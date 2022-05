Polemiche dopo il big match di Terza, il Piazza al Serchio: “Rigore fischiato per una trattenuta in area”

Il rigore del pareggio nel recupero del Piazza al Serchio contro il Fornaci continua a far discutere. E mentre i barghigiani si lamentano non si fa attendere la replica garfagnina.

Al fotogramma che il Fornaci porta come prova dell’inesistenza di un fallo di mano da cui sarebbe derivata la decisione del direttore di gara di fischiare il penalty la squadra ospite oppone altri fotogrammi in cui si evidenzierebbe una trattenuta in area, con tanto di caduta del giocatore in attacco, che sarebbe la causa della massima punizione fischiata.

Il rigore al 95′ ha permesso al Piazza al Serchio di mantenere un punto di vantaggio sulla diretta avversaria a 90 minuti dalla fine della partita.