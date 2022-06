Tau Calcio, firma il centrocampista ex Lucchese Meucci

Il Tau Calcio Altopascio comunica ufficialmente l’arrivo in maglia amaranto del giocatore Matteo Meucci, centrocampista classe 1993 e originario di Carrara

Meucci, nell’ultima stagione in forza all’Aglianese, è un centrocampista duttile con oltre 200 presenze in serie D ed esperienze importanti anche in serie C, dove ha vestito, tra le altre, anche la maglia della Lucchese (2020-21 dopo aver vinto il campionato di serie D), collezionando 34 presenze impreziosite da tre gol.