvitese, vince anche la Morianese con la Virtus et Robur. Vittorie corsare per il Baston Villa e il Coreglia.

Nel girone A il Vorno supera il Bargecchia e consolida il terzo posto. Successo di misura per il San Lorenzo (per 5 minuti con un giocatore di movimento al posto del portiere espulso a sostituzioni già effettuate) con lo Spianate e per la Trebesto (seconda vittoria di fila) con il Farneta in un match che si conclude nove contro nove e con due gol nel recupero. Nel derby massarosese ok l’Unione Quiesa Massaciuccoli con l’Academy.

Girone A

Montagna Seravezzina – Atletico Marginone 4-1 giocata ieri

Academy Qm Massarosa – Uq Massaciuccoli 1-2

ACADEMY QM MASSAROSA: Raffaelli, Baratti, Malfatti, Frisoli, Pulina, Aquilante, Carmassi, Tomei, Ghiselli, Raggi, Bianchi. Entrati: Pucci, Gentile, Capalbo, Giappone.

UQ MASSACIUCCOLI: Barsi, Lunardini, Dati (17’st Salarpi), Belotti (30’st D’Alessandro), Remedi (1’st Santucci), Dianda, De Santi, Simonetti, Lucchesi, De Mare (40’st Ansani), Marchetti (5’st Bianchi). All.: Ricci

RETI: De Mare, Salarpi, Ghiselli

Cp Trebesto – Farneta 3-2

CP TREBESTO: Rizza, Lardieri, Renieri (Bardazzi), Di Vito, Okoro, Pieroni, Giuntoli, Haoudi, D’Onofrio (Kusi), Ramacciotti, Fall (Pisani). A disp.: Manini, Bernardi, Toscano. All.: Borelli

FARNETA: Del Debbio, Di Marco (Pellicci), Bindini (Simi M.), Menichetti (Simi A.), Torcigliani, Bernardi, Catinali, Sichi (Bertini), Menicucci (Torri), Del Barga, Shaqja. A disp.: Morales, Davini, Bianchi, Baldocchi. All.: Riccioli

RETI: 17’pt Shaqja, 5’st Kusi, 18’st Renieri, 47’st rig Bernardi, 50’st Bardazzi

NOTE: Al 20’st Giuntoli fallisce un calcio di rigore. Espulsi Lardieri, Pisani, Del Barga e Del Debbio

San Lorenzo – Spianate 3-2

SAN LORENZO: Decanini, Ricci, Dolci, Barsotti (25’st Vannucci), Betti, Borselli (15’st Michelotti), Francesconi, Contini (35’st Lelli), Della Mora, Giannecchini (40’st Bandoni), Serafini (27’st Giusti). A disp.: Merciadri. All.: Marchi

SPIANATE: Raschioni, Modola, Collodi (35’st Castigliego), Di Vita, Ponziani (27’st Maino), Cardelli (29’st Galligani), Inguaggiato, Vannucchi N., Giovannetti, Vannucchi I., Moriconi. A disp.: Buonaguidi, Del Tredici.

ARBITRO: Favilla di Lucca

RETI: 30’pt Ricci, 42’pt Vannucchi I., 44’pt Della Mora, 25’st Giannecchini, 45’st Vannucchi N.

NOTE: Ammoni Vannucchi N., Vannucchi I., Vannucci. Espulso al 40’st Decanini

Vorno – Bargecchia 2-1

VORNO: Palla, Consani, Viani, Baroncelli, Del Dotto, Romanini, Nacchi, Rizzi, Tiberio, Serafini, Mazzei.. A disp.: Franceschini, Lotti, Rovai, Barsali, Da San Biagio, Salvetti, Evangelisti, Motroni, Pieri. All.: Belmonte

BARGECCHIA: Piana, D’Agliano, Baldini, Lombardi, Giorgetti, Palmieri, Seck, Rosi, Raffagnagi, Verona, Zghibri. A disp.: Aperti, Cracchiolo, Pasqualetti, Stella, Vecoli, Guadagno. All.: Duccini

RETI: 12’pt Mazzei, 20’pt Raffagnagi, 22’pt Tiberio

Pol.Capannori – Retignano lun.

Stiava – Aquila Sant’Anna lun.

Girone B

Folgore Segromigno – Sanvitese 2-1 giocata ieri

Amatori Cascio – Baston Villa 0-4

AMATORI CASCIO: Biagioni, Facchini (Santini), Regoli, Cittadini, Bertoncini, Lupetti (Luti), Roman (Canini), Giannasi (Tortelli), Vangi, Cecchi, Daddoveri. A disp.: Angelini, Turri, Amedei. All.: Fabbiani

BASTON VILLA: Toni N., Toni D. (Onesti), Bartolomei, Pieroni, Giorgi, Rossi P., Bonini (Fusari), Lemmi, Faur I. (Faur T.), Di Bartolomeo, Maier (Cavani). All.: Bonini

RETI: 11’st e 22’st Di Bartolomeo, 18’st rig. Maier, 37’st Pieroni

Casciana Cascianella – Coreglia 1-2

CASCIANA CASCIANELLA: Levrini, Angelini, Mori S. (20’st Lucchesi), Mori A., Bertoncini, Magazzini (17’st Biggeri), Trombi (35’st Colli M.), Fantoni, Rossi, Maggi, Bandini. A disp.: Filippi, Benvenuti, Coltelli, Mogut G., Colli A. All.: Fontanini

COREGLIA: Micchi (40’pt Casci), Cecchini, Gemma (25’st Biagiotti), Michelini, Fazzi, Marchi G. (1’st Romiti), Vanni, Biagiotti R., Marchi F., Marchetti, Balsotti. A disp.: Buono, Chiriacò, Daddario, Marchetti. All.: De Luca.

RETI: 10’st Marchetti F., 40’st Balsotti, 44’st Bertoncini

Filicaia Diavoli Rossi – Sant’Alessio 2-0

FILICAIA DIAVOLI ROSSI: Telloli, Bartolomei, Buriani, Pioli, Friz Diego, Grandini, Giannotti, Mori, Satti, Pierotti D., Pellegrinetti. A disp.: Lorenzetti, Vecchi, Cavani, Friz Daniele, Grilli, Magnani, Puppa, Borgia. All.: Telloli

SANT’ALESSIO: Cobbinah, Fabbri, Marchi, Diallo, Fambrini, Casolaro, Cacicia, Garofalo, Franceschini, Pianderoso, Pardini. A disp.: Petri, Gambogi, Sarconio. All.: Caristi

RETI: Pellegrinetti, Buriani

Fornaci – Piazza 55 1-1

FORNACI: Wurach, Nardini, Pennucci C., Picchi, Toni, Cecchini, Polpetta, Satti, Cardosi, Pennucci M., Cheloni. A disp.: Giannecchini D., Notini, Giannechini M., Damazzi, Borgia, Rossi, Masotti, Guazzelli. All.: Giannecchini

PIAZZA 55: Pancetti, Bertolini G., Banchieri, Malatesta N., Franchini, Orsi D., Crudeli, Malatesta A., Cassettai G. (30’pt Pagani), Cassettai A., Fiori. A disp.: Amari, Bacci A., Bechelli, Grilli, Bacci G., Peranzi, Cassettai D., Magazzini. All.: Vanni

RETI: 46’st Polpetta, 50’st Malatesta A.

Morianese – Virtus Robur 2-0

MORIANESE: Sargenti, Gennazzani, La Rocca, Di Clememnte, Gianneschi, Malerbi, Paganelli, Marchetti, Puccetti, Frangioni, Galli. A disp.: Fall, Magaddino; Del Carlo, Serafini. All.: Barsotti

VIRTUS ROBUR: Conde, Issa, Marouwane, Oluwa, Sumuna, Sorgente, Kone, Sanneh, Hudu, Lenzi Awudu. A disp.: Benaantar, Touray, Sidibe, Rocchiccioli. All.: Tognetti

RETI: Paganelli, Magaddino

Valfreddana – Atletico Castiglione 1-1

VALFREDDANA: Marchetti, Pieri, Poli G., Borselli Andrea (1988) (Poli S.), Manga, Borselli Andrea (1989), Bekri, Giannecchini, Tanganelli (Carmazzi), Tacchi, Sillah. A disp.: Coulibaly, Souane, Carmazzi, Poli S., Mazzara. All.: Del Bianco

ATLETICO CASTIGLIONE: Rondinone, Adami, Valdrighi, Andreucci, Canelli, Zarrella, Tagliasacchi, Magagnini, Da Prato, Lazzurri, Biagioni. A disp.: Cassai, Sarti, Cecchi, Barfucci. All.: Barfucci

RETI: Giannecchini, Adami