Vittoria in rimonta sul Piazza al Serchio: Filicaia Diavoli Rossi in Seconda Categoria

Piazza 55 – Filicaia Diavoli Rossi 1-2

PIAZZA 55: Pancetti, Bertolini G., Tortelli (1’st Banchieri), Malatesta N. (40’st Castagnoli), Franchini, Orsi, Crudeli, Malatesta A., Cassettai G. (33’st Grilli), Cassettai A., Fiori (21’st Pagani). A disp.: Grassi, Bertolini D., Cassettai D., Bacci A. Bacci G. All.: Vanni

FILICAIA DIAVOLI ROSSI: Bertoncini, Satti, Cavani, Pioli (8’st Friz Diego), Buriani (38’st Pierotti), Giannotti, Vecchi (45’st Contadini), Pozzi, Friz Daniele, Mori (32’st Bartolomei), Pellegrinetti. A disp.: Telloli, Grandini, Magnani, Puppa, Borgia. All.: Telloli

RETI: 10’pt Pioli, 20’st Friz Diego, 26’st Malatesta A (rigore).

NOTE: Ammoniti Franchini, Fiori, Pellegrinetti, Cavani, Bartolomei

La finalissima al Nardini di Castelnuovo ha decretato la seconda promossa in Seconda Categoria dal girone B. È il Filicaia Diavoli Rossi a ribaltare la classifica della regular season e a festeggiare alla fine di 90 minuti intensi. Vittoria in rimonta per la squadra di Telloli, dopo che il Piazza era passato in vantaggio con Pioli nella prima frazione. Nella ripresa in cinque minuti Daniele Friz e Alessio Malatesta ribaltano il risultato.

Grande festa per la squadra della frazione di Camporgiano, delusione in casa Piazza, squadra al vertice del girone fino alla penultima di campionato. Dopo il fischio del termine, gli animi in campo si sono scaldati.