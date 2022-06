Retignano e Fornaci, la vittoria vale un posto in Seconda Categoria

Terza Categoria, giornata di verdetti.

Nel girone A vince il Retignano e tiene a distanza di un punto il Capannori, che non riesce a distanziare di almeno 9 punti la terza della classe Vorno (1-1 con il Trebesto) e dovrà quindi disputare la finale playoff per accedere in categoria superiore proprio contro l’altra formazione capannorese.

Nel girone B il Fornaci non sbaglia niente contro l’Atletico Castiglione ed è promossi in Seconda. Il Piazza, dal canto suo, non va oltre il 2-2 contro il Baston Villa. Per l’ultimo posto nei playoff la Sanvitese cade nettamente con la Morianese, ma perde anche il Coreglia a Segromigno (striscia positiva di 5 vittorie e due pareggi nel finale di stagione per i giallorossi) e fallisce il sorpasso. Ai playoff, quindi, gli accoppiamenti sono Piazza 55 – Sanvitese e Morianese – Filicaia Diavoli Rossi. Il Filicaia chiude con un poker al Casciana Cascianella, poker anche della Virtus Robur a Cascio, ne fa sei il Valfreddana al Sant’Alessio

Girone A

San Lorenzo – Atletico Marginone 3-0 giocata mercoledì

Montagna Seravezzina – Bargecchia 3-5 giocata ieri

Spianate – Uq Massaciuccoli 8-3 giocata ieri

Stiava – Farneta 3-2 giocata ieri

Academy Qm Massarosa – Retignano 1-2

ACADEMY QM MASSAROSA: Raffaelli, Baratti, Pucci, Carmassi, Malfatti, Pulina, Raggi, Aquilante, Patalani, Tomei, Ghiselli. A disp: Ciltan, Billetta, Del Carlo, Mbaye, Frisoli, Giappone, Reina. All.: Misuri

RETIGNANO Conti, De Lucia, Salvatori M., Ulivi, Graziani, Bianchini, Baldi, Baldi Galleni, Tosi, Landi R., Toure. A disp.: Battelli, Pellegrini, Giannoni, Geltrude, Giannini, Checchi, Landi G., Salvatori L., Fiocco. All.: Bazzichi

RETI: Ghiselli, Baldi, Landi

Pol.Capannori – Aquila Sant’Anna 8-2

POL.CAPANNORI: Pirito, Fantozzi, Bernicchi A., Kolaj (25’st Monaci), Madda, Tonelli (1’st Bernicchi G.), Hyka (1’st Onu), Laftimi (20’st Pastore), Garofalo, Pacini, Haoudi (21’pt Micheli F.). A disp.: Daviddi, Del Ry, Pellegrini, Micheli G.. All.: Salvadori

AQUILA SANT’ANNA: Ricci, Guida, Bazzano, Gana (Amato), Sutera, Rotonda, Trubiano, Bianchi (Fiaschi), Ben Amor, Panelli, Bazzucchi. A disp.: Amato, Andreucci, Fiaschi. All. Mareschi

RETI: 2’pt, 9’pt e 12’pt Haoudi, 5’pt, 18’pt e 40’pt Garofalo, 17’st Micheli F., 23’st e 40’st Bazzucchi, 30’st Ben Amor, 33’st Bernicchi G.

Vorno – Cp Trebesto 1-1

VORNO: Palla, Rovai (Motroni), Lotti (Napoli), Barsali (Serafini), Del Dotto, Frateschi (Albertini), Consani, Rizzi, Tiberio, Baroncelli (Da San Biagio), Nacchia. A disp.: Perna, Romanini, Pieri. All. Belmonte

CP TREBESTO: Manini, Lardieri (Kusi), Renieri, Di Vito, Okoro, Pisani (Haoudi), Giuntoli, Consani (Pieroni), Fall, Ramacciotti, Bardazzi. A disp.: Rizza, Borelli. All.: Cipriani

RETI: 20’pt Consani, 39’st Tiberio

Girone B

Amatori Cascio – Virtus Robur 1-4

AMATORI CASCIO: Biagioni, Cittadini, Daddoveri, Facchini, Ferrari, Vangi, Poli, Roman, Cecchi, Innocenti, Turri. A disp.: Amedei, Angelini, Bechelli, Bertoncini, Dekovi, Giannasi, Pieroni. All.: Fabbiani

VIRTUS ROBUR: Conde, Sidibe, Marouwane, Ceesay, Sumuna, Sorgente, Kone, Sanneh, Rocchiccioli, Lenzi, Awudu. A disp.: Pioli, Lazzurri, Issa, Oluwa, Benaantar, Hudu, Touray. All.: Tognetti

RETI: Vangi, Rocchiccioli, Benantaar, Lenzi, Awudu

Filicaia Diavoli Rossi – Casciana Cascianella 4-2

FILICAIA: Bertoncini, Bartolomei, Buriani, Pioli, Cavani, Friz Daniele, Giannotti, Satti, Pierotti D., Puppa, Pellegrinetti. A disp.: Telloli, Vecchi, Contadinoi, Friz Diego, Grandini, Magnani, Mori, Pierotti S., Borgia. All.: Telloli

CASCIANA CASCIANELLA: Levrini, Bandini M., Mori S., Mori A., Bertoncini, Magazzini, Maggi, Fantoni, Biggeri, Coli, Bandini N. A disp.: Filippi, Lucchesi, Benvenuti, Coltelli, Fontanini, Angelini, Colli, Romei, Trombi. All.: Fontanini

RETI: Satti, Coli, Pellegrinetti, Coli, Bartolomei, Pellegrinetti

Folgore Segromigno – Coreglia 2-1

FOLGORE SEGROMIGNO: Vannucchi, Tognetti, Frosini (33’st Guidotti), Franceschini, Tardelli, Batastini, Chelini, Giannini (31’st Micheli), Obbligato (40’st Landi), Campioni (45’st Mazzoni M,.), Parolisi (35’st Battistoni). A disp.: Mazzoni A., Medici, Maggiorini,

COREGLIA: Micchi (1’st Casci M.), Biagiotti Roberto (10’st Buono), Gemma, Michelini, Fazzi (25’st Cuccu), Romiti, Cecchini (25’st Gaspari), Biagiotti Riccardo, Marchi F., Balsotti, Vanni. A disp.: Casci M., Cuccu, Marchi G., Buono, Gaspari, Daddario, Marchetti V., Marchetti F., Casci A.

RETI: 39’pt Romiti, 47’pt Obbligato. 12’st Campioni

NOTE: Ammoniti Giannini, Mazzoni A., Marchi F., Romiti, Balsotti, Michelini, Espulso Gemma e Casci A. dalla panchina

Fornaci – Atletico Castiglione 4-0

FORNACI: Wurach, Nardini (35’st Guazzelli), Pennucci C., Picchi, Giannecchini M. (33’st Parducci), Cecchini, Notini, Polpetta (42’st Cheloni F.), Cardosi (29’st Rossi), Pennucci M. (40’st Masotti), Cheloni G.. A disp.: Giannecchini D., Damazzi, Borgia, All.: Giannecchini D.

ATLETICO CASTIGLIONE: Rondinone, Adami, Sarti (1’st Cassai), Biagioni, Andreucci, Zarrella (33’st Valdrighi), Tagliasacchi, Magagnini, Da Prato (15’st Cecchi), Barfucci, Bravi (1’st Lazzurri). A disp.: Bertini, Canelli. All,.: Cecchi.

RETI: 2’pt Cheloni, 5’pt rig. e 34’st Polpetta, 20’st Notini

Morianese – Sanvitese 4-0

MORIANESE: Sargenti, Gennazzani, La Rocca, Roberti, Nieddu, Baccili, Di Clemente, Marchetti, Puccetti, Frangioni, Serafini. A disp.: Del Carlo, Gianneschi, Paganelli, Fall, Magaddino, Andreoni, Cei, Malerbi, Galli. All.: Barsotti

SANVITESE: Indragoli, Toschi, Bianchini, Casillo, Macchia, Cagnacci, Kulli, Bolcioni, Ghilarducci, Turini, Caturegli. A disp.: Boni, Lombardi, Nardi, Salati, Khadka All.: Tessieri

RETI: rig. Puccetti, Frangioni, Galli, Fall

Piazza 55 – Baston Villa 2-2

PIAZZA 55: Pancetti, Bertolini G., Banchieri, Malatesta N., Franchini (Peranzi), Orsi D., Crudeli, Malatesta A., Cassettai G. (Magazzini), Cassettai A. (Bacci), Pagani (Pennacchi). A disp.: Cassettai T., Bertolini D., Cassettai D., Fiori, Grilli. All.: Vanni

BASTON VILLA: Toni N., Lemmi F., Toni D. (Rossi D.), Rossi P., Lemmi P., Maier G., Di Bartolomeo (Faur T.), Pieroni (Grazia), Bartolomei, Cavani (Faur J.), Bonini. A disp.: Faur I., Faur T., Grazia, Rossi D., Tofanelli. All.: Bonini

RETI: 18’pt Cassettai G., 8’st Di Bartolomeo, 25’st Grazia, 40’st Bacci

Valfreddana – Sant’Alessio 6-0

VALFREDDANA: Coulibaly, Pieri, Souane, Manga, Poli G., Marchetti, Carmazzi, Giannecchini, Cissè, Tanganelli, Sillah.

SANT’ALESSIO: Cobbinah, Marchi, Taddei, Fambini, Giammattei, Casolaro, Petri, Diallo, Franceschini, Pianderoso, Pardini. A disp.: Gambogi, Anderer. All.: Pippi

RETI: Tanganelli, Manca, Cissè, Sillah, Cissè, Sillah