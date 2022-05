Terza Categoria, sorpasso Fornaci a 90 minuti dalla fine del campionato: ora a rincorrere è il Piazza

Novanta minuti alla fine del campionato, si attendono solo i verdetti.

Nel girone A botta e risposta a distanza fra Retignano e Polisportiva Capannori, che vincono entrambe e rimangono distanziate di un solo punto. Alle spalle vince di goleada il Vorno che si mantiene alla distanza utile per disputare l’eventuale finale playoff senza far scattare la forbice,.

Sorpasso, invece, nel girone B: il Fornaci vince di misura a Villa Collemandina con il Baston, il Piazza al Serchio non va oltre l’1-1 a Coreglia con i locali che segnano il pareggio in pieno recupero. Ora il Fornaci è artefice del proprio destino nella sfida all’Atletico Castiglione di sabato prossimo, il Piazza affronterà il Baston Villa con un orecchio ai risultati altrui. Alle spalle sono in 4 per tre posti playoff: la Morianese, che vince a Sant’Alessio, Filicaia Diavoli Rossi (0-0 nel big match con la Sanvitese), la stessa Sanvitese e il Coreglia. Nell’ultimo turno la sfida da brividi è Morianese – Sanvitese.

Girone A

Atletico Marginone – Academy Qm Massarosa 3-4 giocata ieri

Cp Trebesto – Stiava giocata ieri

Uq Massaciuccoli – San Lorenzo giocata ieri

Aquila Sant’Anna – Vorno 1-5

AQUILA SANT’ANNA: Micchi, Guida, Bazzano, Bianchi; Carro, Gana, Fiaschi, Pucci, Ben Amor, Panelli, Bazzucchi. A disp.: Baglieri, Andreucci, Trubiano, Pinzauto. All.: Mareschi

VORNO: Palla, Rovai, Viani, Baroncelli, Del Dotto, Romanini, Nacchia, Rizzi, Tiberio, Serafini, Motroni. A disp.: Perna, Frateschi, Lotti, Napoli, Da San Biagio, Consani, Evangelisti. All.: Belmonte

RETI: 11’pt, 15’pt e 25’st Tiberio, 30’pt rig. Panelli, 2’st Nacchia, 40’st Rizzi

Bargecchia – Pol.Capannori 0-2

BARGECCHIA: Piana, Giorgetti, Baldini, Lombardi, Palmieri, Del Chiaro, Zghibri, Verdigi, Raffagnagi, Verona, Rosi. A disp. Aperti, Seck. All.: Belcore

POL.CAPANNORI: Pirito, Simonetti, Laftimi, Micheli, Kolaj, Hyka (17’st Pellegrini, 23’st Onu), Del Ry (5’st Rosso), Madda, Russo (36’st MichelI F), Pacini (17’st Garofalo), Haoudi. A disp.: Daviddi, Tonelli, Pracchia, Galloni. All.: Salvatori

RETI: 27’pt e 41’st Haoudi

Farneta – Spianate 3-1

FARNETA: Galeotti, Menichetti, Bindini (40’st Baldocchi), Simi Amedeo (29’st Davini), Torcigliani, Bernardi, Catinali, Sichi, Shaqja (40’st Torri), Fruscione, Bertini (1’st Simi M.). All.: Riccioli

SPIANATE: Buonaguidi, Modola, Collodi, Di Vita, Cardelli, Moriconi, Inguaggiato, Vannucchi N., Francesconi, Vannucchi I., Ponziani.. A disp.: Castigliego, Galligani, Paganelli, Ferro.

RETI: 3’pt Bertini, 8’pt Shaqja, 46’pt Francesconi, 27’st Catinali

NOTE: Ammoniti Bernardi

Retignano – Montagna Seravezzina 3-0

RETIGNANO: Bresciani, De Lucia, Salvatori, Baldi Galleni, Salvatori, Bianchini, Baldi, Mattei, Tosi, Landi R., Tourè. A disp.: Battelli, Giannoni, Pellegrini, Checchi, Fiocco, Giannini, Ulivi, Landi G., Geltrude.

MONTAGNA SERAVEZZINA: Riccioli, Cagnoni S., Bazzichi, Tovani, Marrai M., Giannecchini, Marrai N., Moschetti, Tarabella, Grotti, Intaschi. A disp.: Cagnoni F., Martinelli, Bacci. All.: Paolini

RETI: Tosi, Baldi, Tourè

Girone B

Atletico Castiglione – Amatori Cascio 0-0

ATLETICO CASTIGLIONE: Rondinone, Adami, Sarti, Andreucci, Canelli, Lazzurri (35’st Cassai), Tagliasacchi, Valdrighi (1’st Bravi), Cecchi (10’st Da Prato), Barfucci, Biagioni. A disp.: Da prato, Bravi, Cassai. All.: Lemmi

AMATORI CASCIO: Biagioni, Fantoni, Cittadini, Daddoveri, Roman, Turri, Vangi, Lupetti, Canini, Luti, Regoli. A disp.: Angelini, Bertoncini, Cassettari, Giannari, Pieroni. All.: Fabbiani

Baston Villa – Fornaci 0-1

BASTON VILLA: Toni N., Toni D. (32’st Cavani), Bartolomei, Onesti, Pieroni, Lemmi F., Fusari (5’st Faur T.), Lemmi P. (32’st Grazia), Bonini, Rossi D. (12’st Bruni), Di Bartolomeo (18’st Faur I,). A disp.: Tofanelli. All.: Bonini

FORNACI: Wurach, Nardini (42’st Masotti), Giannecchini M., Picchi, Notini, Cecchini, Polpetta, Satti, Cardosi (29’st Rossi), Pennucci M., Cheloni. A disp.: Giannecchini D., Pennucci C., Damazzi, Guazzelli, All.: Giannecchini

RETI: 13’pt Picchi

NOTE: Ammoniti Notini, Pieroni, Satti

Casciana Cascianella – Folgore Segromigno 3-3

CASCIANA CASCIANELLA: Levrini, Lucchesi, Mori S., Mori A., Angelini, Magazzini L., Trombi, Fantoni, Maggi, Coli, Rossi. A disp.: Bandini M., Coltelli, Fontanini, Magazzini R., Colli, Bandini N., Biggeri.

FOLGORE SEGROMIGNO: Vannucchi, Tognetti, Franceschini, Micheli, Guidotti, Mazzoni, Chelini, Battistoni, Obbligato, Campioni, Frosini. A disp.: Tardelli, Giannini, Medici, Maggiorini, Bertocchini. All.: Giorgetti

RETI: 5’pt e 10’st Mori A., 28’pt e 44’st Campioni, 29’st Maggi, 47’st Obbligato

Coreglia – Piazza 55 1-1

COREGLIA: Micchi, Cecchini (40’st Cuccu), Gemma, Michelini, Fazzi, Biagiotti Roberto (24’st Gaspari), Vanni, Biagiotti Riccardo, Marchi, Marchetti (19’st Romiti), Balsotti. A disp.: Casci, Buono, Chiriacò, Connella, Marchi

PIAZZA 55: Pancetti, Bertolini G., Banchieri, Malateata N., Franchini, Orsi, Crudeli, Malatesta A., Cassettai G., Cassettai A., Fiori (Pagani). A disp.: Amari, Cassettai T., Bertolini D., Peranzi, Bacci, Grilli, Cassettai D., Pagani, Magazzini. All.: Vanni

RETI: 21’st Malatesta A., 49’st Romiti

Sant’Alessio – Morianese 1-5

SANT’ALESSIO: Cobbinah, Taddei, Marchi, Diallo, Fambrini, Giammattei, Casolaro, Garofalo, Franceschini, Pianderoso, Pardini. A disp.: Sacronio, Petri, Gambigo, Innocenti, Anderer. All.: Caristi

MORIANESE: Del Carlo, Cei, Gennazzani, Marchetti, Gianneschi, Malebri, Galli, Di Clemente, Serafini, Berti, Fall A disp.: Nieddu, Baccili, Frangioni, Andreoni, Paganelli, Magaddino, Puccetti, Sargenti. All.. Barsotti

RETI: Pardini, Frangioni 2, Fall, Serafini, Sargenti

Sanvitese – Filicaia Diavoli Rossi 0-0

SANVITESE: Indragoli, Toschi, Bianchini, Bazzano, Macchia (26’st Matelli), Cagnacci, Lombardi (13’st Ghilarducci), Casillo, Kulli, Nardi, Turini. A disp.: Romani, Boni, Ghilarducci, Matelli, Khadka, Salati, Bolcioni.

FILICAIA DIAVOLI ROSSI: Bertoncini, Buriani (Friz Diego), Cavali, Pioli, Friz Daniele (Bartolomei), Giannotti, Vecchi, Pozzi, Mori (Pierotti), Satti, Pellegrinetti. A disp.: Telloli, Bonini, Contadini, Grandini, Magnani, Borgia. All.: Telloli

Virtus Robur – Valfreddana 1-1

VIRTUS ROBUR: Touray, Issa, Marouwane, Awudu, Sidibe, Sorgente, Kone, Sanneh, Rocchiccioli, Lenzi, Benaantar. A disp.: Pioli, Lazzurri, Oluwa, Ceesay. All.: Tognetti

VALFREDDANA: Coulibaly, Souane, Poli S., Manga, Borselli (Jatta), Carmazzi, Bekri, Giannecchini, Tanganelli, Tacchi, Sillah. A disp.: Marchetti, Jatta, Simonetti. All. Del Bianco

RETI: 10’pt Tanganelli, 35’st rig. Lenzi

NOTE: Espulso Bekri al 40’st