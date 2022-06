Coppa provinciale Terza Categoria, ai rigori esulta il Retignano

Polisportiva Capannori – Retignano 4-6 dcr

POLISPORTIVA CAPANNORI: Daviddi, Simonetti, Tonelli, Micheli, Galloni, Laftimi, Hyka, Del Ry, Russo, Rosso, Haoudi. A disp.: Pirito, Fantozzi, Nardi, Madda, Kolaj, Garofalo, Pellegrini, Stobbia, Pacini. All.: Salvadori

RETIGNANO: Bresciani, De Lucia, Salvatori M., Baldi Galleni, Graziani, Bianchini, Baldi, Mattei, Tosi, Landi, Toure. A disp.: Consigli, Ulivi, Checchi, Fiocco, Giannini M., Salvatori K., Pellegrini, Giannini Filippo, Giannini Federico. All.: Neri

Una battaglia, come durante l’intera stagione. Alla fine a festeggiare è il Retignano, che ai calci di rigore sul campi di Camaiore, si aggiudica la Coppa provinciale di Terza Categoria intitolata agli storici dirigenti federali Pierluigi Simi, Giancarlo Davini ed Enrico De Luca.

Solo i tiri dal dischetto hanno deciso l’ennesima gara equilibrata fra due formazioni che sono state protagoniste dell’intera stagione. La Coppa va al Retignano, frazione del comune di Stazzema. Adesso resta da assegnare il campionato: i versiliesi hanno un punto di vantaggio contro gli avversari e l’obiettivo è il doblete.

Per il Capannori un’altra delusione: difficile pensare, però, fra premialità e ripescaggi che comunque vada la formazione di Salvadori non venga ripescata in Seconda.

L’anticipo

In campo stasera anche un anticipo dell’ultima giornata fra San Lorenzo e Atletico Marginone. Tutto facile per il San Lorenzo che ne rifila tre agli avversari

San Lorenzo – Atletico Marginone 3-0

SAN LORENZO: Serafini, Matteucci, Dolci (20’st Borselli), Fambrini (10’st Barsotti), Betti, Michelotti, Francesconi, Vannucci F. (35’st Viti), Della Mora (25’st Contini), Giannecchini (40’st Cesana), Danesi. A disp.: Vannucci L. All.: Marchi

ATLETICO MARTINONE: Capotosti (1’st Ceccotti), Verrilli (1’st Ndao), Dali, Bocciardi, Sarracino, Giusfredi (20’st Didente), Toto, Romano, Incerpi, Panichi, Papagna (25’st Iuga). A disop.: Degli Innocenti, Monaci, Niccolai, Paoli. All.: Landi

ARBITRO: Giusti di Lucca

RETI: 3’pt e 23’pt Della Mora, 40’pt Giannecchini